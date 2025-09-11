Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pusztító cipőtrend: a dédid templomba járós cipőjét próbálják lenyomni a torkunkon a divatházak

Őszi cipőtrend a dédi templomba járós cipője
divat trend cipő
Nagy Kata
2025.09.11.
Az új őszi cipőtrend minden jó ízlésű embernél kiveri a biztosítékot: egyszerre tűnik tökéletesen diszfunkcionálisnak és rémesen ódivatúnak.

Az új őszi cipőtrendek között vannak kényelmes lábbelik, elegáns cipellők és ez a borzalom, amire nem is igazán találunk szavakat. 

Az új őszi cipőtrend
Az új őszi cipőtrend inkább sokkoló, mint mutatós. Forrás: Instagram 

Megtaláltuk 2025 legvisszataszítóbb cipőtrendjét

Tudjuk, hogy ízlésről nem érdemes vitatkozni és nem is tisztünk senkit meggyőzni arról, hogy milyen ruhákat hordjon, de kérlek, ha számít neked bármit is a közszemérem, kerüld el azt az őszi cipőtrendet, ami láttán maximum a 70 év felettiek szeme csillan fel izgatottan. 

A tervezők által high-vamp pump shoe-ra keresztelt borzalom olyan, mintha egy balerina és egy ortopéd szandál eltitkolt szerelemgyereke lenne, ami arra hivatott, hogy a lábadat legalább 10 centivel rövidebbnek mutassa. 

Ez a középmagas, blokksarokkal rendelkező, magasan szabott cipő olyan érzést kelt, mintha a tervezők egy nagy fotelben, kaján mosollyal, ölükben egy cicával arra várnának, hogy mikor mondjuk azt, hogy na jó, ezt már a mi gyomrunk sem veszi be! 

Egyetlen előnye ennek a lábbelinek, hogy legalább tényleg kényelmesnek tűnik. 
Persze jönnek az ígéretek: borzasztóan kényelmes, sokoldalú és minden szettel működik. Hogyne legalább, úgy, ahogy egy klumpa az esküvői ruhához: sehogy. 

Bár a sztárdizájnerek, mint Phoebe Philo, Aeyde és Mansour Gavriel rajonganak érte, nekünk maximum a szemünk lábad könnybe tőle, ahogy eszünkbe jut dédink, ahogy a fekete kendőjével és a kis retiküljével a misére igyekszik egy megszólalásig hasonló cipőcskében. 

Hegyes orral sem szebb ez a típusú lábbeli. 
Persze a divat világában gyakran találkozunk olyan darabokkal, amik elsőre furcsának tűnnek, aztán mégis megszokjuk, majd azt vesszük észre, hogy lejárjuk a lábunkat boltokban, hogy beszerezzük. De jogosan merül fel a kérdés, hogy tényleg mindent meg kell szokni? 

Akkor is, ha a szóban forgó trenddarab inkább hasonlít egy genetikai kísérlet eredményére, mint egy divatos ruhadarabra?! 

Nos, ez természetesen a te döntésed, de előre jelezzük, ha a kollégád majd azt mondja, „nagyon érdekes cipőd van”, az magyarul inkább annyit tesz: „csúnyábbat már nem találtál?”. Mi szóltunk!

