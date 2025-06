Kínos percek garantálva: 5 kísérő, akikkel sose menj esküvőre

Lehet, hogy a meghívón ott virít a "+1 fő" opció, de ez még nem jelenti azt, hogy mindenáron magaddal kell cipelned valakit. Egy rosszul megválasztott kísérő az egész estét kellemetlenné teheti – nemcsak számodra, hanem az ifjú pár és a többi vendég számára is. Az esküvő a szerelmesek napja, nem a te privát reality-műsorod, úgyhogy érdemes kétszer is meggondolni, kit választasz partnernek egy ilyen eseményre.

Nem mindig jó ötlet egy esküvőre a gyerekeddel vagy anyukáddal érkezni

Forrás: Shutterstock

Íme 5+1 esküvői kísérő, akiket jobb, ha otthon hagysz

1. A friss Tinder-randid

Lehet, hogy mostanában minden estét együtt töltötök, de egy esküvő mégiscsak más. Ő nagy eséllyel azt sem tudja, ki az ifjú pár, és még a vendégek közül sem ismer senkit. Így az egész lagzi alatt csak rád számíthat, ami bizony elvehet a fesztelen jókedvedből. Mivel nem vagytok régóta együtt, azt sem tudod, mire számíthatsz tőle egy ilyen eseményen, a bizonytalansági faktor pedig könnyen befeszíthet. De ami még ezeknél is kínosabb lehet, ha ő túl komolyan veszi az esküvői hangulatot: még ki se hozták a vacsorát, de már háromszor említette a „közös jövőtöket”, őrjítő küzdelmet folytat a menyasszonyi csokor elkapásáért, vagy épp minden asztaltársaságnál úgy mutat be, mintha egybekelni készülnétek. Ráadásul a násznép se tudja eldönteni, ki ez a túl közvetlen ismeretlen, és az ifjú párra nézve is illetlenség lehet, ha a figyelem hirtelen rátok irányul.

2. Az anyukád

Tény, hogy vannak olyan anyukák, akikkel bármikor, bárhová öröm menni – laza, stílusos, imádni való társaság. De ha egyik meghívottat sem ismeri, és a vendégek többsége nem az ő korosztálya, akkor könnyen gondolhatja magát felesleges +1 főnek. Te pedig azon kapod magad, hogy egész este érte izgulsz: vajon jól érzi-e magát, leült-e valaki mellé beszélgetni, nem unatkozik-e. Emellett benne van a pakliban, hogy elkezd célozgatni, „nálatok mikor lesz már hasonló”, „te mikor találod már meg az igazit” vagy épp „a tiétek is lehetett volna ilyen szép esküvő”. Ezeket nehéz elütni egy fél mosollyal, kettőtök konfliktusa pedig nem hiányzik se az ifjú párnak, se a násznépnek.