Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek Salamon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Az idegösszeomlás szélére került Sarah Ferguson: Beatrix és Eugénia is belekeveredett az Epstein-botrányba

brit királyi család Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő Sarah Ferguson
A brit királyi család újabb tagjai kerültek a figyelem középpontjába a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos leleplezések nyomán. Sarah Ferguson aggódik, ugyanis egyre gyakrabban kerülnek szóba lányai is.

Bár Beatrix és Eugénia szinte még gyerekek voltak: rájuk is árnyékot vet a kijelentés, hogy Sarah Ferguson velük ünnepelte Epstein kiszabadulását a börtönből. 

ASCOT, ENGLAND - JUNE 19: Princess Eugenie, Sarah Ferguson, Duchess of York and Princess Beatrice hold hands in the parade ring on day 4 of Royal Ascot at Ascot Racecourse on June 19, 2015 in Ascot, England. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)
Sarah Ferguson és András herceg lányai, Beatrix és Eugénia is belekeveredett az Epstein-botrányba
Forrás: Getty Images

Sarah Ferguson nem emlékszik az ünneplésre 

Ahogy András herceg bukását az Epstein-botrány okozta, úgy Sarah Fergusont − aki kiáll a volt férje mellett − is teljesen ellehetetleníti az ügy egyre több és súlyosabb kiszivárgó részlete. Epstein szerint Ferguson nemcsak elfogadta anyagi támogatását, hanem baráti viszonyt is ápolt vele. Egy levelében a milliárdos ezt írta brit ügyvédjének, Paul Tweednek: „Fergie lakást vett ki New Yorkban. Ő volt az első, aki két lányával együtt ünnepelte a szabadulásomat.” A hercegné ekkor a 20 éves Beatrix hercegnővel és a 19 éves Eugéniával vett részt a találkozón – a lányok nagyjából annyi idősek voltak, mint Epstein számos áldozata. Egy Sarah-hoz közel álló forrás azonban tagadta, hogy a látogatás megtörtént volna: „Nem emlékszik erre a látogatásra és Beatrix és Eugénia sem.”

Fergie padlón van

Phil Dampier királyi szakértő a Women’s Day magazinnak úgy nyilatkozott: „Azt mondják, az idegösszeomlás szélén áll. A nővére, Jane nemrég repült át Ausztráliából, hogy megvigasztalja.” Dampier hozzátette: „Sarah rossz állapotban van, és ez aligha meglepő. Támogatásra volt szüksége, és Jane ott volt mellette, amikor szüksége volt rá.” A szakértő szerint a hercegné és volt férje, András „tudják, hogy ők a hibásak, de mégis úgy érzik, hogy könyörtelenek velük, hiszen már úgyis a padlón vannak. Nehéz megmondani, mit hoz számukra a jövő” – idézi az Express.

Újabb botrányt okozott Sarah Ferguson: "Te és a férjed is szégyentelenek vagytok"

Egy emberként támadták a közösségimédia-felhasználók András herceg volt feleségét. Sarah Ferguson ugyanis a pénteki bejelentést követően napokig nem távolította el a York hercegnéje titulust a közösségi oldalairól.

Lesül a bőr a képükről: András herceg lányai szégyenükben képtelenek nyilvánosság elé állni

András herceg múlt pénteken bejelentette, az Epstein-botrány új fejleményei miatt lemond a minden rangjáról, többé nem használja York hercege címet sem. A döntést testvére III. Károly király is támogatta. Ezt követően András herceg lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők látványosan visszavonultak a nyilvánosságtól.

András herceg mindent feladott: lemondott címeiről, Károllyal közösen döntött a visszavonulásról

Kínos fejezet zárult le a brit királyi család történetében. András herceg nemcsak a közélettől vonul vissza, de lemondott minden címének és kitüntetésének használatáról is, beleértve a York hercege címet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu