Divat és villantások: a londoni divathét afterpartijának legpikánsabb outfitjei – GALÉRIA

A londoni divathét szeptember 18 és 22 között került megrendezésre. A hét sikerességét ünnepelve zárásul afterpartit rendeztek, ahol a megjelenések magukért beszéltek. Kivillanó hasak, kombinék, átlátszó ruhák és egy egész estés buli. Nézd meg a merész képeket!

A londoni divathét afterpartijának legnagyobb villantásai

A nívós divathét zárásaként már nem a vörös szőnyegen és a kifutókon vonulnak fel a sztárok és a modellek, hanem London utcáin. Az afterpartit egy nívós étteremben tartották, ahol az angol divatvilág krémje jelent meg. Láthattunk teljesen átlátszó estélyi ruhákat, csipkés kombinékat, feszes miniruhákat és kivillanó dekoltázsokat is. Az eseményen többek között rész vett Romeo Beckham, Naomi Campbell és Adhel Bol szupermodell is.

Bár a divathét a 2026-os év tavasz/nyár kollekcióit mutatta be, de az afterpartira érkezők az idei ősz legtrendibb darabjaiban pompáztak. A barna, a burgundi, a fekete és a szürke színek voltak a legdominánsabbak a résztvevők között.