A 2025-ös Met-gála legfurcsább lookja: Miley Cyrus ufóhatású megjelenése

A Met-gála 2025-ben is hozta a megszokott extravaganciát, de volt egy sztár, aki mindenkit letaglózott – Miley Cyrus megjelenése olyan döbbenetet keltett, hogy még a vörös szőnyeg is megdermedt egy pillanatra. Az énekesnő kinézete nemcsak a divatkritikusokat, de még a sci-fi rajongókat is megmozgatta. Geometrikusan összefont haja, kivilágosított szemöldöke csak tovább fokozta ufószerű megjelenését.

A Met-gála 2025 legfurcsább beauty lookja díjat Miley Cyrus nyerte.

Forrás: Getty Images

Met-gála 2025: vajon mit akart üzenni Miley Cyrus?

Sokan találgatják: ez egy társadalmi kommentár az egyéniség határait feszegető divatról? Egy szimbólum a földi szépségideálok elleni lázadásra? Vagy csak egy nagyon merész stílusjáték? Egyesek odáig mentek, hogy a megjelenést egy "divatforradalom kezdetének" kiáltották ki, mások szerint viszont ez már túl van a jó ízlés határán.

Az viszont biztos: még napokig erről fog beszélni az internet.

Az biztos, hogy ez egy nagyon egyedi és extra megjelenés!

Forrás: Getty Images North America

Miley Cyrus sminkje a natúr megjelenítésre törekszik, amit az arcélek erős kontúrozásával értek el a sminkmesterek: mintha nem lenne rajta smink, csak az erős csontozata adná arcának karakterét. Vajon ez a megoldás a legújabb sminktrendek előfutára is?

Az énekesnő a kiegészítőkkel is a sci-fi összhatásra törekedett: ékszerei és a magas nyakú ruhája csak tovább fokozza a futurisztikus esztétikát. A fekete bőr hatású crop top felső és a fekete matt maxi szoknya tökéletesen beleillett az idei év tematikájába. A haját hosszú fonatban viselte, a jelenleg trendi sleek back hajstílusban.

Ha megtetszett ez a furcsa utópikus look, könnyen elkészítheted te is!

Viseld a hajad sleek back hajstílusban

Korrektorral fedd le a szemöldöködet

Használd erős kontúrt az arccsontodon

Viselj olyan ékszereket, amelyek kihangsúlyozzák a szemed és a tekinteted