Ki mondta, hogy 40 felett le kell állni? Venus Williams nem kér belőle

Csére Erik
2025.08.27.
Venus Williams 44 évesen is pályára lép a US Openen, miközben mások a sporttársai közül már rég otthon tologatják a babakocsit.

Miközben sokan már rég a gyerekek osztálykirándulását koordinálják vagy botoxidőpontot egyeztetnek, Venus Williams 44 évesen még a Grand Slam főtáblájára szerválta magát. Venus továbbra sem hajlandó meghátrálni, inkább újraírja, mit lehet egy nőnek 40 felett – nőként, sportolóként, ikonként.

Venus Williams 40 fölött is a teniszpályán.
„Nem a korom határoz meg” – mondja a teniszpálya legendája, és valóban úgy is él

Venus Williams 1994 óta profi teniszező, élő legenda. Ez volt az az év, amikor sok mostani US Open-versenyző még meg sem született – ő pedig idén huszonnegyedszer is a főtáblán szerepel. A tornát egyszer már megnyerte, most pedig szabadkártyásként tér vissza – nem mintha bárkinek bizonyítania kellene bármit.

Két vereség sem törte meg

A Cincinnati tornán a 16 éves Mirra Andreeva verte meg simán, és nem volt kérdés, hogy fizikailag ma már nem ő a leggyorsabb a pályán. De Venus nem is ezt hozta. Őt a közönség nem az ütősebesség miatt ünnepli – hanem a története miatt. Könnyekkel a szemében köszönte meg a tapsot: „Ez a szeretet többet jelent, mint bármilyen győzelem.”

A US Open első fordulójában is kikapott kedden a cseh Karolína Muchová ellen. Azt mondta, nem ilyen Grand Slam-vissatérésről álmodott, de nagyon büszke arra a teniszre, amit a meccs egyes részeiben nyújtani tudott. A közönség is végig vele volt, próbálták hajtani a győzelemig,

Mi van, ha valaki 44 évesen még mindig álmodik?

Nincs a világ legjobb formájában, de ezzel ő is tisztában van. Ő az a nő, aki tudja, milyen elesni és utána újra felállni, ezzel pedig példaképe lehet sokaknak. Nem azért inspiráló, mert mindent megnyer, hanem mert nem adja fel akkor sem, ha már mindenki lemondott róla.

És közben még mindig diktálja a stílust

A saját márkája, az EleVen by Venus ugyanúgy hozza a karizmatikus életérzést, mint ő maga a pályán. A ruházatával, kitartásával, interjúival, jelenlétével újra és újra azt üzeni a világ nőinek: nem attól vagy értékes, hogy hány éves vagy – hanem attól, hogy mit teszel magadért.

