Így készítsd el Claudia Cardinale ikonikus kávés sminkjét

87 éves korában elhunyt Claudia Cardinale az olasz filmek koronázatlan királynője. Szépségével férfiak millióit vette le a lábáról, de a kis trükkjét mindig megtartotta magának. Most viszont megmutatjuk, hogyan készítheted el te is az egyik legikonikusabb sminkjét!
Az olasz filmművészet ikonja, akinek neve örökre összeforrt a ’60-as évek aranykorával és azzal a tekintettel, amit csak ő tudott hordozni. Gondoljunk csak „A párduc”, „Nyugaton a helyzet változatlan”, vagy éppen „Volt egyszer egy vadnyugat” című filmekre. Mindegyikben olyan erő sugárzott belőle, hogy már-már Kleopátra reinkarnációjának tűnt.
Nem csak a vászon hősnője volt, hanem a sminkek királynője is: erős tusvonal, árnyékos „barnás” tónusok, baba-szemek.
És bár Claudia Cardinale eltávozott, a szépségtrükkjei örökre velünk maradnak. A TikTok tele van olyan a videókkal, ahol újraalkotják a legendás sminket.
És mi most megmutatjuk lépésről lépésre, hogyan varázsolhatod magadra a Cardinale-glowt. Spoiler: nem kell profi sminkmesternek lenned hozzá, csak egy kis türelemre és egy stabil kézre van szükség.
Claudia nem a kontúrozásra fektette a hangsúlyt . Az arc alapja legyen letisztult: könnyű alapozó, visszafogott pír, nagyon enyhe bronzosító. Nincs „full coverage Kardashian vibe”, csak természetes üdeség. Gondolj rá úgy, mint egy jó presszóra: erős, de nem túl sok.
Itt jön a varázslat. Claudia sminkje a szemekre fókuszál, méghozzá három kulcslépésben.
1. Barna alap: vigyél fel meleg, kávés árnyalatokat a szemhéjra, finoman elsatírozva. Ez adja a klasszikus ’60-as évek mélységét.
2. Tusvonal – minél erősebb, annál jobb: a felső szempillavonalon egy vastag, fekete tus húzódjon, amit a szem végén felfelé kanyarítasz. A vízvonalnál se fukarkodj: alul is jöhet a fekete ceruza, ettől lesz igazán drámai a tekintet. Sőt, túl is húzhatod kicsit a szemed sarkától.
3. Szempilla-trükk: a vastag pillák elengedhetetlenek. Claudia sminkjét extra műszempillákkal is erősítheted. És itt jön a zseniális rész: az alsó pár szempillát csipesszel nyomd össze, így a szemed „babás”, kicsit ártatlan hatást kap, miközben a tusvonal miatt mégis a végzet asszonya maradsz.
Míg a szemek körül igazi dráma zajlik, az ajkaknál maradj diszkrét. Claudia kedvelte a természetes, nude és enyhén barackos árnyalatokat. A cél: ne vonja el a figyelmet a tekintetről, hanem finoman keretezze azt.
