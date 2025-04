Liptai Claudia aprócska, de különleges ruhája nem sokat takart A Nagy Duett színpadán - Fotó

Liptai Claudia hétről hétre különlegesnél különlegesebb Kiss Márk-ruhákban tündököl A Nagy Duett színpadán. A hetedik évad hetedik élő show-jában azonban minden eddiginél merészebb ruhát kapott, amit az Instagramon is megmutatott.

Liptai Claudia rengeteget fogyott A Nagy Duettre

Forrás: Ripost

Liptai Claudia szemmel láthatóan jól érzi magát a bőrében

Liptai Claudia az adásokat követően a közösségi oldalon is megmutatja, miben állt A Nagy Duett színpadára. A hatodik élő adás után többek közütt ezt írta: „Annyira boldog vagyok. Persze lehet mondani ez is csak egy újabb adás egy újabb ruha. De nekem ez sokkal több. Imádom, hogy azt csinálhatom amit szeretek” - írta az Instagramon Claudia, most pedig ennyit írt: Sweet Charity.