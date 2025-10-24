Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek

Minden szem rá szegeződött: Jenna Ortega mélyen dekoltált, áttetsző ruhája ellopta a show-t –Fotó

Rideg Léna
2025.10.24.
A Wednesday színésznője egy igazán merész ruhában jelent meg a minap. Jenna Ortega kétségkívül diktálja a divatot!

Jenna Ortega ismét megmutatta, mitől döglik a légy. A színésznő csütörtökön a kaliforniai Bel Airben megrendezett, sztárokkal teli InStyle Imagemaker Awards 2025 gálán ismét merész megjelenésével vonta magára a figyelmet.

Jenna Ortega mellhangsúlyos szettben jelent meg a díjátadón.
Forrás: Getty Images North America

Jenna Ortega mellhangsúlyos, áttetsző szettben forrósította fel a hangulatot

A Wednesday színésznője szeptemberben az Emmy-gála közönségét sokkolta merész szettjével: Jenna melleit akkor csak egy drágakövekből álló felső takarta. Nos, a 23 éves sztár most sem bízta a véletlenre ruhaválasztását. Jenna az InStyle Awards gálán az AMIRI ruhájában tündökölt- írja a Daily Mail.

A színésznő áttetsző, csipkés, mélyen dekoltált ruhája sejtelmesen hangsúlyozta nőies vonalait, míg a combközépig felsliccelt szoknya elegánsan tükrözte Ortega magabiztos stílusát. Később, amikor hűvösebbre fordult az idő, Jenna egy bordó, rövidre vágott műszőrme kabáttal egészítette ki szettjét.

Jenna Ortega mélyen dekoltált ruhája ellopta a show-t!
Forrás: Getty Images North America

Az eseményen Jenna Ortega adta át a Future of Fashion díjat stylistjának, Enrique Meléndeznek, akivel később büszkén pózolt a kamerák előtt.

