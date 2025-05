Visszatértek a baseballsapkák! Így hord őket stílusosan − Termékekkel, árakkal

Ha 2025-ben még mindig azt gondolod, hogy a baseballsapka kizárólag az apukák grillpartis egyenruhájához tartozik, vagy a 12 évesek gördeszkás korszakához, ideje egy gyors divat-újratervezésnek. Ugyanis igen, visszatértek. És nemcsak „kicsit”, hanem Beyoncé-szintű, vörös szőnyeges bevonulással.

George Clooney és a baseballsapka - Így még nem láttad a szívtiprót.

Forrás: Getty Images

Baseballsapka – A fejfedők Chuck Norrisa

Kezdjük az alapoknál: mi is az a baseballsapka? Nos, hivatalosan egy sportkiegészítő, amit először a New York Knickerbockers nevű baseballcsapat viselt még az 1800-as években. Aztán jött az amerikai popkultúra, a hip-hop, a deszkás srácok, Will Smith a friss hercegként, és mire észbe kaptunk, már mindenki viselte – nagymamák és tinilányok egyaránt.

A 2000-es években egy rövid „divatcsend” következett – akkoriban mindenki inkább fura fedorákra vagy túlméretezett kapucnikra esküdött. Aztán jött 2024, és a TikTok-divatforradalom, ahol egyre több influenszer és celeb jelent meg baseballsapkában – nem sportoláshoz.

Miért jöttek vissza? Mert lusták vagyunk. De stílusosan

A baseballsapkák újraéledésének egyik fő oka egyszerű: a lustaság. Hajmosás helyett? Baseballsapka. Esős nap? Baseballsapka. 5 perc alatt kell elhagynod a lakást, de úgy nézel ki, mint aki egy jetivel küzdött? Baseballsapka.

De azért nem csak praktikus. A quiet luxury és az effortless chic divatirányzatok tökéletes kiegészítője lett a sima, logó nélküli baseballsapka. A The Guardian is megírta: a baseballsapka az új dizájnertáska – csak nem jár pénzügyi válsággal.

Sztárok, akik most is viselik – És nem edzőterembe mennek bennük

Ha valaki, akkor Rihanna mindig tudja, mit kell viselni még azelőtt, hogy mi halandók felfognánk, mi az a trend. Ő már 2023 végén, egy pufidzsekis, sapkás szettben sétált New Yorkban, amit aztán milliók másoltak le. Kendall Jenner egy teljesen fekete outfitet dobott fel egy szimpla baseballsapkával – és hirtelen olyan lett az összhatás, mintha a Met-gáláról tartana haza. Harry Styles? Ő is nagyon tudja viselni.

És ne felejtsük el Hailey Biebert, aki szó szerint egy egész clean girl aesthetic birodalmat épített fel baseballsapkás, laza copfos, oversized kabátos outfitjeire. Aki szerint a sapka nem nőies? Nézzen rá Haileyre.