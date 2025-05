3 szett, ha úgy akarsz öltözködni, mint a párizsi nők − Termékekkel, árakkal

A francia nőktől van mit tanulni, ha stílusról és eleganciáról van szó. A párizsi nők stílusa néhány jól megválasztott, minőségi és egyedi darabból áll, amelyekből olyan outfiteket varázsolnak, amiket többnyire a divatheteken láthatunk, miközben ők a hétköznapokban öltözködnek így. Sűrű hétköznapok, munka az irodában, vagy éppen találkozó a csajokkal? A párizsi nőknek minden alkalomra van egy tökéletes szettje. Hosszú kabátok, farmer loaferrel és meleg kasmírpulcsik, a francia nők ruhatárának alapdarabjai. Mutatunk 3 szettet, amelyeket könnyen lemásolhatsz, és még a trendeket is követed.

A francia nők stílusa jól összeválogatott alapdarabokból áll.

3 szett, hogy úgy nézz ki, mint egy igazi francia nő

Szettek hétköznapi farmerrel

Jelenleg hódít a hordónadrágtrend, ami jelenleg a párizsi nők ruhatárának alapja. Egy pár jól megválasztott farmer könnyen varázsolható stílusos szetté egy szép kötött pulóverrel, színben passzoló övvel és egy pár klasszikus loaferrel.

1. Barrel High Jeans, ár: 11 495 Ft 2. Fonott kötésű, harangujjú pulóver, ár: 11 995 Ft 3. MICHAEL Michael Kors öv, ár: 34 990 Ft 4. Dombornyomott mokaszin lánccal, ár: 12.995 Ft

Elegáns szett munkába

Javasoljuk, hogy szerezz be egy pár hosszú szárú csizmát, ami kényelmes és szépen illeszkedik a lábadra. Ehhez a szoknya és a nadrágos szettek is nagyon jól passzolnak majd. Az irodába viseld egy szép szatén vagy bőrszoknyával, hozzá fehér póló, és ehhez egy kardigán vagy egy nagyobb kivágású pulóver is megadja a laza, könnyed hangulatot. Válassz visszafogott színeket.

1. Pamutban gazdag midiszoknya, ár: 11 995 Ft 2. Csizma Mexx FEKETE, ár: 41 995 Ft 3. Puha kötött pulóver, ár: 10 995 Ft 4. Polo Ralph Lauren pamut póló, ár: 33 990 Ft

Csajos program

Egy csajos programra felveheted azokat a ruháidat, amelyek semmilyen más alkalomra nem tudsz kihasználni. A francia nők ennek a programnak is megadják a módját, így elegáns, de laza szettekben jelennek meg. Kapd elő a hosszú kabátod, válassz hozzá egy egyszerű fekete vagy fehér garbót, egy pár különleges szabású nadrágot, és egészítsd ki állatmintás csizmával vagy övvel.

1. WATER REPELLENT TRENCH KABÁT ZW COLLECTION, ár: 35.995 Ft 2. Egyenes szárú nadrág ékszergombokkal, ár: 12 995 Ft 3: Magas nyakú felső, ár: 3 495 Ft 4. Gitt Pull&Bear Rövid szárú csizmák, ár: 8 245 Ft

