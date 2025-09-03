David Beckham fiát gyorhajtáson kapták: nem ő az első szabálysértő a családban

Furcsa fotót töltött fel magáról az Instagram-oldalára Cruz Beckham. David Beckham legkisebb fia a 24 óráig elérhető sztorijában posztolt magáról egy közeli szelfit, a képhez pedig azt írta: gyorshajtáson kapták, de nincsen semmi baj, már biztonságban van. A fiatalember nem árult el részleteket az esetről, így az sem derült ki, hogy hol kapták el, vagy hogy milyen bírságot szabtak ki rá.
A Mirror számolt be róla, hogy David Beckhamet 1999-ben, és 2018-ban is elkapták a rendőrök, miután túl gyorsan hajtott, azonban mindkét esetben megúszta a büntetést a sztárügyvédjének köszönhetően. 99-ben még a Manchester United játékosaként 8 hónapos vezetéstől való eltiltást kapott, azonban a jogi képviselője Nick Freeman „Mr. Kiskapu" elintézte, hogy a különleges körülmények miatt mentsék fel az eltiltás alól Davidet. Ezt követően 2018-ban újra gyorshajtáson kapták az üzletembert, viszont Freeman talált egy olyan kiskaput, ami miatt nem kellett kifizetnie családfőnek a rá kiszabott bírságot.
A család fekete báránya Brooklyn Beckham sem a biztonságos vezetéséről híres, néhány éve kisebb riadalmat keltett azzal, hogy olyan Instagram-videókat posztolt, amelyeken látható, hogy védőruha nélkül motorozik szabadidejében. Akkor sok rajongó fejezte ki nemtetsztését Brooklyn viselkedésével kapcsolatban, és a fiatalember azóta nem szokott motorozós videókat készíteni.
