Hihetetlen újévi átalakulás: 66 kilót fogyott ezzel az egyetlen trükkel Alexandra

A karácsonyi töltött káposztát és a bejglit mindenki szeretné ledolgozni, így az új év elején az emberek sokkal motiváltabbak a diétázás és az életmódváltás terén. Vannak azonban, akiknek nem újévi fogadalom a fogyás, hanem életcél, amiért foggal-körömmel küzdenek. Vámos Alexandra éppen ilyen. A fiatal, győri nő 130 kiló volt, amikor eldöntötte, hogy ez így nem mehet tovább, le akar fogyni. A csodabogyók és az éheztetés azonban neki sem használtak, míg rá nem talált a titkos csodafegyverére. Alexandra 66 kilót fogyott 5 év alatt, most pedig azt is elárulja, hogy hogyan.

Hihetetlen fogyás: Alexandra 130 kilóról indult, mostanra 66 kilót dobott le.

Fotó: Vámos Alexandra

Újévi csodafogyás: Alexandra 66 kilót dobott le, ez a titka

Alexandra története 2021-ben kezdődött, amikor eldöntötte, hogy elkezd fogyókúrázni.

Ezt az orvosi javaslatok is megerősítették, mivel a fiatal nőnek ízületi problémái voltak.

Ekkor Alexandra 130 kiló volt, ami már a kórosan elhízott kategóriába tartozott.

Mostanra 66 kilót fogyott, most azt is elmondja, hogyan.

Alexandra fő motivációja az volt, hogy visszanyerje az egészségét és, hogy jobban nézzen ki.

A legelején próbáltam minél kevesebbet enni de ez nem vált be mert rosszul voltam. Utána egy mobilalkalmazás segítségével számoltam a kalóriákat. Próbálkoztam "csodabogyókkal" is, de sikertelenül, így végül a számolás mellett döntöttem, ez hozta az első sikereket és a sok fehérjepor, ami elvette az étvágyamat. Szükségem volt azonban egy mozgásformára is, ami segít a fogyásban. Először sokat sétáltam de a fájdalmaim miatt igen korlátozott voltam ebben a mozgásban

– meséli Alexandra a kezdeti nehézségeket. Ezek után edzős videókat kezdett keresni és rátalált a Ringa Dance mozgásformára.

Mi az a Ringa Dance? A Ringa Dance egy magyar nő, Hurai Éva által megalkotott mozgásforma, ami az aerobik és a gyógytorna elemeit vegyíti. Lényege, hogy pörgős zenére, folyamatosan mozogva, de egyhelyben állva mozog a tornázó, ugrálás nélkül. A Ringa Dance mozdulatai védik a gerincet, így nagy súllyal is lehet végezni. A gyors mozgás miatt viszont elképesztően gyorsan égeti a kalóriákat, így tökéletes választás a fogyni vágyóknak, akiknek nehézséget okoz a talajgyakorlatok végzése vagy a futás.

A Ringa Dance nem csak egy mozgásforma, de egy támogató közösség is, ahová Alexandra is csatlakozott. A Ringa videók YouTube-on is elérhetőek, mindenféle tempóban és nehézségi szintben, így a győri nő is azok alapján tornázott.

Jelenleg hetente háromszor Ringázok, próbálok már a nehezebb és hosszabb videókból is csinálni, ahogy bírom. Ezen kívül főként az étkezésre figyelek oda, minél több zöldséget, gyümölcsöt próbálok fogyasztani, mellőzöm a cukros ételeket és teljes kiőrlésű liszttel sütök-főzök itthon is. Jelenleg 66 kiló fogyásnál tartok és a célom, hogy még 4 kilót leadjak. Utána már csak a súlymegtartás és izomzat felépítése a célom

– meséli Alexandra, akit az elmúlt öt évben a párja, a családja és a barátai is motiváltak abban, hogy sikeres legyen az életmódváltása.