Carolina Herrera Madridban tartotta divatbemutatóját: grandiózus estélyik, virágos minták, lélegzetelállító környezet

Getty Images - Patricia J. Garcinuño
Spanyolország divatbemutató Madrid
A venezuelai-amerikai divattervező rendhagyó bemutatón tárta a vendégek elé új kollekcióját. A New York-i divathét helyett Carolina Herrera most Madridban mutatta meg lenyűgöző ruháit.

Carolina Herrera szeptember 18-án, csütörtökön Madridban rendezte meg harmadik nemzetközi bemutatóját, amelyen a 2026-os tavaszi/nyári kollekcióját láthatták a vendégek. Ez volt az első alkalom, hogy Carolina Herrera New Yorkon kívül mutatta be főkollekcióját. De nemcsak az ő életében volt ez első, ugyanis a Plaza Mayor téren tartottak már bikaviadalt, koronázást, de divatbemutató még sosem. 

Carolina Herrera divatbemutató
Carolina Herrera 2026-os tavaszi és nyári kollekciójának divatbemutatója Madridban
Forrás:  Getty Images

Carolina Herrera legújabb divatbemutatója

Az esemény egy meghitt vacsorával kezdődött szeptember 17-én, amely megadta az alaphangot a szeptember 18-i esti divatbemutatóhoz, amely nemcsak az új kollekciót, hanem az azt inspiráló várost is kiemeli. A Madridnak szóló tisztelgés részeként Carolina Herrera spanyol alkotókkal és kézművesekkel dolgozott együtt, munkáikat beépítve a kollekcióba, tisztelegve az ország gazdag kézműves hagyományai és művészi kifejezésmódja előtt. 

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: A model walks the runway at the Carolina Herrera Spring/Summer 2026 Fashion Show at Plaza Mayor on September 18, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)
Carolina Herrera lenyűgöző tervezései
Forrás:  Getty Images

 „Madrid mindig is az egyik kedvenc városom volt a világon – hihetetlenül gazdag történelemben, művészetben, kultúrában és nevezetességekben" – mondja Wes Gordon kreatív igazgató. „Csodálatos energiája és élénk kultúrája van, sok olyan kreatív embernek ad otthont, akiknek különleges megközelítésük van a szépséghez és az örömhöz. Amikor Madridba látogatok, teljesen feltöltődöm inspirációval." 

 

Carolina Herrera idehozatala kevésbé tűnt döntésnek, inkább egy közös beszélgetés folytatásának - tette hozzá Wes Gordon.

A kollekcióban a nagy virágos, rózsás minták és az olyan élénk színek, mint a melegsárga, a vörösboros piros és a levendulalila kerültek reflektorfénybe. A tervezések között láthattunk grandiózus estélyi ruhákat, kosztümöket, blúzokat és co ord szetteket is. A szabások és a minták megidézték a retró divatot, amit a modern női öltözködéssel vegyítettek. Az anyagok és a minták is mind a Madrid előtt tisztelegtek: a kockás gyapjú a tér macskaköveit idézte, a rácsos hímzések pedig az ablakok rácsaira utaltak. 

A divatbemutató nemcsak a kézzelfogható művészetről szólt, hanem az illatokról is. Carolina Herrera madridi bemutatóján debütálta új női parfümjét is. A La Bomba fantázianévre hallgató illat tökéletes nyári hangulatot testesít meg a bazsarózsás, vaníliás kompozíciójával. 

Kattints a képre a galériánkért, hogy megnézhesd Carolina Herrera madridi divatbemutatójának leglenyűgözőbb darabjait.

Getty Images

 

