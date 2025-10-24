Az idegösszeomlás szélére került Sarah Ferguson: Beatrix és Eugénia is belekeveredett az Epstein-botrányba

Bár Beatrix és Eugénia szinte még gyerekek voltak: rájuk is árnyékot vet a kijelentés, hogy Sarah Ferguson velük ünnepelte Epstein kiszabadulását a börtönből.

Sarah Ferguson és András herceg lányai, Beatrix és Eugénia is belekeveredett az Epstein-botrányba

Forrás: Getty Images

Sarah Ferguson nem emlékszik az ünneplésre

Ahogy András herceg bukását az Epstein-botrány okozta, úgy Sarah Fergusont − aki kiáll a volt férje mellett − is teljesen ellehetetleníti az ügy egyre több és súlyosabb kiszivárgó részlete. Epstein szerint Ferguson nemcsak elfogadta anyagi támogatását, hanem baráti viszonyt is ápolt vele. Egy levelében a milliárdos ezt írta brit ügyvédjének, Paul Tweednek: „Fergie lakást vett ki New Yorkban. Ő volt az első, aki két lányával együtt ünnepelte a szabadulásomat.” A hercegné ekkor a 20 éves Beatrix hercegnővel és a 19 éves Eugéniával vett részt a találkozón – a lányok nagyjából annyi idősek voltak, mint Epstein számos áldozata. Egy Sarah-hoz közel álló forrás azonban tagadta, hogy a látogatás megtörtént volna: „Nem emlékszik erre a látogatásra és Beatrix és Eugénia sem.”

Fergie padlón van

Phil Dampier királyi szakértő a Women’s Day magazinnak úgy nyilatkozott: „Azt mondják, az idegösszeomlás szélén áll. A nővére, Jane nemrég repült át Ausztráliából, hogy megvigasztalja.” Dampier hozzátette: „Sarah rossz állapotban van, és ez aligha meglepő. Támogatásra volt szüksége, és Jane ott volt mellette, amikor szüksége volt rá.” A szakértő szerint a hercegné és volt férje, András „tudják, hogy ők a hibásak, de mégis úgy érzik, hogy könyörtelenek velük, hiszen már úgyis a padlón vannak. Nehéz megmondani, mit hoz számukra a jövő” – idézi az Express.