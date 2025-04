A szín, amitől azonnal kifinomultnak tűnsz — Az olívazöld most a gardróbok királynője

Ne aggódj, nem kell búcsút mondanod a kedvenc fekete ruhadarabjaidnak, hiszen soha nem mennek ki a divatból. Azonban nem árt néha egy kis elegáns újítást csempészni a ruhatáradba. Ha nem vagy az a fajta, aki élénk színekbe szeret öltözni, akkor az olívazöld a te színed! Az olívazöld kicsit sem harsány vagy feltűnő, de annál letisztultabb és elegánsabb. Ennek az elragadó színnek minden nő ruhatárában ott a helye!

Az olívazöld az új fekete

Forrás: Getty Images

Az olívazöldet egyszerű kombinálni

Nem összekeverendő a khaki árnyalattal, attól sokkal tisztább, de nem is olyan erőteljes, mint a lime. Az olívazöld középen helyezkedik el a színskálán, ami pont tökéletes a tavaszi ruhatár színesítéshez. Ne ijedj meg, ha elsőre ijesztőnek tűnik ez a szín, egyáltalán nem bonyolult összepárosítani más színekkel és monokrómban is zseniálisan mutat. Bőven van benne fantázia és aki kedveli a feketét, könnyen összekomponálhatja olyan darabokkal, amivel nem lehet mellé lőni.

Érdemes kísérletezni vele

Elérkezett a jó idő, itt az alkalom egy olívazöld pulcsira, vagy kardigánra. Dzsekiben is remekül megállja a helyét vagy egy-egy csinos ruhaként is, elegáns nadrágban is remek választás lehet. Egyszerű, de annál nagyszerűbb! Jól példázza, hogy egy kis újítás mindig belefér és nem szabad nemet mondani az ismeretlenre, hiszen nem tudhatod, minek a lehetőségét dobhatod el magadtól. És ki ne akarna ragyogni egy olívazöld szettben? Érdemes a fekete, egységes darabokat egy kicsit mellőzni. Az olívazöld ereje felülmúlhatatlan, feldobja a megjelenést, akár a többi telített szín. A kiegészítőkben is hangsúlyos színek számít most, megjelenik a cipőkön, táskákon, valamint a most divatos baseball sapkákon is.

Mi illik a legjobban az olívazöldhöz?

A napbarnított bőrt kifejezetten jól hangsúlyozza. Csodásan ellensúlyozza a fehéret, a rozsdás aranyat, valamint a bézs és a barna színt. A hűvösebb évszakokban pusztán annyi a titok, hogy bogyós színű árnyalatokkal kombináld ezt a földes színt. És a kedvenc fekete sem maradhat kis a sorból, hiszen nincs olyan szín, amihez ne illene. A sötétebb olíva szín, pedig bármilyen semleges színű ruhadarabbal és arany kiegészítőkkel eszméletlenül dögös.