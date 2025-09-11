Pusztító cipőtrend: a dédid templomba járós cipőjét próbálják lenyomni a torkunkon a divatházak

Az új őszi cipőtrendek között vannak kényelmes lábbelik, elegáns cipellők és ez a borzalom, amire nem is igazán találunk szavakat.
Tudjuk, hogy ízlésről nem érdemes vitatkozni és nem is tisztünk senkit meggyőzni arról, hogy milyen ruhákat hordjon, de kérlek, ha számít neked bármit is a közszemérem, kerüld el azt az őszi cipőtrendet, ami láttán maximum a 70 év felettiek szeme csillan fel izgatottan.
A tervezők által high-vamp pump shoe-ra keresztelt borzalom olyan, mintha egy balerina és egy ortopéd szandál eltitkolt szerelemgyereke lenne, ami arra hivatott, hogy a lábadat legalább 10 centivel rövidebbnek mutassa.
Ez a középmagas, blokksarokkal rendelkező, magasan szabott cipő olyan érzést kelt, mintha a tervezők egy nagy fotelben, kaján mosollyal, ölükben egy cicával arra várnának, hogy mikor mondjuk azt, hogy na jó, ezt már a mi gyomrunk sem veszi be!
Persze jönnek az ígéretek: borzasztóan kényelmes, sokoldalú és minden szettel működik. Hogyne legalább, úgy, ahogy egy klumpa az esküvői ruhához: sehogy.
Bár a sztárdizájnerek, mint Phoebe Philo, Aeyde és Mansour Gavriel rajonganak érte, nekünk maximum a szemünk lábad könnybe tőle, ahogy eszünkbe jut dédink, ahogy a fekete kendőjével és a kis retiküljével a misére igyekszik egy megszólalásig hasonló cipőcskében.
Persze a divat világában gyakran találkozunk olyan darabokkal, amik elsőre furcsának tűnnek, aztán mégis megszokjuk, majd azt vesszük észre, hogy lejárjuk a lábunkat boltokban, hogy beszerezzük. De jogosan merül fel a kérdés, hogy tényleg mindent meg kell szokni?
Akkor is, ha a szóban forgó trenddarab inkább hasonlít egy genetikai kísérlet eredményére, mint egy divatos ruhadarabra?!
Nos, ez természetesen a te döntésed, de előre jelezzük, ha a kollégád majd azt mondja, „nagyon érdekes cipőd van”, az magyarul inkább annyit tesz: „csúnyábbat már nem találtál?”. Mi szóltunk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.