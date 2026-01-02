Hihetetlen újévi átalakulás: 66 kilót fogyott ezzel az egyetlen trükkel Alexandra

A karácsonyi töltött káposztát és a bejglit mindenki szeretné ledolgozni, így az új év elején az emberek sokkal motiváltabbak a diétázás és az életmódváltás terén. Vannak azonban, akiknek nem újévi fogadalom a fogyás, hanem életcél, amiért foggal-körömmel küzdenek. Vámos Alexandra éppen ilyen. A fiatal, győri nő 130 kiló volt, amikor eldöntötte, hogy ez így nem mehet tovább, le akar fogyni. A csodabogyók és az éheztetés azonban neki sem használtak, míg rá nem talált a titkos csodafegyverére. Alexandra 66 kilót fogyott 5 év alatt, most pedig azt is elárulja, hogy hogyan.
Újévi csodafogyás: Alexandra 66 kilót dobott le, ez a titka
- Alexandra története 2021-ben kezdődött, amikor eldöntötte, hogy elkezd fogyókúrázni.
- Ezt az orvosi javaslatok is megerősítették, mivel a fiatal nőnek ízületi problémái voltak.
- Ekkor Alexandra 130 kiló volt, ami már a kórosan elhízott kategóriába tartozott.
- Mostanra 66 kilót fogyott, most azt is elmondja, hogyan.
Alexandra fő motivációja az volt, hogy visszanyerje az egészségét és, hogy jobban nézzen ki.
A legelején próbáltam minél kevesebbet enni de ez nem vált be mert rosszul voltam. Utána egy mobilalkalmazás segítségével számoltam a kalóriákat. Próbálkoztam "csodabogyókkal" is, de sikertelenül, így végül a számolás mellett döntöttem, ez hozta az első sikereket és a sok fehérjepor, ami elvette az étvágyamat. Szükségem volt azonban egy mozgásformára is, ami segít a fogyásban. Először sokat sétáltam de a fájdalmaim miatt igen korlátozott voltam ebben a mozgásban
– meséli Alexandra a kezdeti nehézségeket. Ezek után edzős videókat kezdett keresni és rátalált a Ringa Dance mozgásformára.
Mi az a Ringa Dance?
A Ringa Dance egy magyar nő, Hurai Éva által megalkotott mozgásforma, ami az aerobik és a gyógytorna elemeit vegyíti. Lényege, hogy pörgős zenére, folyamatosan mozogva, de egyhelyben állva mozog a tornázó, ugrálás nélkül. A Ringa Dance mozdulatai védik a gerincet, így nagy súllyal is lehet végezni. A gyors mozgás miatt viszont elképesztően gyorsan égeti a kalóriákat, így tökéletes választás a fogyni vágyóknak, akiknek nehézséget okoz a talajgyakorlatok végzése vagy a futás.
A Ringa Dance nem csak egy mozgásforma, de egy támogató közösség is, ahová Alexandra is csatlakozott. A Ringa videók YouTube-on is elérhetőek, mindenféle tempóban és nehézségi szintben, így a győri nő is azok alapján tornázott.
Jelenleg hetente háromszor Ringázok, próbálok már a nehezebb és hosszabb videókból is csinálni, ahogy bírom. Ezen kívül főként az étkezésre figyelek oda, minél több zöldséget, gyümölcsöt próbálok fogyasztani, mellőzöm a cukros ételeket és teljes kiőrlésű liszttel sütök-főzök itthon is. Jelenleg 66 kiló fogyásnál tartok és a célom, hogy még 4 kilót leadjak. Utána már csak a súlymegtartás és izomzat felépítése a célom
– meséli Alexandra, akit az elmúlt öt évben a párja, a családja és a barátai is motiváltak abban, hogy sikeres legyen az életmódváltása.
„Szerettem volna egészségesebb lenni"
Alexandra nem adta fel a céljait, így ma már büszke az elért eredményére és szívesen mutatkozik végre fürdőruhában is.
Jelenleg sokkal jobban érzem magam a bőrömben, büszke vagyok magamra, hogy végigcsináltam és belevágtam, jól esnek a dicsérő szavak is. Sokkal energikusabb vagyok, jobban tudok mozogni és nem utolsó szempont az sem, hogy eddig rövidnadrágot sem szívesen húztam, de ma már szívesen mutatkozok fürdőruhában is
– meséli büszkén Alexandra, akinek a célja nem csak az volt, hogy jobban tetszen magának a tükörben, de az is, hogy egészségesebb legyen. Épp ezért nem fogyókúraként tekintett a Ringa Dance-re, hanem életmódváltásként. Ezt tanácsolja másoknak is, akik fogyni szeretnének.
„Legfőbb tanácsom annak, aki belevág a teljes életmódváltásba, hogy ne egyből vonjon meg magától mindent, ami "káros", hanem szépen fokozatosan. Én a 80/20 módszert tanácsolom: 80% tiszta étkezés és 20% nassolni való és egyebek. Mindig próbálok kísérletezni sütemények egészséges, kalóriaszegényebb alternatívájával is, mert az édességről én sem tudok teljesen lemondani. Kitartást és sok erőt kívánok minden sorstársamnak. Ha becsúszik a hónapban pár csaló nap nem kell csüggedni, másnap ugyanúgy kell folytatni. A tükör és a mérleg pedig nem fog hazudni az eredményről" – zárta gondolatait a fiatal, győri nő, aki rátalált a csodafegyverére, története pedig bizonyítja, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen, ha van kitartás.
