Őszi glam Jackie Kennedy stílusában – Kezdődik újra a pillbox-őrület

Ez a kicsi és könnyű kalap Jackie Kennedy elegáns megjelenésétől Audrey Hepburn ikonikus szettjein át egészen Pamela Anderson friss, modern összeállításáig mindig is ott volt a divat nagy pillanataiban. Bár sokan Jacqueline Kennedy ikonikus stílusához kötik, története sokkal régebbre nyúlik vissza. Már az ókori Rómában viselték a katonák, igaz, akkor még inkább funkcionális fejfedőként. A modern értelemben vett, kis méretű, kerek, lapos tetejű kalap azonban csak a 20. században, a ’30-as években kezdett elterjedni, majd az ötvenes–hatvanas években kapott reflektorfényt.
A First Lady, Jackie Kennedy a férje 1961-es beiktatásán egy krémszínű pillbox kalapban jelent meg, amelyet egyszerű, letisztult szabású kabátkosztümmel párosított.
Ezzel gyakorlatilag örökre beírta a divattörténetbe a kalapot, amely azonnal a korszak eleganciájának jelképévé vált.
Nem sokkal később Audrey Hepburn és Diana hercegnő is viselték, öltözéküket ékszerként koronázta meg ez a bájos kalap.
Kicsi, könnyű, kényelmes, nem takarja el az arcot, sőt, karaktert ad a viselőjének. Hordható elegáns alkalmakon, de játékosabb összeállításban is, attól függően, hogyan variáljuk. Ugyanakkor van benne egyfajta időtlenség: aki felveszi, akaratlanul is kapcsolatba lép a divattörténettel. Lehet szabályosan, középen viselni, de oldalra csúsztatva játékosabb, elegánsabb összképet ad. Gyakran tűzik a hajhoz apró csatokkal vagy rejtett hajtűkkel, így marad biztosan a helyén. Készülhet bársonyból, gyapjúból, selyemből vagy szaténból, kiegészíthető fátyollal, csipkével, tollal, vagy ékszerszerű brossokkal.
A divatházak újra felfedezték maguknak ezt a kalapformát. A 2025-ös tavaszi–nyári és őszi–téli kollekciók kifutóin Chloé és Valentino is visszanyúlt hozzá, modern értelmezésben. Darabjaik már nem feltétlenül a ’60-as évek kifinomultságát idézik, sokkal inkább merész, maximalista szettek kísérői.
A mai sztárok közül többek között Cynthia Erivo és Pamela Anderson bizonyította, hogy a pillboxnak a 21. században is van létjogosultsága. Erivo a Wicked sajtókörútján modern, Thom Browne által tervezett darabokkal mutatta be, milyen kortárs, sőt avantgárd lehet ez a kiegészítő. Pamela Anderson Londonban az új filmje, a Csupasz pisztoly népszerűsítésekor egy igazán szokatlan, leopárdmintás pillbox kalapban jelent meg. Választása már csak azért is különösen érdekes, mert Bob Dylan híres dala, a Leopard-Skin Pill-Box Hat is ennek a kiegészítőnek állít emléket.
Nem véletlen, hogy a pillbox újra és újra felbukkan a kifutókon, a vörös szőnyegen vagy akár az utcai divatban. Egyszerre múltidéző és modern, kifinomult és kísérletező – pont ez a kettősség teszi halhatatlanná. És úgy tűnik, az idei ősz-tél ismét ennek a kis, karima nélküli kalapnak az évszaka lesz.
