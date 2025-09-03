Hoppon maradt Joshua Jackson: mást szeret a Bridgerton sztárja Simone Ashley - fotó!

Egy nyilvános csókkal tette hivatalossá új kapcsolatát a Bridgerton sztárja Simone Ashley. A csinos színésznő a hétvégén egy teniszmeccsre látogatott ki az új partnerével Tim Sykes üzletemberrel, majd a kamerák hada előtt egyszer csak megcsókolta a férfit. Mindez csupán négy héttel azután történt, hogy a Simonet lencsevégre kapták, miközben a Dawson és a haverok sztárjával Joshua Jacksonnal randevúzott New Yorkban.

Néhány hete még Joshua Jacksonnal randizott a Bridgerton sztárja

A Bridgerton sztárja a befolyásos, civil pasikat kedveli

Simone Ashley idén februárban vált szinglivé, miután szakítottak Constantin Kleinnel, akivel két évig jártak együtt. Az expasija egy brit származású jogász volt, aki Anglia elit egyetemeire járt, jelenleg pedig egy nemzetközi ügyvédi irodát üzemeltet. A színésznő új párja Sykes szintén a civil szférában dolgozik, a PageSix információ szerint az üzletember kávézókat üzemeltek New Yorkban és társtulajdonosa például a Ruby's Cafenak. Emellett befoyásos barátokkal is rendelkezik, ugyanis a baseballmeccsen készült képeken Kal Penn ült mellettük, akit korábban színészként ismerhettünk meg (Buliszervíz, Doktor House) jelenleg pedig magasrangú politikusként tevékenykedik. Rajta kívül ott volt Zakir Kahn India egyik legismertebb komikusa is.

Baloldalon Kal Penn, a jobb oldalon pedig Simone Ashley és az új szerelme Tim Sykes

