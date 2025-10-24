Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A királyi palota forrásai szerint a brit uralkodó egészségét komolyan veszélyezteti öccse legújabb botránya. Bár András herceg lemondott a címeiről, Károly király aggódik, mi minden láthat még napvilágot.

Nem csak a monarchiának és a brit királyi családnak a megítélését rontja a címeiről lemondott András herceg újabb Epstein-botránya. Királyi szakértők szerint Károly király egészségi állapotát is megviseli, hogy az ügy egyre súlyosabb, holott éppen nyugalomra lenne szüksége. 

Károly király retteg, mi lát még napvilágot Andrásról
Forrás: Getty Images 

Károly királyt megviseli a stressz

Úgy tudni, a 76 éves király a kemoterápiás kezeléseinek a felénél tart, állapota azonban jelentősen romlott, miután öccsének, András hercegnek újabb botránya napvilágot látott. Egy, a palotához közel álló forrás szerint a király teljesen kimerült, hiszen amikor már azt hiszi, hogy az ügy lezárult, jön egy újabb fordulat. „Ez hatalmas terhet ró rá. Mindent megtesz, hogy a felépülésére és a királyi teendőire koncentráljon, de az állandó stressz valóban kihat az egészségére. Ez meg fogja ölni” − mondta a bennfentes. „Károly mindent megtesz, hogy erősnek mutatkozzon a nyilvánosság előtt, de a nyomás sosem szűnik meg. Az orvosok azt tanácsolták neki, hogy minimalizálja a stresszt, de ez lehetetlen András herceg botrányai miatt. A hozzá legközelebb állók attól tartanak, hogy ez komolyan akadályozhatja a felépülését”− tette hozzá. 

András herceg 2011-ben mondott le az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízotti posztjáról, miután nyilvánosságra került, hogy baráti viszonyt ápolt a pedofil bűncselekmények miatt elítélt milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel. A napokban Virginia Giuffre – Epstein egyik ismert áldozata – posztumusz memoárja borzolta a kedélyeket, amelyben leírta fiatalkorában három alkalommal is kényszerítették szexre Andrással, amit az konzekvensen tagad. Mindeközben Andrew Lownie Entitled: The Rise and Fall of the House of York című könyvében arról írt, hogy András herceg rendszeresen kérte meg alkalmazottait, hogy találjanak neki partnereket. A beszámoló szerint András különösen vonzódott a táncosnőkhöz. „Előfordult, hogy kiszemelt egy balerinát a Királyi Balettből, majd elküldte valamelyik emberét, hogy hívja meg hozzá” – írta Lownie.

Károly már Katalin kenti hercegné temetésén is dühös volt

Károly feszültségét tovább fokozta, hogy András a közelmúltban ismét megjelent családi eseményeken, köztük a Katalin kenti hercegné temetésén is. „Mintha Andrásnak fogalma sem lenne arról, mekkora kárt okoz. A király dühös volt. Könyörgött a testvérének, hogy maradjon távol a reflektorfénytől, de András nem törődött vele. Károlyt ez lesújtotta – egész életét a trónra való felkészüléssel töltötte, hogy aztán végignézze, ahogy a családja szétesik, miközben a rákkal küzd. Magánbeszélgetésben bevallotta, erre teljesen rá is mehet” − nyilatkozta egy családhoz közel álló bennfentes. 

