Fény derült az igazságra: sokkoló, mennyit költ Katalin hercegné divatcikkekre

A brit királyi család tagjai a kifinomult elegancia és a luxus megtestesítői – ez nemcsak életstílusukban és mindennapi körülményeikben, hanem ruhatárukban is megmutatkozik. Az évek során számos alkalommal láthattuk őket neves divatházak kreációiban, káprázatos ékszerekkel és exkluzív karórákkal kiegészítve megjelenésüket. De vajon mennyit költ Katalin hercegné vagy Meghan Markle a divatra, és ki állja mindezt a fényűzést? Olvasd el, mit tudtunk meg!

Katalin hercegné és Vilmos herceg.

Forrás: Getty Image

Katalin hercegné és a brit királyi család büdzséje Elképesztő összegeket költenek évente a brit királyi család tagjai divatcikkekre.

A múltban Károly király háztartási költségvetése fedezte a hivatalos királyi rendezvényeken viselt ruhákat.

A királyi család tagjai nem fogadhatnak el ajándékokat, de állítólag viselhetnek tervezőktől kölcsönzött ruhákat, vagy maguk fizethetnek a ruhákért.

Birkin táskák, Cartier ékszerek, Rolex órák és megannyi divatház tervezései. Ha a királyi család tagjaira gondolunk, szinte magától értetődő, hogy a fényűzés és az elegancia elválaszthatatlan része az életüknek. A gálavacsorák, jótékonysági estek, fogadások és díjátadók mind megkövetelik a kifogástalan, sokoldalú ruhatárat. Katalin hercegné tökéletesen példázza ezt: minden alkalommal kifinomult stílusú ruhákban jelenik meg, olykor olyan ikonikus darabokban, mint egy több mint százéves gyémántkarkötő.

A királyi család hivatalos honlapja szerint általános szabály, hogy a brit királyi család tagjai nem fogadhatnak el ajándékokat cégektől, márkáktól, de még magánszemélyektől sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent saját zsebből fizetnek. Különböző médiaorgánumok, köztük a Hello! és a Vogue Australia is arról számoltak be, hogy Katalin hercegné egykori stylistja kölcsönkérte a tervezők ruháit a hercegnének, amelyeket az események után visszaadtak. Azonban lehetséges az is, hogy ő és más királyi családtagok saját maguk vásárolják ruháikat, ahogyan Diana hercegné is tette. Katalin hercegné korunk egyik legnagyobb példaképe és divatikonja. A hercegnő stílusa befolyásolja az univerzális divatot.

Állítólag Meghan Markle és Katalin hercegné ruhatára évi 16,5-65, 5 millió forintba kerül.

Meg kell jegyezni, hogy Károly király háztartási költségvetése, – amelyet elsősorban magánvagyona, a Cornwall-i hercegség finanszírozott, mielőtt az 2022-ben Vilmosra szállt – fedezi a család hivatalos nyilvános megjelenéseinek és rendezvényeinek ruházati költségeit. Katalin is kölcsönözhetett és visszaadhatott tervezői ruhákat, ami nem szerepel a becsült költségekben. A fennmaradó költségeket Katalin és férje Vilmos herceg fedezhette saját fizetésükből. 2017-ben a The Daily Mail összeszámolta Katalin hercegné összes megjelenésének értékét, körülbelül 51,9 millió forint értékű ruhát viselt a saját királyi ruhatárából.