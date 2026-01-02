Téli verskvíz: felismered a magyar költők téli hangulatú verseit? 5-ből 3 már komoly teljesítmény!

József Attilánál a tél az emberi lélek fagyosságára utal, amikor azt írja: „valami nagy-nagy tüzet kéne rakni”, hogy az emberek újra közelebb kerüljenek egymáshoz. Petőfi Sándor a vidéki táj csendjében fedezi fel a havas tél erejét, a természet nála egyszerre rideg és lenyűgöző képződményként jelenik meg egyik téli versében (A puszta, télen), ahol minden hópehely egy-egy elhagyott gondolat.

A tél is gyönyörű, találd meg benne a szépet, és persze töltsd ki téli verskvízünket!

Forrás: Shutterstock

Kvízünk most arra hív, hogy újraolvasd a magyar költők téli verseit, és megtippeld, melyiket ki írhatta

Érdekes, hogy a tél Adynál kétpólusú: egyszerre szimbolizálja a magányt, a kiábrándultságot, a megtisztulást és az önvizsgálatot. A téli Magyarország című költeményében a hó alatt a sebek beforrnak, a vágyak újjáélednek. Ugyan nem vers, de Kosztolányi Dezső Édes Anna regényében a karácsonyi időszak kifejezetten vészjósló: Édes Anna békéje és higgadtsága csak látszólagos, valójában minden érzelem megfagyott már benne. A téli hideg itt csontig és lélekig hatol, a fagy nem más, mint az elidegenedés szimbóluma. Fekete István a Téli berekben Tutajos és Bütyök történetén keresztül mutatja be a telet, a pihenő természet erejét és a felnőtté válást. A téli időszak nem tragédiát, hanem biztonságot és nyugalmat közvetít.

Most pedig tedd próbára magad! Ha 5 téli magyar versből 3-at eltalálsz, az egyrészt arra utal, hogy képben vagy a magyar írók műveivel, másrészt pedig azt, hogy a tél téged egyáltalán nem hagy hidegen.