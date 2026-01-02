Ez az optikai teszt őrjíti meg most az internetet: 13 állat bújt el, te hányat találsz meg?

Ez a kép valójában egy optikai matrjoska, amiben a művész 13 másik élőlényt rejtett el a vonalakkal és a negatív terekkel játszva. Kész állatkert! A legtöbb ember maximum csak 4-5 állatot vesz észre azonnal (általában a nagyokat). Neked hányat sikerül kiszúrnod ezen az optikai teszten?
Mire jók az ilyen optikai tesztek?
- Fejlesztik a figyelmet és a mintázat-felismerő képességet.
- Gyors sikerélményt nyújtanak.
- Segítenek az agynak megtanítani, hogyan vegye észre a lényeget a vizuális zajban.
- Segít megelőzni az Alzheimer-kórt.
- Jó móka.
Az optikai teszt megoldása: hol bujkálnak az állatok?
Ez az optikai teszt a Gestalt-pszichológia elvére épít: az agyunk először az egészet látja, és csak hatalmas erőfeszítéssel képes részeire bontani a képet. Íme a teljes állatkert listája. Te megtaláltad mindet a megoldókulcs nélkül?
- Elefánt: eddig nem nehéz, benne van elrejtve a többi állat.
- Szamár: az elefánt testének közepén, a fehér folt adja ki a szamár alakját.
- Kutya: a szamáron belül egy kutya áll.
- Macska: a kutyában egy macska.
- Egér: a macskában egy apró egér.
- Hal: az elefánt szeme helyén egy hal úszik.
- Teknős: Az elefánt füle egy teknős alakját adja ki.
- Madár (vagy madárfej): az elefánt ormányának felső ívét egy madárfej kölcsönzi a negatív térben.
- Delfin: az elefánt ormányát egy delfin alkotja.
- Krokodil: ha jobban megnézed az elefánt száját, az valójában egy krokodil.
- Kígyó: az elefánt farka.
- Garnélarák: a mellső lábai között bújik meg,
- Szúnyog: a hátsó lábánál pedig egy szúnyog pihen.
Miért nem látjuk őket azonnal?
Az agyunk látásközpontja a hatékonyságra törekszik. Ha minden egyes részletet külön elemeznénk, túl sokáig tartana felismerni a környezetünket. Ezért az agyunk becsomagolja az információt. Ebben az esetben a sok kis állat körvonala tökéletesen kiadja a nagy állat formáját, így az agyad megelégszik a nagy képpel. Ez a feladvány kiváló edzés: rákényszerít, hogy lassíts le és észrevedd a részleteket. Habár a monitor ronthatja a látásod, ez a teszt pont, hogy élesíti, és ehhez még szemműtétre sincs szükség.
És te hányat találtál meg a feliratok elolvasása előtt? Próbáldj ki egy másik, hasonló tesztet is!
