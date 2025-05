Plus size álom: 5 ruha, ami 70 kg felett mutat jól igazán − Termékekkel, árakkal

2025-ben minden eddiginél erősebb a plus size-felhozatal a fast fashion üzletekben, mi pedig lubickolunk benne!

A plus size csajoknak idén öröm lesz a vásárlás.

Forrás: Shutterstock

5 plus size ruha, ami csúcsra járatja az önbizalmad

Dögösen a melegben is

A plus size ruhák szerencsére már réges-rég túlmutatnak azokon a lebernyegeken, amik elfedni próbálják azt, amit valójában ki kellene emelni: az új generációs holmik ünneplik a telt idomokat és karcsú derekat varázsolnak, így egy csapásra olyan homokóraalkaja lesz mindenkinek, hogy öröm nézni!

A titok a jó szabásban és a megfelelő helyen elhelyezett fodrokban van, illetve az olyan anyagok használatában, amik szellősek és amikben nem izzadsz be a nagy melegben.

Mutatjuk, miből érdemes válogatni!

1. Reserved lenben gazdag ruha

Reserved lenben gazdag ruha 17 995 Ft

Forrás: www.reserved.com

A lenvászon az egyik legjobb anyag, amit a hőségben viselhetsz: nem ragad rád és tökéletesen szellőzik. Ha mellé még egy derékban karcsúsított, gyönyörű színű ruha is készül belőle, az egy azonnali must have!

2. ZARA hímzett ingruha

ZARA hímzett ingruha 29 995 Ft

Forrás: www.zara.com

Ha nem szereted a karjaidat, ez a ruha tökéletes a számodra: pont ott takar, ahol kell, de mellette szellős is és gyönyörű darázsderekat varázsol.

3. H&M hímzett tunika

H&M hímzett tunika 12 495 Ft

Forrás: www2.hm.com

Egyszerre bájos és szexi ez a ruha, ami a formás lábakat is tökéletesen kiemeli: egy platformos szandállal szuper választás!

4. Mango vászonruha

Mango vászonruha 25 995 Ft

Forrás: www.mango.com

Elképesztően elegáns és letisztult ez a vászonruha, a vastag öv pedig csodásan kiemeli a karcsú derekat.

5. C&A átlapolós ruha

C&A átlapolós ruha 16 701 Ft

Forrás: www.c-a-shops.com

Az átlapolós midi ruhák a legjobb barátaink: elegánsak, ugyanakkor kényelmesek is, ráadásul szépséges alakot varázsolnak.