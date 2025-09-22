Őszi glam Jackie Kennedy stílusában – Kezdődik újra a pillbox-őrület

Ez a kicsi és könnyű kalap Jackie Kennedy elegáns megjelenésétől Audrey Hepburn ikonikus szettjein át egészen Pamela Anderson friss, modern összeállításáig mindig is ott volt a divat nagy pillanataiban. Bár sokan Jacqueline Kennedy ikonikus stílusához kötik, története sokkal régebbre nyúlik vissza. Már az ókori Rómában viselték a katonák, igaz, akkor még inkább funkcionális fejfedőként. A modern értelemben vett, kis méretű, kerek, lapos tetejű kalap azonban csak a 20. században, a ’30-as években kezdett elterjedni, majd az ötvenes–hatvanas években kapott reflektorfényt.

Jackie Kennedy az ikonikus pillbox kalapban

Forrás: Getty Images

Minden egy bizonyos krémszínű pillbox kalappal kezdődött

A First Lady, Jackie Kennedy a férje 1961-es beiktatásán egy krémszínű pillbox kalapban jelent meg, amelyet egyszerű, letisztult szabású kabátkosztümmel párosított.

Ezzel gyakorlatilag örökre beírta a divattörténetbe a kalapot, amely azonnal a korszak eleganciájának jelképévé vált.

Nem sokkal később Audrey Hepburn és Diana hercegnő is viselték, öltözéküket ékszerként koronázta meg ez a bájos kalap.

Mitől olyan szerethető a pillbox kalap?

Kicsi, könnyű, kényelmes, nem takarja el az arcot, sőt, karaktert ad a viselőjének. Hordható elegáns alkalmakon, de játékosabb összeállításban is, attól függően, hogyan variáljuk. Ugyanakkor van benne egyfajta időtlenség: aki felveszi, akaratlanul is kapcsolatba lép a divattörténettel. Lehet szabályosan, középen viselni, de oldalra csúsztatva játékosabb, elegánsabb összképet ad. Gyakran tűzik a hajhoz apró csatokkal vagy rejtett hajtűkkel, így marad biztosan a helyén. Készülhet bársonyból, gyapjúból, selyemből vagy szaténból, kiegészíthető fátyollal, csipkével, tollal, vagy ékszerszerű brossokkal.

A pillbox kalap Kate Middletonon is tökéletesen áll Forrás: Getty Images Europe

Kalap, aminek a modern korban is abszolút létjogosultsága van

A divatházak újra felfedezték maguknak ezt a kalapformát. A 2025-ös tavaszi–nyári és őszi–téli kollekciók kifutóin Chloé és Valentino is visszanyúlt hozzá, modern értelmezésben. Darabjaik már nem feltétlenül a ’60-as évek kifinomultságát idézik, sokkal inkább merész, maximalista szettek kísérői.