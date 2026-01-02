Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Téli verskvíz: felismered a magyar költők téli hangulatú verseit? 5-ből 3 már komoly teljesítmény!

irodalom vers kvíz téli hangulat tél
Jónás Ágnes
2026.01.02.
Télen a világ mindig egy kicsit lelassul, de a nyári nagy pezsgés után ez talán nem is akkora baj. A lelkünk hajlamos a hideg hónapokban elmerülni a csendben, az emlékekben, időnként pedig a téli versekben. A magyar irodalom nagyjaiból különös érzéseket hozott elő a tél: nosztalgiával, melankóliával vagy romantikus stílusban reflektáltak verseikben erre az évszakra.

József Attilánál a tél az emberi lélek fagyosságára utal, amikor azt írja: „valami nagy-nagy tüzet kéne rakni”, hogy az emberek újra közelebb kerüljenek egymáshoz. Petőfi Sándor a vidéki táj csendjében fedezi fel a havas tél erejét, a természet nála egyszerre rideg és lenyűgöző képződményként jelenik meg egyik téli versében (A puszta, télen),  ahol minden hópehely egy-egy elhagyott gondolat. 

téli vers
A tél is gyönyörű, találd meg benne a szépet, és persze töltsd ki téli verskvízünket! 
Kvízünk most arra hív, hogy újraolvasd a magyar költők téli verseit, és megtippeld, melyiket ki írhatta

Érdekes, hogy a tél Adynál kétpólusú: egyszerre szimbolizálja a magányt, a kiábrándultságot, a megtisztulást és az önvizsgálatot. A téli Magyarország című költeményében a hó alatt a sebek beforrnak, a vágyak újjáélednek. Ugyan nem vers, de Kosztolányi Dezső Édes Anna regényében a karácsonyi időszak kifejezetten vészjósló: Édes Anna békéje és higgadtsága csak látszólagos, valójában minden érzelem megfagyott már benne. A téli hideg itt csontig és lélekig hatol, a fagy nem más, mint az elidegenedés szimbóluma. Fekete István a Téli berekben Tutajos és Bütyök történetén keresztül mutatja be a telet, a pihenő természet erejét és a felnőtté válást. A téli időszak nem tragédiát, hanem biztonságot és nyugalmat közvetít. 

Most pedig tedd próbára magad! Ha 5 téli magyar versből 3-at eltalálsz, az egyrészt arra utal, hogy képben vagy a magyar írók műveivel, másrészt pedig azt, hogy a tél téged egyáltalán nem hagy hidegen. 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/5 „Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hisz zúzmarás a város, a berek… Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni És rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, Hogy fölengednének az emberek!"
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/5 „Hej, mostan puszta ám igazán a puszta! Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda; Amit a kikelet És a nyár gyüjtöget, Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli, A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/5 „A kicsi kocsma ablaka világos, Fehérvirágos, mint a temető, Hol a nap éppen vérködösen áldoz S a hold sápadt sarlója egyre nő."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/5 „Beszélget a kályhánál a család, a téli alkony nesztelen leszállott. Mint áldozásra készülő leányok, csipkés ruhába állanak a fák."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/5 Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinegemadárnak."

Kvíz vérbeli versimádóknak: hogyan folytatódnak a híres magyar versek? — Csak a legprofibbak érnek el 8 pontot

A mai világban már minden könnyen elérhető az interneten, adódik hát a kérdés: vajon miért várják el az iskolás gyerekektől még mindig, hogy fejből tudjanak bizonyos verseket? Az alábbiakban erre próbálunk válaszokat adni, a végén pedig rajtad a sor, hogy teszteld, be tudod-e fejezni az irodalmi kvízünkben szereplő híres magyar verseket.

Versidézetkvíz: emlékszel még, ki írta ezeket a sorokat? Kiderül, mennyit felejtettél az irodalomórákból

Irodalmunk tele van szebbnél szebb magyar költeményekkel, melyeket tinédzserkorunkban sokszor memoriterként kellett megtanulnunk. Felismered, hogy ki írta ezeket a híres versidézeteket?

Magyar siker: Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott

A 71 éves alkotó nyerte idén a legrangosabb irodalmi elismerést. Kertész Imre után Krasznahorkai László a második irodalmi Nobel-díjas magyar írónk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
