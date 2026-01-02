Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ez az optikai teszt őrjíti meg most az internetet: 13 állat bújt el, te hányat találsz meg?

képrejtvény optikai illúzió állatkert
Pópity Balázs
2026.01.02.
Ha ránézel erre a fekete-fehér ábrára, az agyad azonnal rávágja: ez egy elefánt! De ha itt megállsz, lemaradsz a lényegről. Te megtalálod az összes állatot ebben az optikai tesztben?

Ez a kép valójában egy optikai matrjoska, amiben a művész 13 másik élőlényt rejtett el a vonalakkal és a negatív terekkel játszva. Kész állatkert! A legtöbb ember maximum csak 4-5 állatot vesz észre azonnal (általában a nagyokat). Neked hányat sikerül kiszúrnod ezen az optikai teszten?

Optikai teszt: egy egész állatkert van egy elefántban.
Te megtalálod mint a 13 állatot ezen az optikai teszten?
Forrás: Youtube/Brightside

Mire jók az ilyen optikai tesztek?

  • Fejlesztik a figyelmet és a mintázat-felismerő képességet.
  • Gyors sikerélményt nyújtanak.
  • Segítenek az agynak megtanítani, hogyan vegye észre a lényeget a vizuális zajban.
  • Segít megelőzni az Alzheimer-kórt.
  • Jó móka.

Az optikai teszt megoldása: hol bujkálnak az állatok?

Ez az optikai teszt a Gestalt-pszichológia elvére épít: az agyunk először az egészet látja, és csak hatalmas erőfeszítéssel képes részeire bontani a képet. Íme a teljes állatkert listája. Te megtaláltad mindet a megoldókulcs nélkül?

  1. Elefánt: eddig nem nehéz, benne van elrejtve a többi állat.
  2. Szamár: az elefánt testének közepén, a fehér folt adja ki a szamár alakját.
  3. Kutya: a szamáron belül egy kutya áll.
  4. Macska: a kutyában egy macska.
  5. Egér: a macskában egy apró egér.
  6. Hal: az elefánt szeme helyén egy hal úszik.
  7. Teknős: Az elefánt füle egy teknős alakját adja ki.
  8. Madár (vagy madárfej): az elefánt ormányának felső ívét egy madárfej kölcsönzi a negatív térben.
  9. Delfin: az elefánt ormányát egy delfin alkotja.
  10. Krokodil: ha jobban megnézed az elefánt száját, az valójában egy krokodil.
  11. Kígyó: az elefánt farka.
  12. Garnélarák: a mellső lábai között bújik meg,
  13. Szúnyog: a hátsó lábánál pedig egy szúnyog pihen.
Sikerült mindet megtalálnod?
Forrás: Youtube/Brightside

Miért nem látjuk őket azonnal?

Az agyunk látásközpontja a hatékonyságra törekszik. Ha minden egyes részletet külön elemeznénk, túl sokáig tartana felismerni a környezetünket. Ezért az agyunk becsomagolja az információt. Ebben az esetben a sok kis állat körvonala tökéletesen kiadja a nagy állat formáját, így az agyad megelégszik a nagy képpel. Ez a feladvány kiváló edzés: rákényszerít, hogy lassíts le és észrevedd a részleteket. Habár a monitor ronthatja a látásod, ez a teszt pont, hogy élesíti, és ehhez még szemműtétre sincs szükség.

És te hányat találtál meg a feliratok elolvasása előtt? Próbáldj ki egy másik, hasonló tesztet is!

Ezek is tetszeni fognak:

Látásteszt: csak a sasszeműek 5%-a képes megmenteni a gilisztát a madaraktól

Egy szuperizgalmas képes rejtvény, ami nem csak a logikádat és a szemizmaidat, de még egy kicsit a lelkedet is megmozgatja.

Személyiségteszt: Mit láttál meg először? A választásod elárulja a sötét oldaladat

Egyetlen gyors benyomás is sokat elárulhat rólad. A sötét oldalad olykor csendben irányítja a döntéseidet és a kapcsolataidat. Nézd meg a képet, és derítsd ki, mit rejt a tudatalattid.

Ultra nehéz IQ-teszt: csak a 140 feletti intelligenciával rendelkezők találják meg a cicát

Mennek a képes rejtvények? Ebben az IQ-tesztben most nem különbségeket kell keresgélned, csupán egyetlen macskára kell rálelned. Készülj, mert nem lesz könnyű dolgod!

 

