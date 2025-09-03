Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda

David Beckham fiát gyorhajtáson kapták: nem ő az első szabálysértő a családban

2025.09.03.
Cruz a közösségi médiában vallotta be, hogy gyorshajtáson kapták. Úgy látszik, hogy a szabálysértés hagyomány a családban, ugyanis néhány éve David Beckham is átlépte a megengedett sebességhatárt.

Furcsa fotót töltött fel magáról az Instagram-oldalára Cruz Beckham. David Beckham legkisebb fia a 24 óráig elérhető sztorijában posztolt magáról egy közeli szelfit, a képhez pedig azt írta: gyorshajtáson kapták, de nincsen semmi baj, már biztonságban van. A fiatalember nem árult el részleteket az esetről, így az sem derült ki, hogy hol kapták el, vagy hogy milyen bírságot szabtak ki rá.

David Beckham kétszer is került már hasonló helyzetbe

A Mirror számolt be róla, hogy David Beckhamet 1999-ben, és 2018-ban is elkapták a rendőrök, miután túl gyorsan hajtott, azonban mindkét esetben megúszta a büntetést a sztárügyvédjének köszönhetően. 99-ben még a Manchester United játékosaként 8 hónapos vezetéstől való eltiltást kapott, azonban a jogi képviselője Nick Freeman „Mr. Kiskapu" elintézte, hogy a különleges körülmények miatt mentsék fel az eltiltás alól Davidet. Ezt követően 2018-ban újra gyorshajtáson kapták az üzletembert, viszont Freeman talált egy olyan kiskaput, ami miatt nem kellett kifizetnie családfőnek a rá kiszabott bírságot.

A család fekete báránya Brooklyn Beckham sem a biztonságos vezetéséről híres, néhány éve kisebb riadalmat keltett azzal, hogy olyan Instagram-videókat posztolt, amelyeken látható, hogy védőruha nélkül motorozik szabadidejében. Akkor sok rajongó fejezte ki nemtetsztését Brooklyn viselkedésével kapcsolatban, és a fiatalember azóta nem szokott motorozós videókat készíteni.

