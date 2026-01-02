Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek Ábel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
diéta

Hihetetlen újévi átalakulás: 66 kilót fogyott ezzel az egyetlen trükkel Alexandra

Vámos Alexandra -
diéta fogyás életmódváltás
Kis Dalma Róza
2026.01.02.
Vámos Alexandra 2021-ben döntötte el, hogy változtat és orvosi javaslatra fogyókúrázni kezd. Az akkor 130 kilós fiatal lány már a kórosan elhízott kategóriába tartozott, de nem adta fel. Mostanra 66 kiló fogyásnál tart, most pedig a titkát is elárulja.

A karácsonyi töltött káposztát és a bejglit mindenki szeretné ledolgozni, így az új év elején az emberek sokkal motiváltabbak a diétázás és az életmódváltás terén. Vannak azonban, akiknek nem újévi fogadalom a fogyás, hanem életcél, amiért foggal-körömmel küzdenek. Vámos Alexandra éppen ilyen. A fiatal, győri nő 130 kiló volt, amikor eldöntötte, hogy ez így nem mehet tovább, le akar fogyni. A csodabogyók és az éheztetés azonban neki sem használtak, míg rá nem talált a titkos csodafegyverére. Alexandra 66 kilót fogyott 5 év alatt, most pedig azt is elárulja, hogy hogyan. 

Alexandra fogyás előtt
Hihetetlen fogyás: Alexandra 130 kilóról indult, mostanra 66 kilót dobott le. 
Fotó: Vámos Alexandra

Újévi csodafogyás: Alexandra 66 kilót dobott le, ez a titka

  • Alexandra története 2021-ben kezdődött, amikor eldöntötte, hogy elkezd fogyókúrázni.
  • Ezt az orvosi javaslatok is megerősítették, mivel a fiatal nőnek ízületi problémái voltak. 
  • Ekkor Alexandra 130 kiló volt, ami már a kórosan elhízott kategóriába tartozott.
  • Mostanra 66 kilót fogyott, most azt is elmondja, hogyan.

Alexandra fő motivációja az volt, hogy visszanyerje az egészségét és, hogy jobban nézzen ki. 

A legelején próbáltam minél kevesebbet enni de ez nem vált be mert rosszul voltam. Utána egy mobilalkalmazás segítségével számoltam a kalóriákat. Próbálkoztam "csodabogyókkal" is, de sikertelenül, így végül a számolás mellett döntöttem, ez hozta az első sikereket és a sok fehérjepor, ami elvette az étvágyamat. Szükségem volt azonban egy mozgásformára is, ami segít a fogyásban. Először sokat sétáltam de a fájdalmaim miatt igen korlátozott voltam ebben a mozgásban

– meséli Alexandra a kezdeti nehézségeket. Ezek után edzős videókat kezdett keresni és rátalált a Ringa Dance mozgásformára.

Mi az a Ringa Dance?

A Ringa Dance egy magyar nő, Hurai Éva által megalkotott mozgásforma, ami az aerobik és a gyógytorna elemeit vegyíti. Lényege, hogy pörgős zenére, folyamatosan mozogva, de egyhelyben állva mozog a tornázó, ugrálás nélkül. A Ringa Dance mozdulatai védik a gerincet, így nagy súllyal is lehet végezni. A gyors mozgás miatt viszont elképesztően gyorsan égeti a kalóriákat, így tökéletes választás a fogyni vágyóknak, akiknek nehézséget okoz a talajgyakorlatok végzése vagy a futás.

A Ringa Dance nem csak egy mozgásforma, de egy támogató közösség is, ahová Alexandra is csatlakozott. A Ringa videók YouTube-on is elérhetőek, mindenféle tempóban és nehézségi szintben, így a győri nő is azok alapján tornázott.  

Jelenleg hetente háromszor Ringázok, próbálok már a nehezebb és hosszabb videókból is csinálni, ahogy bírom. Ezen kívül főként az étkezésre figyelek oda, minél több zöldséget, gyümölcsöt próbálok fogyasztani, mellőzöm a cukros ételeket és teljes kiőrlésű liszttel sütök-főzök itthon is. Jelenleg 66 kiló fogyásnál tartok és a célom, hogy még 4 kilót leadjak. Utána már csak a súlymegtartás és izomzat felépítése a célom

– meséli Alexandra, akit az elmúlt öt évben a párja, a családja és a barátai is motiváltak abban, hogy sikeres legyen az életmódváltása. 

Alexandra fogyás után, 66 kilóval könnyebben
Alexandra még 4 kilót szeretne leadni, de már most büszke magára és a hihetetlen eredményére. 
Forrás: Vámos Alexandra

„Szerettem volna egészségesebb lenni"

Alexandra nem adta fel a céljait, így ma már büszke az elért eredményére és szívesen mutatkozik végre fürdőruhában is.  

Jelenleg sokkal jobban érzem magam a bőrömben, büszke vagyok magamra, hogy végigcsináltam és belevágtam, jól esnek a dicsérő szavak is. Sokkal energikusabb vagyok, jobban tudok mozogni és nem utolsó szempont az sem, hogy eddig rövidnadrágot sem szívesen húztam, de ma már szívesen mutatkozok fürdőruhában is

– meséli büszkén Alexandra, akinek a célja nem csak az volt, hogy jobban tetszen magának a tükörben, de az is, hogy egészségesebb legyen. Épp ezért nem fogyókúraként tekintett a Ringa Dance-re, hanem életmódváltásként. Ezt tanácsolja másoknak is, akik fogyni szeretnének.


„Legfőbb tanácsom annak, aki belevág a teljes életmódváltásba, hogy ne egyből vonjon meg magától mindent, ami "káros", hanem szépen fokozatosan. Én a 80/20 módszert tanácsolom: 80% tiszta étkezés és 20% nassolni való és egyebek. Mindig próbálok kísérletezni sütemények egészséges, kalóriaszegényebb alternatívájával is, mert az édességről én sem tudok teljesen lemondani. Kitartást és sok erőt kívánok minden sorstársamnak. Ha becsúszik a hónapban pár csaló nap nem kell csüggedni, másnap ugyanúgy kell folytatni. A tükör és a mérleg pedig nem fog hazudni az eredményről" – zárta gondolatait a fiatal, győri nő, aki rátalált a csodafegyverére, története pedig bizonyítja, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen, ha van kitartás.

Olvasd el további cikkeinket is a témában:

Melissa McCarthy fogyása sokkolta a rajongókat: íme 2025 legnagyobb sztárfogyásai

Néhány hete robbant a hír, hogy Melissa McCarthy-ra alig lehet ráismerni, annyira lefogyott. Ennek apropóján összeszedtük 2025 legnagyobb sztárfogyásait!

A lapos has titka – Ezeket a gyakorlatokat megéri kipróbálni!

Ezekkel a zsírégető gyakorlatokkal garantált a siker!

A 7 legnagyobb kardiómítosz, amit ideje lenne elfelejteni

A futópadon izzadva mindenki hősnek érzi magát – csak épp közben olyan kardiómítoszoknak dőlünk be, amelyek rég megértek a kukázásra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu