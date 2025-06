Tudtad? Mindössze egy kendő elég és kész a teljes nyári ruhatárad – És ez nem poén!

Idén nyáron nem kell gardróbfrissítés címszó alatt órákat töltened a plázákban, hogy beszerezed az idei év legtrendibb ruhadarabjait, mindössze egyetlen méretes kendőre ( vagy többre) lesz szükséged és máris a tiéd lehet a legstílusosabb és legváltozatosabb ruhatár. Elhoztuk az idei nyár legpraktikusabb divattrükkjét: a kendőből ruha trendet! Egy nagyobb méretű selyem vagy pamut kendővel csodákra leszel képes – mindössze egy kis kreativitás és néhány csomó kell hozzá.

Egy kendő, mindössze ennyire lesz szükséged idén nyáron ahhoz, hogy divatot teremts!

Forrás: Shutterstock

Az idei nyár jolly jokere: a színes kendő

Biztosan láttál már videókat, amik azt mutatják be, egyetlen nagyobb méretű kendővel, milyen csodaszép és egyedi ruhákat tudsz magadra kötözni – igen, ezt nyugodtan érheted szó szerint is. Ugyanis ezzel a módszerrel, akár 30-40 féle tökéletesen rád szabott ruhát tudsz varázsolni.

Tipp: ha szereted a színeket, szerezz be több színes kendőt és néhány kiegészítőt, amikkel feldobhatod a szetted!

5 +1 különböző stílusú ruha, amit egyetlen kendő segítségével te is elkészíthetsz magadnak

Még az abszolút kezdők is nyugodtan nekiállhatnak ennek a ruhának, ugyanis nem igényel túlzott kézügyességet és néhány percen belül egy tökéletes nyári outfited lesz.

Koktélruha egy kis plusszal

Ennél a megoldásnál már nem lesz elég csupán a kendő, egy biztostűt és egy rövid nyakláncot is használnod kell hozzá. De hidd el, megéri, mert az eredménytől mindenkinek le fog esni az álla. Nézd csak!

A tökéletes esküvői vendégruha

Igen kényes kérdés, hogy vendégként, mit vegyél fel egy esküvőre. Mind színben, mind pedig fazonban vannak olyan íratlan szabályok, amiket a békesség kedvéért nem árt betartani. Ha fogalmad sincs, mi lenne a megfelelő outfit egy közelgő nyári kézfogóra, akkor ezt a videót semmiképp se hagyd ki. Ez a kellemes púderszín lehet a tökéletes választás számodra, arról nem is beszélve, hogy hasonló sem fog szembejönni veled a táncparketten.

Office look

Két kendő és egy kis csomózás – akár ezt a címet is adhatnánk ennek a videónak, amiben elsajátíthatod, hogyan köss magadra egy csajos, munkahelyre is felvehető nyári ruhát, amiben meleged sem lesz, és még a kolléganőid is megdicsérnek.