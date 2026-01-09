Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Fény derült az igazságra: sokkoló, mennyit költ Katalin hercegné divatcikkekre

Getty Images Europe - Pool
brit királyi család luxus Katalin hercegné
Luxus a köbön! Kiderült, mennyit költenek a brit királyi család tagjai, köztük Katalin hercegné is divatcikkekre egy évben. Ez a szám téged is sokkolni fog!

A brit királyi család tagjai a kifinomult elegancia és a luxus megtestesítői – ez nemcsak életstílusukban és mindennapi körülményeikben, hanem ruhatárukban is megmutatkozik. Az évek során számos alkalommal láthattuk őket neves divatházak kreációiban, káprázatos ékszerekkel és exkluzív karórákkal kiegészítve megjelenésüket. De vajon mennyit költ Katalin hercegné vagy Meghan Markle a divatra, és ki állja mindezt a fényűzést? Olvasd el, mit tudtunk meg!

katalin hercegné luxus ruhában
Katalin hercegné és Vilmos herceg.
Forrás:  Getty Image

Katalin hercegné és a brit királyi család büdzséje

  • Elképesztő összegeket költenek évente a brit királyi család tagjai divatcikkekre.
  • A múltban Károly király háztartási költségvetése fedezte a hivatalos királyi rendezvényeken viselt ruhákat.
  • A királyi család tagjai nem fogadhatnak el ajándékokat, de állítólag viselhetnek tervezőktől kölcsönzött ruhákat, vagy maguk fizethetnek a ruhákért.

Birkin táskák, Cartier ékszerek, Rolex órák és megannyi divatház tervezései. Ha a királyi család tagjaira gondolunk, szinte magától értetődő, hogy a fényűzés és az elegancia elválaszthatatlan része az életüknek. A gálavacsorák, jótékonysági estek, fogadások és díjátadók mind megkövetelik a kifogástalan, sokoldalú ruhatárat. Katalin hercegné tökéletesen példázza ezt: minden alkalommal kifinomult stílusú ruhákban jelenik meg, olykor olyan ikonikus darabokban, mint egy több mint százéves gyémántkarkötő.

A királyi család hivatalos honlapja szerint általános szabály, hogy a brit királyi család tagjai nem fogadhatnak el ajándékokat cégektől, márkáktól, de még magánszemélyektől sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent saját zsebből fizetnek. Különböző médiaorgánumok, köztük a Hello! és a Vogue Australia is arról számoltak be, hogy Katalin hercegné egykori stylistja kölcsönkérte a tervezők ruháit a hercegnének, amelyeket az események után visszaadtak. Azonban lehetséges az is, hogy ő és más királyi családtagok saját maguk vásárolják ruháikat, ahogyan Diana hercegné is tette. Katalin hercegné korunk egyik legnagyobb példaképe és divatikonja. A hercegnő stílusa befolyásolja az univerzális divatot. 

Állítólag Meghan Markle és Katalin hercegné ruhatára évi 16,5-65, 5 millió forintba kerül.

Meg kell jegyezni, hogy Károly király háztartási költségvetése, – amelyet elsősorban magánvagyona, a Cornwall-i hercegség finanszírozott, mielőtt az 2022-ben Vilmosra szállt – fedezi a család hivatalos nyilvános megjelenéseinek és rendezvényeinek ruházati költségeit. Katalin is kölcsönözhetett és visszaadhatott tervezői ruhákat, ami nem szerepel a becsült költségekben. A fennmaradó költségeket Katalin és férje Vilmos herceg fedezhette saját fizetésükből. 2017-ben a The Daily Mail összeszámolta Katalin hercegné összes megjelenésének értékét, körülbelül 51,9 millió forint értékű ruhát viselt a saját királyi ruhatárából.

Meghan markle, Harry herceg, vilmos herceg és Katalin hercegné
Katalin hercegné, Vilmos herceg illetve Meghan és Harry párosa.
Forrás: Getty Images Europe

Érdemes megjegyezni, hogy Katalin hercegné – akárcsak több más királyi családtag – gyakran visel korábban már látott darabokat. Több ékszert, kiegészítőt és ruhát is újra felvett már különböző alkalmakon. A Givenchy, Oscar de la Renta, Alexander McQueen és Matthew Williamson luxusmárkák mellett pedig a hercegnét nem egyszer láthattuk elérhetőbb árkategóriájú brandekben is, mint a Zara, a GAP vagy a Ralph Lauren.

Tekintsd meg további brit királyi családos divat cikkeinket is:

A fehér garbó, amit Diana hercegné halhatatlanná tett – Így másold le a stílusát!

A '90-es évek sikkes megjelenése újra divat.

40 évvel ezelőtt kérte fel táncolni John Travolta Diana hercegnét: megható titkok a történelmi pillanatról

Találkozásuk és kettejük ikonikus táncuk örökre beírta magát a történelembe. A Fehér Házban tartott vacsorán Diana lélegzetelállító, kék bársony estélyiben ragyogott – ez a ruha később is a szíve legkedvesebb darabja maradt.

Tudod, mi volt Diana hercegé esküvői ruhájának derekába varrva? – Titkok az ikonikus öltözetről

Diana hercegné öltözéke a divattörténelem egyik legismertebb és legemlékezetesebb alkotásává vált.

 

