Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 2., kedd Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

4 pusztító őszi trend: a legcsúfabb darabok térnek vissza a múltból

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
divat trend ősz
Nagy Kata
2025.09.02.
Az idei ősz nem csak színes faleveleket és pumpkin spice lattét hoz majd, hanem három divatcsapást is: az idei őszi trendek ugyanis egyszerre teszik próbára a stílus-és a humorérzékünket.

Az idei őszi trendeket nézegetve élünk a gyanúperrel, hogy talán elgurult a tervezők gyógyszere. 

Az őszi trend a gyűrt csizma
A gyűrt csizma visszaszivárog az őszi trendek közé. 
Forrás:  Getty Images

4 őszi trend, amiket látva jobban siratjuk a nyarat, mint valaha 

Jön az évszakváltás, ezzel együtt pedig a ruhatárunk átrendezése, amikor kétségbeesetten próbáljuk eldönteni, hogy melyek azok a tavalyi darabok, amik még mindig divatosak. Nos, ha a tervezőkön múlik, akkor semelyik, ugyanis a divatházak nem éppen kegyesek hozzánk idén ősszel: négy olyan nevetséges trendet próbálnak lenyomni a torkunkon, amire nem biztos, hogy készen állunk.

 Persze tudjuk, hogy előbb vagy utóbb minden trend visszatér és nincs új a nap alatt, de vannak dolgok, amiknek tényleg a feledés homályába kellett volna veszniük − örökre. 

1. Barell jeans 

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: A guest wears a white oversized turtleneck ribbed wool pullover, sunglasses, blue denim wide-leg jeans / pants, white leather bag, black leather pointed shoes, outside Undercover, during the Womenswear Fall/Winter 2024/2025 as part of Paris Fashion Week on February 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Őszintén nem látjuk lelki szemeink előtt, hogy kin mutat jól ez a nadrág. 
Forrás: Getty Images Europe

Talán hordónadrágként hivatkozhatnánk leginkább erre a trendre, ami az ormótlan, széles, kerek nadrágokat foglalja magában. A nadrág szűk derekának és extrémen szélesedő lábának köszönhetően az ember úgy néz ki benne, mint valami elfuserált o-lábú mesehős, aki divatolni próbál. Oké, megértjük, hogy a skinny jeansek és a bőszárú farmerek után valami újat kellett villantani, de tényleg ez volt a legjobb megoldás?! 

2. Válltömés 

BERLIN, GERMANY - MAY 27: Sonia Lyson is seen wearing round diamond earrings paired with diamond-studded hoop earrings and gold ear studs; round sunglasses with a tortoiseshell frame and brown lenses from Corlin Eyewear; an oversized long black blazer with shoulder pads and notch lapels from the H&M x Magda Butrym collection; a cropped white top from H&M underneath; wide-leg jeans, also from the H&M x Magda Butrym collection; a gold watch from Cartier; a rectangular dark brown suede bag from Elleme; and pointed black suede heels from Zara on May 27, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
A válltömések minden eddiginél túlzóbbak idén. 
Forrás: Getty Images Europe

Szeretjük a 80-as éveket és alapvetően a válltömés fogalmával sincsen különösebb problémánk, de idén ősszel a tervezők valószínűleg kihúzták a szótárukból a mértékletességet, ugyanis olyan eltúlzott, már-már nevetséges válltöméses zakókat dobtak piacra, ami jócskán kimaxolja az oversized és a józan ész fogalmát. 

3. Gyűrt szárú csizmák

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) A model, shoe detail, walks the runway during the Isabel Marant Womenswear Fall/Winter 2024-2025 show as part of Paris Fashion Week on February 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Peter White/Getty Images)
A gyűrt szárú csizma sajnos visszatér. 
Forrás:  Getty Images

Emberek, hirdessétek az igét: Pán Péter él és a Dior kifutóin parádézik! De most komolyan: annyi gyönyörű csizma létezik, tényleg pont ezeket a színházi maskarának tűnő darabokat kellett újraéleszteni? Nem csak indokolatlanul csúf, de minden praktikumot is nélkülöz: lecsúszik, beleesik az eső és úgy egészében külön életet él, mint valami elhagyott Teszleg Süveg, ami így próbál bosszút állni a muglikon. 

4. Lufi lábbeli

COPENHAGEN, DENMARK - FEBRUARY 01: Nina Sandbech wearing red sunglasses from Loewe, silver large earrings, a silver chain with a flower pendant necklace, a red cutout body, a red cropped puffer jacket, a red shiny leather zipper handbag in the shape of heart, blue faded jeans, black shiny leather pointed shoes from Loewe with the heel as balloon imitation outside OperaSport, during the Copenhagen Fashion Week Autumn/Winter 2023 on February 01, 2023 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
A luficipő fölött már nem tudunk szemet hunyni. 
Forrás: Getty Images Europe

A legnehezebben erre a trendre találjuk a szavakat: műanyag lufi a cipőkön. Szép? Nem. Praktikus? Nem. Olcsó? Aligha. Ezen a ponton már biztosak vagyunk benne, hogy a tervezők valami kegyetlen tréfát űznek velünk és azt tesztelik, hogy meddig mehetnek még el anélkül, hogy fellázadnánk. 

Heidi Klum és ritkán látott lánya a velencei filmfesztiválon - Elképesztően dögös ikerszettet villantottak - FOTÓ

A szupermodell és lánya, Leni Velencében is bebizonyították, hogy a szépség és a stílus náluk családi örökség.

Eljött a könnyes búcsú: 3 divattrend, amit már senki sem fog viselni idén ősszel

Idén ősszel nemcsak a levelek hullanak, hanem a divattrendek is, de akad köztük jó pár olyan, ami miatt nem fogunk könnyeket hullatni!

Így öltözködtek a gimisek a '80-as években – Tupír, Walkman és farmer minden mennyiségben

A Stranger Things csak felidézte, amit a 80-as években már minden tini tudott: szoros nadrágok és a hajlakk fojtó szaga. Ilyen volt a '80-as évek gimis divatközönsége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu