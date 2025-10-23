Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök

Kim Kardashian szinte pucér volt a születésnapi buliján: Londonban és Párizsban is ünnepelt – Fotók

merész Kim Kardashian mellbimbó
Horváth Angéla
2025.10.23.
Kim Kardashian ismét bebizonyította, hogy tudja, mitől döglik a légy. A valóságshow-sztár Londonban és Párizsban is megünnepelte 45. születésnapját és két igen merész szettet viselt – majdnem a mellbimbói is kivillantak.

A londoni bulit Kim Kardashian közeli barátja, a világhírű fotós, Mert Alas rendezte. Az influenszer az érkezéskor egy teljesen áttetsző, fűzős felsőt viselt, amely kihangsúlyozta homokóra alakját, hozzá pedig egy aprócska selyemszoknyát választott. A távozáshoz még ennél is merészebb ruhát öltött: a felső csak rojtokból és gyöngyökből állt, szoknyája pedig teljesen átlátszott. 

Kim Kardashian merész szettekben ünnepelte születésnapját Londonban, majd Párizsban
Kim Kardashian merész szettekben ünnepelte születésnapját Londonban, majd Párizsban
Forrás: Getty Images / Life.hu

A partin a divatvilág és a szórakoztatóipar krémje gyűlt össze. Ott volt többek között John Galliano, Kate Moss, Isla Fisher, Naomi Watts és Sarah Paulson is, valamint Kim édesanyja, Kris Jenner is tiszteletét tette.

Kim Kardashian és Mert Alas régóta ismerik egymást. A fotós korábban olyan hírességekkel dolgozott, mint Ariana Grande, Demi Moore és természetesen Kate Moss. Nemrég Taylor Swift The Life Of A Showgirl című albumának borítójánál is közreműködött. A rajongók már korábban is találgatták, hogy Kim és Mert között több lehet barátságnál, a fotós ugyanis feltűnt a sztár több Instagram-bejegyzésében is.

Kim Kardashian szerelmi élete az utóbbi években többször is a címlapokra került: házassága Kanye Westtel 2022-ben ért véget, négy közös gyermekük van – North, Saint, Chicago és Psalm. A válás után Pete Davidsonnal, majd az NFL-sztár Odell Beckham Jr.-ral járt, ám egyik kapcsolat sem bizonyult tartósnak.

A valóságshow-sztár nemrég a The Tonight Show-ban mesélt arról, hogy gyerekei párt akarnak neki találni. „Készítettek egy listát arról, kikkel kéne találkoznom – és azóta is bővítik” – mondta nevetve, de hozzátette, jelenleg nem randizik senkivel.

Kim Kardashian születésnapja: London után Párizsban ünnepelt

Kim Kardashian születésnapi hetet tart, és a buli nem ért véget Londonban: Párizsban is megünnepelték a 45-öt. A sztár a partira a Givenchy 1997-es kollekciójából választott öltözéket: egy fényes aranyfűzős miniruhát viselt fehér pliszírozott szoknyarésszel.

Paris, FRANCE Kim Kardashian leaves her birthday Party with Teyana Taylor and Sarah Paulson after her birthday at the Crazy Horse in Paris. BACKGRID USA 21 OCTOBER 2025,Image: 1047262534, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Kim Kardashian
Kim Kardashian Párizsban
Forrás: Getty Images

Vilmos herceg titkos találkozót fontolgat Harryvel – de van egyetlen szigorú feltétele

Vilmos herceg – állítólag hosszú hezitálás után – hajlandó lenne találkozni öccsével, Harryvel. A trónörökösnek azonban van egy nagyon komoly kikötése.

Válásra készül a palota: vészforgatókönyv készült Harry herceg és Meghan Markle szakítására

Egyre több jel utal arra, hogy válságba került Harry herceg és Meghan Markle házassága. A brit sajtó szerint a palotában már vészforgatókönyvek készülnek arra az esetre, ha a pár útjai különválnának. A háttérben állítólag az áll, hogy Harry egyre komolyabban fontolgatja: visszatér szülőhazájába, az Egyesült Királyságba – ezt pedig Meghan határozottan ellenzi.

Fokozódik a botrány András herceg körül: „Nem is a balett érdekelte, hanem a táncosnők”

Újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot András herceg életéről. Életrajzírója, Andrew Lownie szerint a brit királyi család tagjának éveken át voltak emberei arra, hogy nőket szervezzenek be neki – lehetőleg szőke hajúakat vagy balerinákat.

 

 

