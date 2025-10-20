Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hello '80-as évek: így viseld a lábszármelegítőt idén ősszel!

divat '80-as évek stílus
Legyél te is balett-táncos az hétköznapi öltözködésben! Visszatért a '80-as évek kultikus kiegészítője, a lábszármelegítő. Mutatjuk, hogyan viselheted sikkesen, modern módon a 2025 divatjában.

Talán mindenki emlékszik a Flashdance kultikus táncára vagy Jane Fonda elképesztő oktatóanyagaira. A '80-as évek pilátesz-, aerobik- és táncmániája a divatot is megváltoztatta. A lábszármelegítő nemcsak a sportban, de a hétköznapi öltözködésben is teret nyert magának.  És most több évtizedes szunnyadás után, 2025-ben ismét trendi a lábszármelegítő!

Újra divat a lábszármelegítő!
A lábszármelegítő nemcsak az izmokat tarja melegen, de abszolút divatos is. Most, hogy a divat a maximalizmus irányába fordul át, az olyan kiegészítők, mint a lábszármelegítő, előtérbe kerülnek. A trendre reagálva a horgolt, kötött lábszármelegítőket már a mai márkák is árulják. A következő képekből te is látni fogod, hogy ezt a ruhadarabot szinte minden stílusban hordhatod, és bármilyen cipővel párosíthatod. Ez az alul értékelt kiegészítő minden outfitet divatdiktátor szintre emel. Nézd meg, hogyan viselik a világ stílusikonjai!

Újra trendi a lábszármelegítő

Itt egy extrém hosszú, szaggatott, kötött lábszármelegítőt láthatsz, ami tökéletesen passzol a kötött pulóver ruhához. Ha ezt a szettet szeretnéd újra alkotni érdemes egy olyan pulóvert és lábszármelegítőt választanod, amely vagy kötési mintában vagy színben ugyan olyan. 

Lábszármelegítő szettben
A divatikonok kedvenc párosítása az egyszerű balerina és a bolyhos lábszármelegítő. Azt is láthatod, hogy a maxi-, vagy midiszoknyákkal és nadrágokkal is viselheted, nem kell, hogy teljesen látszódjon a kiegészítő. Sokan a farmernadrág szárára is felhúzzák a pihe-puha melegítőt, így ezzel is kísérletezhetsz. 

Lábszármelegítő balerina cipővel
A mamusz az őszi és téli időszak kiemelt kedvence, az elmúlt években láthattuk platformos, papucsos, szőrmés és még csillogós verzióban is. Egy hosszú, térdig erő lábszármelegítővel vagány hatást kelt. Ez a párosítás nemcsak divatos, de meleg és kényelmes is.

Lábszármelegítő mamusszal
Ha az elegáns, klasszikus divatot szereted, viseld fekete harisnyával, szoknyával és blézerrel a lábszármelegítőt. A minimalista stílusirányzatban figyelj arra, hogy fekete vagy bézs kiegészítőt válassz és monokróm darabokkal párosítsd. 

Lábszármelegítő elegáns stílusban
Itt láthatod, hogy a platformos cipő tökéletesen passzol a lábszármelegítőhöz. Ha bevállalósnak érzed magad, keress egy szőrmés melegítőt, így extravagáns hangulatot kölcsönözhetsz minden outfitnek. 

Platformos cipő lábszármelegítővel
