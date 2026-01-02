Ez az optikai teszt őrjíti meg most az internetet: 13 állat bújt el, te hányat találsz meg?

Ez a kép valójában egy optikai matrjoska, amiben a művész 13 másik élőlényt rejtett el a vonalakkal és a negatív terekkel játszva. Kész állatkert! A legtöbb ember maximum csak 4-5 állatot vesz észre azonnal (általában a nagyokat). Neked hányat sikerül kiszúrnod ezen az optikai teszten?

Te megtalálod mint a 13 állatot ezen az optikai teszten?

Forrás: Youtube/Brightside

Mire jók az ilyen optikai tesztek? Fejlesztik a figyelmet és a mintázat-felismerő képességet.

Gyors sikerélményt nyújtanak.

Segítenek az agynak megtanítani, hogyan vegye észre a lényeget a vizuális zajban.

Segít megelőzni az Alzheimer-kórt.

Jó móka.

Az optikai teszt megoldása: hol bujkálnak az állatok?

Ez az optikai teszt a Gestalt-pszichológia elvére épít: az agyunk először az egészet látja, és csak hatalmas erőfeszítéssel képes részeire bontani a képet. Íme a teljes állatkert listája. Te megtaláltad mindet a megoldókulcs nélkül?

Elefánt: eddig nem nehéz, benne van elrejtve a többi állat. Szamár: az elefánt testének közepén, a fehér folt adja ki a szamár alakját. Kutya: a szamáron belül egy kutya áll. Macska: a kutyában egy macska. Egér: a macskában egy apró egér. Hal: az elefánt szeme helyén egy hal úszik. Teknős: Az elefánt füle egy teknős alakját adja ki. Madár (vagy madárfej): az elefánt ormányának felső ívét egy madárfej kölcsönzi a negatív térben. Delfin: az elefánt ormányát egy delfin alkotja. Krokodil: ha jobban megnézed az elefánt száját, az valójában egy krokodil. Kígyó: az elefánt farka. Garnélarák: a mellső lábai között bújik meg, Szúnyog: a hátsó lábánál pedig egy szúnyog pihen.

Sikerült mindet megtalálnod?

Miért nem látjuk őket azonnal?

Az agyunk látásközpontja a hatékonyságra törekszik. Ha minden egyes részletet külön elemeznénk, túl sokáig tartana felismerni a környezetünket. Ezért az agyunk becsomagolja az információt. Ebben az esetben a sok kis állat körvonala tökéletesen kiadja a nagy állat formáját, így az agyad megelégszik a nagy képpel. Ez a feladvány kiváló edzés: rákényszerít, hogy lassíts le és észrevedd a részleteket. Habár a monitor ronthatja a látásod, ez a teszt pont, hogy élesíti, és ehhez még szemműtétre sincs szükség.