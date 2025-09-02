4 pusztító őszi trend: a legcsúfabb darabok térnek vissza a múltból

Az idei őszi trendeket nézegetve élünk a gyanúperrel, hogy talán elgurult a tervezők gyógyszere.

A gyűrt csizma visszaszivárog az őszi trendek közé.

Forrás: Getty Images

4 őszi trend, amiket látva jobban siratjuk a nyarat, mint valaha

Jön az évszakváltás, ezzel együtt pedig a ruhatárunk átrendezése, amikor kétségbeesetten próbáljuk eldönteni, hogy melyek azok a tavalyi darabok, amik még mindig divatosak. Nos, ha a tervezőkön múlik, akkor semelyik, ugyanis a divatházak nem éppen kegyesek hozzánk idén ősszel: négy olyan nevetséges trendet próbálnak lenyomni a torkunkon, amire nem biztos, hogy készen állunk.

Persze tudjuk, hogy előbb vagy utóbb minden trend visszatér és nincs új a nap alatt, de vannak dolgok, amiknek tényleg a feledés homályába kellett volna veszniük − örökre.

1. Barell jeans

Őszintén nem látjuk lelki szemeink előtt, hogy kin mutat jól ez a nadrág.

Forrás: Getty Images Europe

Talán hordónadrágként hivatkozhatnánk leginkább erre a trendre, ami az ormótlan, széles, kerek nadrágokat foglalja magában. A nadrág szűk derekának és extrémen szélesedő lábának köszönhetően az ember úgy néz ki benne, mint valami elfuserált o-lábú mesehős, aki divatolni próbál. Oké, megértjük, hogy a skinny jeansek és a bőszárú farmerek után valami újat kellett villantani, de tényleg ez volt a legjobb megoldás?!

2. Válltömés

A válltömések minden eddiginél túlzóbbak idén.

Forrás: Getty Images Europe

Szeretjük a 80-as éveket és alapvetően a válltömés fogalmával sincsen különösebb problémánk, de idén ősszel a tervezők valószínűleg kihúzták a szótárukból a mértékletességet, ugyanis olyan eltúlzott, már-már nevetséges válltöméses zakókat dobtak piacra, ami jócskán kimaxolja az oversized és a józan ész fogalmát.

3. Gyűrt szárú csizmák

A gyűrt szárú csizma sajnos visszatér.

Forrás: Getty Images

Emberek, hirdessétek az igét: Pán Péter él és a Dior kifutóin parádézik! De most komolyan: annyi gyönyörű csizma létezik, tényleg pont ezeket a színházi maskarának tűnő darabokat kellett újraéleszteni? Nem csak indokolatlanul csúf, de minden praktikumot is nélkülöz: lecsúszik, beleesik az eső és úgy egészében külön életet él, mint valami elhagyott Teszleg Süveg, ami így próbál bosszút állni a muglikon.

4. Lufi lábbeli

A luficipő fölött már nem tudunk szemet hunyni.

Forrás: Getty Images Europe

A legnehezebben erre a trendre találjuk a szavakat: műanyag lufi a cipőkön. Szép? Nem. Praktikus? Nem. Olcsó? Aligha. Ezen a ponton már biztosak vagyunk benne, hogy a tervezők valami kegyetlen tréfát űznek velünk és azt tesztelik, hogy meddig mehetnek még el anélkül, hogy fellázadnánk.