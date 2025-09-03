Egykor legjobb barátnők volt, ma már idegenek: kiderült, miért ment tönkre Meghan Markle és Jessica Mulroney kapcsolata

Meghan Markle és Jessica Mulroney 2011-ben ismerkedtek meg Torontóban, amikor Meghan a Suits sorozatot forgatta. Közös szenvedélyük, a jóga és az utazás gyorsan összehozta őket, éveken át együtt nyaraltak, közös eseményeken vettek részt, Mulroney pedig még Harry herceggel kötött esküvőjének szervezésében is kulcsszerepet játszott. Egykori közeli ismerősök szerint Meghan szinte minden fontos döntésében kikérte Jessica véleményét.

Meghan Markle és Jessica Mulroney barátságuk kezdetén

Forrás: Getty Images

Egy bortány miatt lett vége Meghan Markle és Jessica Mulroney barátságának

A barátság azonban 2020 nyarán tönkrement. Jessica Mulroney egy torontói influencer, Sasha Exeter Black Lives Matter felhívására reagált sértődötten, majd Exeter szerint fenyegető üzenetet is küldött neki. A vita gyorsan nyilvánosságra került, és óriási felháborodást váltott ki. Bár Mulroney bocsánatot kért, sokak szemében hiteltelenné vált. A botrány után Meghan Markle állítólag megszakította vele a kapcsolatot, különösen sértőnek találta, hogy Jessica a vitába az ő nevét is belekeverte.

Jessica Mulroney karrierje ezután megtorpant: elvesztette televíziós munkáit, stylistnak sem kérték már fel, és több jótékonysági szervezettől is távoznia kellett. Bár nyilvánosan tagadta, hogy Meghan Markle hátat fordított volna neki – sőt, kijelentette, hogy családtagként tekintenek egymásra –, a bennfentesek szerint a hercegné végleg eltávolodott tőle.

Azóta Jessica időről időre rejtélyes posztokban utal az elvesztett barátságra. Királyi szakértők szerint azonban Meghan hajlamos arra, hogy ha már nincs szüksége valakire, egyszerűen megszakítja a kapcsolatot.