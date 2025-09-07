Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap

Visszatérnek a gyöngysorok, ahogy még sosem láttad őket

divat gyöngy ékszer
Nagy Kata
2025.09.07.
Ha a kilencvenes években voltál gyerek, akkor jó esély van rá, hogy a gyöngysorokról neked is a pedáns és örökké cselt szövő Berényi Claudia jut eszedbe, pedig ez az ékszer annyival több, mint a középkorú milliárdosok státusszimbóluma!

A gyöngysor egy friss, üde kivitelezésben érkezik meg az őszi trendek közé. 

Fiatal nő gyöngysorral
A gyöngysor egy új köntösben tér vissza idén ősszel. 
Forrás: Getty Images Europe

Az ősz legmeghatározóbb kiegészítője: az opálos gyöngysor

Kicsit olyan érzésünk van, mintha az utóbbi időben a divatházak picit elfelejtkeztek volna az ékszerekről: oké, láttunk halmozott nyakláncokat, statement gyűrűket és fülbevalókat, de az igazán új, megosztó darabokban kissé hiányt szenvedtünk az elmúlt időszakban. 

Szerencsére ennek most vége, ugyanis olyan hirtelenül árasztotta el a kifutókat és az üzleteket a gyöngysor friss, újragondolt verziója, hogy csak kapkodjuk a fejünket.

 

A gyöngysor idén szabálytalan és játékos. 
Forrás: Spotlight

A 2025-ös gyöngysorok kicsit olyanok, mint amilyenek mi is vagyunk: nem túl rendszeretők, bohók, játékosak, de éppen ezért izgalmasak és különlegesek. Már rég elbúcsúztunk a szabályos formáktól és a megszokott színektől és meleg szívvel üdvözlünk mindent, ami egyedi és talán egy kicsit rendszerezetlen. 

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 21: A model, fashion detail, walks the runway at the Bottega Veneta fashion show during the Milan Womenswear Spring/Summer 2025 on September 21, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
A Bottega Veneta elgondolása az ősz meghatározó trendjéről. 
Forrás: Getty Images Europe

Bátran jöhetnek a színek, a különleges formák és az új finish-ek: matt, opálos, olykor még csillogós kivitelben is. A Bottega Veneta és a Prada barokk gyöngynyakláncai olyanok, mint egy műalkotás: minden részletükben rejlik valami izgalom.

Remekül viselhető, gyönyörű darabokkal is találkozhatunk. 
Forrás: Spotlight

 A legjobb pedig ezekben a darabokban, hogy ugyanúgy megtalálod a finom, visszafogott megoldásokat, mint a statement típusokat és ugyanúgy lehetőséged nyílik csak egy szolid kis csillogást csempészni a szettedbe, vagy az egész outfitedet egy különleges nyakék köré építeni. 2025 őszi ékszertrendje ugyanis tele van lehetőséggel, játékkal és eleganciával: hidd el, bánni fogod, ha nem próbálod ki! 

