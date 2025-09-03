Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
botrány

Egykor legjobb barátnők volt, ma már idegenek: kiderült, miért ment tönkre Meghan Markle és Jessica Mulroney kapcsolata

botrány Jessica Mulroney meghan markle
Horváth Angéla
2025.09.03.
Egykor elválaszthatatlanok voltak, ma már idegenek: Meghan Markle és egykori legjobb barátnője, Jessica Mulroney barátsága egy súlyos botrány árnyékában ért véget.

Meghan Markle és Jessica Mulroney 2011-ben ismerkedtek meg Torontóban, amikor Meghan a Suits sorozatot forgatta. Közös szenvedélyük, a jóga és az utazás gyorsan összehozta őket, éveken át együtt nyaraltak, közös eseményeken vettek részt, Mulroney pedig még Harry herceggel kötött esküvőjének szervezésében is kulcsszerepet játszott. Egykori közeli ismerősök szerint Meghan szinte minden fontos döntésében kikérte Jessica véleményét.

Meghan Markle és Jessica Mulroney barátságuk kezdetén
Meghan Markle és Jessica Mulroney barátságuk kezdetén
Forrás: Getty Images

Egy bortány miatt lett vége Meghan Markle és Jessica Mulroney barátságának

A barátság azonban 2020 nyarán tönkrement. Jessica Mulroney egy torontói influencer, Sasha Exeter Black Lives Matter felhívására reagált sértődötten, majd Exeter szerint fenyegető üzenetet is küldött neki. A vita gyorsan nyilvánosságra került, és óriási felháborodást váltott ki. Bár Mulroney bocsánatot kért, sokak szemében hiteltelenné vált. A botrány után Meghan Markle állítólag megszakította vele a kapcsolatot, különösen sértőnek találta, hogy Jessica a vitába az ő nevét is belekeverte.

Jessica Mulroney karrierje ezután megtorpant: elvesztette televíziós munkáit, stylistnak sem kérték már fel, és több jótékonysági szervezettől is távoznia kellett. Bár nyilvánosan tagadta, hogy Meghan Markle hátat fordított volna neki – sőt, kijelentette, hogy családtagként tekintenek egymásra –, a bennfentesek szerint a hercegné végleg eltávolodott tőle.

Azóta Jessica időről időre rejtélyes posztokban utal az elvesztett barátságra. Királyi szakértők szerint azonban Meghan hajlamos arra, hogy ha már nincs szüksége valakire, egyszerűen megszakítja a kapcsolatot.

Charlie Sheen 8 éve tiszta: elárulta, mi miatt tette le az alkoholt és a drogokat

Ma ünnepli 60. születésnapját és 8 éve tiszta. Charlie Sheen most először meséli el teljes őszinteséggel, hogyan élte meg a botrányokkal és önpusztítással teli éveket. A színész szerint az igazi kihívás nem a drogok és az alkohol elhagyása volt, hanem az, hogy megbocsásson önmagának.

Nem lesz kegyes az időjárás szerdán: a fél országra figyelmeztetést adtak ki

Úgy néz ki, a szeptemberi nyár sem marad velünk örökké: szerdán sokan megkönnyebbülhetnek, hiszen a rekkenő hőség alábbhagy, ám cserébe jóval szeszélyesebb időre kell készülni.

David Beckham fiát gyorhajtáson kapták: nem ő az első szabálysértő a családban

Cruz a közösségi médiában vallotta be, hogy gyorshajtáson kapták. Úgy látszik, hogy a szabálysértés hagyomány a családban, ugyanis néhány éve David Beckham is átlépte a megengedett sebességhatárt.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu