Visszatérnek a gyöngysorok, ahogy még sosem láttad őket

A gyöngysor egy friss, üde kivitelezésben érkezik meg az őszi trendek közé.

Forrás: Getty Images Europe

Az ősz legmeghatározóbb kiegészítője: az opálos gyöngysor

Kicsit olyan érzésünk van, mintha az utóbbi időben a divatházak picit elfelejtkeztek volna az ékszerekről: oké, láttunk halmozott nyakláncokat, statement gyűrűket és fülbevalókat, de az igazán új, megosztó darabokban kissé hiányt szenvedtünk az elmúlt időszakban.

Szerencsére ennek most vége, ugyanis olyan hirtelenül árasztotta el a kifutókat és az üzleteket a gyöngysor friss, újragondolt verziója, hogy csak kapkodjuk a fejünket.

A gyöngysor idén szabálytalan és játékos.

Forrás: Spotlight

A 2025-ös gyöngysorok kicsit olyanok, mint amilyenek mi is vagyunk: nem túl rendszeretők, bohók, játékosak, de éppen ezért izgalmasak és különlegesek. Már rég elbúcsúztunk a szabályos formáktól és a megszokott színektől és meleg szívvel üdvözlünk mindent, ami egyedi és talán egy kicsit rendszerezetlen.

A Bottega Veneta elgondolása az ősz meghatározó trendjéről.

Forrás: Getty Images Europe

Bátran jöhetnek a színek, a különleges formák és az új finish-ek: matt, opálos, olykor még csillogós kivitelben is. A Bottega Veneta és a Prada barokk gyöngynyakláncai olyanok, mint egy műalkotás: minden részletükben rejlik valami izgalom.

Remekül viselhető, gyönyörű darabokkal is találkozhatunk.

Forrás: Spotlight

A legjobb pedig ezekben a darabokban, hogy ugyanúgy megtalálod a finom, visszafogott megoldásokat, mint a statement típusokat és ugyanúgy lehetőséged nyílik csak egy szolid kis csillogást csempészni a szettedbe, vagy az egész outfitedet egy különleges nyakék köré építeni. 2025 őszi ékszertrendje ugyanis tele van lehetőséggel, játékkal és eleganciával: hidd el, bánni fogod, ha nem próbálod ki!