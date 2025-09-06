Elképesztő sikerrel mutatta be új kollekcióját a Nanushka: az outfitek valódi szabadságot adnak a nőiesség megéléséhez

A Sándor Szandra által létrehozott Nanushka mára a magyar divatkultúra egyik legjelentősebb nemzetközi sikertörténetévé nőtte ki magát. A márka olyan világsztárokat hódított meg eddig, mint Uma Thurman, Emma Watson, Rihanna, Beyoncé, Hailey Baldwin, Jennifer Lawrence, Dakota Johnson, Selena Gomez, Dua Lipa, Nicola Coughlan, Kate Hudson és Justin Bieber, de Cynthia Nixon legismertebb karakterét, Miranda Hobbest is láthattuk már Nanushka-kreációban – elismerést szerezve ezzel nemcsak a márkának, de hazánknak is.

A Nanushka új kollekciójában a letisztult, minimalista szabású ruhák kaptak előkelő szerepet

Forrás: Bors

Nanushka 2026 tavasz-nyár: egy jelentőséggel teli divateszencia pillanata

A Magyar Divat & Design Ügynökség idén ősszel immár 16. alkalommal rendezi meg a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Week-et. 2025. szeptember 1. és 7. között Budapest több helyszíne, köztük a Millenáris D épülete és a Nemzeti Táncszínház ad otthont a divathét eseményeinek. Ahogy minden évben lenni szokott, úgy idén is szemügyre vettük a legújabb kollekciókat, ezáltal betekintést nyerhettünk a jövő évi tavaszi-nyári trendekbe.