Lehetséges, hogy most hüledezel és nem érted, hogyan lehetne a segítségedre egy zsíros étel, pláne elképzelhetetlenül hangzik, hogy még a derekad is karcsúbb lehet tőle. De bizony a zsíros fogások fogyasztása formálja az alakodat. Csak tudni kell, milyen finomságok kerülhetnek a tányérodra.

A zsíros étel fogyasztása hozzájárul a karcsú derékhoz

Forrás: Shutterstock

A zsíros étel mégis hogyan fogyaszt?

Ezek az ételek még akkor sem hizlalnak, ha igen magas kalóriatartalommal bírnak, sőt kifejezetten jótékony hatással vannak az egészségedre.

Ami egészen egyszerűen azt jelenti, hogy a kalóriadús étel fogyasztása elvezet a fogyásig, és az álomalakhoz.

Hihetetlenül hangzik. Igaz? De máris eláruljuk, hogyan lesz a zsír a legjobb barátod abban, hogy megtartsd a vonalaidat.

Mit mellőzz a vékony alak érdekében? Ezeket ne edd meg!

A taktika szerint csak jó zsírokat szabad fogyasztani, emellett pedig vissza kell venni a fehérjebevitelből és teljesen kiiktatnia a cukrot – ennek hatására a szervezet kénytelen lesz egyfajta üzemanyagként felhasználni a zsírban gazdag ételeket.

A természetes zsírt tartalmazó ételek segítenek formában maradnod

Forrás: Shutterstock

A kendőzetlen titok a diéták esetében pedig az, hogy a fogyás legnagyobb ellensége a cukor, ami számos olyan élelmiszerben el van rejtve, amiről nem is gondolnád – ezért is érdemes mindig figyelmesen elolvasni a csomagoláson feltüntetett összetevőket. Nem mellesleg a finomított cukor semmiféle tápértékben nem bővelkedik, így csak üres kalóriákat viszel be vele. Ezzel szemben a jótékony hatással bíró zsíros ételek jóllakottságérzetet biztosítanak, ezért érdemes megfontolni, hogy egy füstölt lazacot habzsolsz be inkább, vagy egy marék csokit majszolsz el.

Milyen jótékony zsírban gazdag étel segíthet a fogyásban?

Szerezz be minél több természetes zsírt tartalmazó finomságot. Óvakodj a transzzsírsavakat tartalmazó ételektől, amelyek a péksüteményekben és sajnos a finom olasz pizzákban is megtalálhatóak.