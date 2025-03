Az Emily Párizsban sztárja inspirálta a luxusmárka új kollekcióját

Az Emily Párizsban című sorozatból ismert színésznő teljes mértékben Olaszországra figyel most, ugyanis nemcsak a negyedik évad nagy részét Rómában forgatta, hanem egy vadonatúj kapszulakollekciót is tervezett a Weekend Max Mara – a tökéletes olasz márka – számára, amelynek neve: „Egy hétvége Ashley Parkkal”. A kollekció darabjai tökéletesen tükrözik Mindy stílusát, akit Ashley Park alakít a sorozatban. A La Dolce Vita életstílust megidéző SS25 Signature kollekció tele van színes, nőies és izgalmas darabokkal, amelyeket bármelyik nő szívesen viselne a meleg nyári hónapokban.

Az Emily Párizsban stílust idézi a vadonatúj kapszulakollekció, amit a Weekend Max Mara tervezett

Forrás: gb.weekendmaxmara.com

Az Emily Párizsban stílust idézi meg a nyári kollekció

Az Emily Párizsban, a Netflix sikersorozata, amely Parkot és a többi szereplőt – Lily Collinst, Philippine Leroy-Beaulieu-t és Lucien Laviscountot – 2020-ban ismertté tette. Egy romantikus vígjáték a szerelmi háromszögekről, marketingkampányokról, és persze főként a bolondos divatról.

A stáb az elmúlt évadokat Franciaország különböző pontjain, illetve Olaszországban forgatta. Mindkét országban kifejezetten fontos a divat, és nemcsak a ruhák, hanem a kézművesség és a hagyományok megőrzése miatt is. Ashley Park minden ruhája egy történetet mesél el Mindy adott élethelyzetéről és érzéseiről a sorozatban, és a cél a Weekend MaxMara kollekcióval is az volt, hogy a kollaborációból egy olyan kollekció jöjjön létre, ami egy izgalmas hétvége történetét meséli is tele vidámsággal, nevetéssel és eleganciával.

A cél a Weekend MaxMara kollekcióval is az volt, hogy egy izgalmas hétvége történetét mesélje el tele vidámsággal, nevetéssel és eleganciával.

Forrás: gb.weekendmaxmara.com

És hogyan néz ki egy ehhez illő ruhatár? Vállat mutogató A-vonalú vagy éppen karcsú, egyenes vonalú ruhák, rövid blúzok és nyomott mintás, szűk nadrágok, amik egy tengerparti hétvégéhez tökéletesek. A Weekend Max Mara híres esőkabátja is újragondolt formában jelenik meg, tipikus Park stílusban, egy merész ecsetvonás-mintával díszítve. A gazdag színvilág nemcsak a ruhákon, hanem a kiegészítőkön is megjelenik. A fonott táskák és karkötőt többféle színben pompáznak, jól kiegészítve a ruhákat.

A gazdag színvilág nemcsak a ruhákon, hanem a kiegészítőkön is megjelenik.

Forrás: gb.weekendmaxmara.com

A kaliforniai születésű és michigani neveltetésű Park először az első évad forgatásakor ismerkedett meg Párizzsal, majd később Olaszország városaival is.