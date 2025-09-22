Sneakerek 2025 őszére – milyen színek hódítanak az utcákon?

Pasztell újratöltve – púder, menta, babakék

Ha eddig azt gondoltad, hogy a pasztell árnyalatok csak a tavaszi időszakhoz passzolnak, 2025 őszén érdemes felfrissítened ezt az elképzelésedet. A púderrózsaszín, a menta és a babakék most az őszi kollekciók meglepetésdarabjai, főként a női sneakers modellek között. Kiválóan mutatnak világos farmerrel, fehér pólóval, sőt puha kötött pulóverrel is tökéletes őszi szettet alkotnak. Ha visszafogott, mégis különleges megjelenésre vágysz, akkor érdemes a CCC színes termékpalettájából választanod. A CCC üzleteiben épp úgy megtalálhatod ezeket az egyedi színvilágú sneakereket, mint az online felületen. Mivel a felhozatal rendkívül gazdag, így pikkpakk lecsaphatsz az ízlésedhez illő árnyalatra és fazonra.

Forrás: ccc.eu/hu

Itt még nincs vége, most jönnek a meleg földszínek – bézs, homok, karamell

Ősszel a gardróbodból nem hiányozhatnak a természetes, meleg árnyalatok sem. A földszínek nemcsak a kabátok, pulóverek és kiegészítők terén dominálnak, hanem a cipők világában is. A bézs, homokszín, karamell és világosbarna sneakerek tökéletesen passzolnak a klasszikus őszi ruhatárhoz. Könnyedén kombinálhatók: jól mutatnak fekete nadrággal, olajzöld kabáttal vagy akár hosszú pliszírozott szoknyával. A CCC választékában több ilyen típus is elérhető, így akkor is megtalálhatod a számításodat, ha visszafogottabb, időtálló modellek után áhítozol. A CCC nemcsak trendkövető darabokat vonultat fel, de a kényelmet és minőséget is szem előtt tartja. Online és személyesen is elérheted a legújabb modelleket, legyen szó klasszikus vagy merészebb választásról.

Forrás: ccc.eu/hu

Ha igazán beindulnál, íme, a merész kontrasztok – metál és neonszínek a városban

Ha valami igazán figyelemfelkeltőt szeretnél, akkor az őszi szezon metálfényű vagy neon részletekkel megbolondított sneakerei között érdemes szétnézned. A CCC őszi kollekcióiban találhatsz ezüsttel, arannyal vagy élénk pinkkel díszített cipőket is – amik egy az egyben együttműködnek az egyszerű fekete outfitekkel, hiszen azonnal életre keltik a fellépés egészét.