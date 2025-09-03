David Beckham fiát gyorhajtáson kapták: nem ő az első szabálysértő a családban

Furcsa fotót töltött fel magáról az Instagram-oldalára Cruz Beckham. David Beckham legkisebb fia a 24 óráig elérhető sztorijában posztolt magáról egy közeli szelfit, a képhez pedig azt írta: gyorshajtáson kapták, de nincsen semmi baj, már biztonságban van. A fiatalember nem árult el részleteket az esetről, így az sem derült ki, hogy hol kapták el, vagy hogy milyen bírságot szabtak ki rá.

David Beckham legkisebb fiát gyorshajtáson kapták

David Beckham kétszer is került már hasonló helyzetbe

A Mirror számolt be róla, hogy David Beckhamet 1999-ben, és 2018-ban is elkapták a rendőrök, miután túl gyorsan hajtott, azonban mindkét esetben megúszta a büntetést a sztárügyvédjének köszönhetően. 99-ben még a Manchester United játékosaként 8 hónapos vezetéstől való eltiltást kapott, azonban a jogi képviselője Nick Freeman „Mr. Kiskapu" elintézte, hogy a különleges körülmények miatt mentsék fel az eltiltás alól Davidet. Ezt követően 2018-ban újra gyorshajtáson kapták az üzletembert, viszont Freeman talált egy olyan kiskaput, ami miatt nem kellett kifizetnie családfőnek a rá kiszabott bírságot.