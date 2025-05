Ezt a megosztó tavaszi cipőt csak az igazán stílusos csajok viselik

Új szintre emelheted a megjelenésed ezzel az extrém tavaszi cipővel.

A hálós balerina a legmenőbb tavaszi cipő.

Forrás: Getty Images Europe

Ez a tavaszi cipő téged is levesz a lábadról

Balerina új formában

Az áttetszőség jelenleg az egyik legfelkapottabb divat, nem csak a ruhákban, a lábbelikben is. A cipőtrend tavaly indult be igazán, amikor a luxusmárkák kifutóin megjelentek az első áttetsző balerinák – azóta pedig nincs megállás, a fast fashion üzletek is ontják magukból a trendi darabokat.

Bár kétségtelenül megosztó darab, mi odavagyunk érte: egyszerre játékos és romantikus, ráadásul kifejezetten kényelmesnek is tűnik, amit egyaránt viselhetsz nadrággal és szoknyával is.

Ha szeretnéd te is kipróbálni ezt a trendet, mutatjuk, honnan szerezhető be a szezon legmenőbb cipője.

1. ZARA

Ez a krémszínű csipkés verzió igazán jól passzol akár farmer shorthoz, vagy egy romantikus lenge ruhához is.

ZARA balerinacipő 16 995 Ft

Forrás: www.zara.com

2. Reserved

Ez a virágos, hálós megoldás a romantikus stílust kedvelők kedvence. Puha, légies, divatos és kényelmes viselet.

Reserved balerinacipő 13 990 Ft

Forrás: www.reserved.com

3. H&M

A fekete, hálós fazon az igazán bevállalósaknak való. Ha nem kedveled a színes kiegészítőket, de szereted a feltűnő darabokat, ideje beszerezned ebből egyet.

H&M balerinacipő 9 295 Ft

Forrás: www2.hm.com

4. Jeffrey Campbell

Balerina Bridgerton stílusban? Ha ilyen fúziós megoldásra vágysz, meg is találtad!

Jeffrey Campbell balerinacipő 64 990 Ft

Forrás: www.answear.hu

5. Mango

Nem csak Dorothynak áll jól a piros cipellő az Óz, a nagy varázsló című mesében - te is nyugodtan felveheted az idei szezonban. Bármilyen fazon és stílus esetében tökéletes választás lehet.