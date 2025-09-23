Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
London Fashion Week

Divat és villantások: a londoni divathét afterpartijának legpikánsabb outfitjei – GALÉRIA

GC Images - Ricky Vigil M / Justin E Palmer
Lezárult a londoni divathét is, és az esemény zárásaként megrendezett afterparti villantásokban gazdag volt. Nézd meg, hogyan öltözködtek a divatközösség tagjai a London Fashion Week afterpartiján!

A londoni divathét szeptember 18 és 22 között került megrendezésre. A hét sikerességét ünnepelve zárásul afterpartit rendeztek, ahol a megjelenések magukért beszéltek. Kivillanó hasak, kombinék, átlátszó ruhák és egy egész estés buli. Nézd meg a merész képeket! 

A londoni divathét afterpartijának legnagyobb villantásai

A nívós divathét zárásaként már nem a vörös szőnyegen és a kifutókon vonulnak fel a sztárok és a modellek, hanem London utcáin. Az afterpartit egy nívós étteremben tartották, ahol az angol divatvilág krémje jelent meg. Láthattunk teljesen átlátszó estélyi ruhákat, csipkés kombinékat, feszes miniruhákat és kivillanó dekoltázsokat is. Az eseményen többek között rész vett Romeo Beckham, Naomi Campbell és Adhel Bol szupermodell is. 

Bár a divathét a 2026-os év tavasz/nyár kollekcióit mutatta be, de az afterpartira érkezők az idei ősz legtrendibb darabjaiban pompáztak. A barna, a burgundi, a fekete és a szürke színek voltak a legdominánsabbak a résztvevők között.

Kattints a galériára és nézd meg az afterparty legpikánsabb megjelenéseit!

Mary Furtas
GC Images

 

