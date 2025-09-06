Elképesztő sikerrel mutatta be új kollekcióját a Nanushka: az outfitek valódi szabadságot adnak a nőiesség megéléséhez

A Sándor Szandra által létrehozott Nanushka mára a magyar divatkultúra egyik legjelentősebb nemzetközi sikertörténetévé nőtte ki magát. A márka olyan világsztárokat hódított meg eddig, mint Uma Thurman, Emma Watson, Rihanna, Beyoncé, Hailey Baldwin, Jennifer Lawrence, Dakota Johnson, Selena Gomez, Dua Lipa, Nicola Coughlan, Kate Hudson és Justin Bieber, de Cynthia Nixon legismertebb karakterét, Miranda Hobbest is láthattuk már Nanushka-kreációban – elismerést szerezve ezzel nemcsak a márkának, de hazánknak is.
A Magyar Divat & Design Ügynökség idén ősszel immár 16. alkalommal rendezi meg a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Week-et. 2025. szeptember 1. és 7. között Budapest több helyszíne, köztük a Millenáris D épülete és a Nemzeti Táncszínház ad otthont a divathét eseményeinek. Ahogy minden évben lenni szokott, úgy idén is szemügyre vettük a legújabb kollekciókat, ezáltal betekintést nyerhettünk a jövő évi tavaszi-nyári trendekbe.
A szeptember 1-7. között zajló budapesti divathéten Magyarország mellett hat közép-európai ország (Csehország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna) közel 100 tervezőjének alkotásai mutatkoznak be. Köztük, a BCEFW történetében egyedülálló módon a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) frissen végzett Divat- és Textiltervező hallgatói is, akik idén diplomakollekciók bemutatásával adnak képet a jövő generáció innovatív gondolkodásáról. Az újítás célja, hogy a hazai és régiós divatipar koncentrált figyelme mellett kaput nyisson rendezvény a fiatal tehetségek előtt a jövőbeli sikerekhez, akik így mélyebb hatást gyakorolhatnak a régió divatvilágára – olvashatjuk a BCEFW közleményében.
A divatbemutatók sorából azonban kiemelkedik a nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvendő divatmárka, a Nanushka. Sándor Szandra bemutatóján a márkára jellemző letisztult, elegáns, ugyanakkor határozottságot és céltudatosságot sugárzó darabok is helyet kaptak, melyeket a legújabb, gondosan megtervezett, magas minőséget képviselő kiegészítők tettek teljessé.
A Nanushka legújabb kollekciója tökéletes egyensúlyt teremt a letisztult, sportos fazonok és a klasszikus elegancia kifejező ereje között. A bőr, a selyem és a finom csipke részletek izgalmas játéka különleges textúrával gazdagítja az amúgy is lélegzetállító darabokat. A meleg földszínek mellett előkelő szerephez jutott a friss, és vibráló zöld árnyalata is, amely új és fiatalos energiával fűszerezte meg a kollekciót. A kifinomult nőiesség ezúttal is könnyed, játékos formában jelenik meg a legújabb tavaszi-nyári kollekcióban, amit a hangsúlyos kiegészítők és a precízen megrajzolt derékvonalak tettek igazán lenyűgözővé. Ez a kollekció valódi szabadságot ad a nőiesség megélésének, miközben megőrzi a Nanushka-ra jellemző kifinomultságot. Ahogyan a márkától már megszokhattuk, mindezt csúcsminőségben.
Természetesen a magyar divatmárka, a Nanushka bemutatója ahogy eddig is, ezúttal is óriási tetszést aratott, és óriási tapssal jutalmazták a ruhákat, a fiatal tervezőt és a felvonuló modelleket - írja a Bors.
