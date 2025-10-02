Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök

Itt a combcsizmaszezon: ezek a cipők lesznek a gardróbod legdögösebb darabjai

Getty Images Europe - Daniel Zuchnik
őszi divat combcsizma outfit
A combcsizma az őszi divat egyik jolly joker darabja, ami a sikkes, szexi stílust erősíti. Készülj mert ezektől a szettektől te is elcsábulsz majd!

Az őszi divatban a cipők kiemelt helyet kapnak, hiszen az embert próbáló átmeneti időjáráshoz nem minden típus alkalmas. A lábvillantós combcsizma az évszak egyik kedvence, azonban ha nem hordják helyesen, könnyen közönséges hatást kelthet. Összegyűjtöttük a legjobb inspirációs öltözködési képeket, amelyekkel a combcsizma elegánsan és szexin mutat majd rajtad! 

combcsizma, őszi divat
Így lehet szexin elegáns a combcsizma.
Forrás: Getty Images Europe

Combcsizma stílustippek

A térd főlé vagy térdig érő csizmák az őszi utcai divat alapdarabjai. A hűvös, esős évszak egyik elengedhetetlen cipője a combcsizma, amit ma már rengeteg stílusban és szabásban megtalálsz. Mindegy, hogy sportos, elegáns, vagány vagy gótikus a személyes öltözködési stílusod, mert a sokoldalú ruhadarab minden szettet divatdiktátor szintre emel. Hogy könnyebb legyen párosítanod ezt az extrém cipőt, összegyűjtöttük a legújabb outfiteket és öltözködési ötleteket hozzá. 

combcsizma
Monokróm outfit
Forrás: Getty Images Europe

A legegyszerűbb stílustipp, ahhoz, hogy sikkes legyen minden outfited a monokróm összeállításban rejlik. Itt a homok és bézs árnyalatok lettek kiválasztva, amit mélybarna kiegészítőkkel hangsúlyoztak ki. A csizma sajátos szabása a western stílust keveri a tűsarkú cipővel. Az ilyen széles hajlattal végződő csizma tökéletesen formálja optikailag a combokat.

PARIS, FRANCE - JANUARY 29: Tatiana Korsakova wears a Coperni Body trench coat, Alaia boots and bag outside the Elie Saab show during the Haute Couture Spring-Summer 2025 as part of Paris Fashion Week on January 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Kirstin Sinclair/Getty Images)
Állatmintás csizma
Forrás: Getty Images Europe

Érdemes állatmintákban is gondolkoznod, hiszen a földszínekben játszó egyedi minta minden alapszettet egyedivé varázsol. Idén ősszel továbbra is divat marad a leopárd és ocelot, de ha valami különlegesebbre vágysz, akkor válassz egy tehén vagy őz motívumos darabot.

gumicsizma
Hosszított gumicsizma
Forrás: Getty Images Europe

A párizsi divathéten megtudhattuk, hogy a hosszabbított gumicsizma is lehet stílusos, ha megfelelő darabokkal párosítod. A farmer rövidnadrág sportos lazaságot, míg a kosztümre hasonlító földig érő kabát eleganciát kölcsönöz a megjelenésnek. 

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Julia Comil wears checkered vest dress, turtleneck, bracelet, brown suede boots outside Zimmermann during Womenswear Spring/Summer 2025 as part of Paris Fashion Week on September 30, 2024 in Paris, France. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Hasított bőr combcsizma
Forrás: Getty Images Europe

Az őszi cipődivatban a barna hasított bőr combcsizmák a legnépszerűbbek, hiszen a meleg árnyalat, és a különleges anyag tükrözi az évszak táját. Ez a stílus tökéletes lehet azoknak, akik szeretik a cottegecore, darkacademia és western stílusjegyeket.

PARIS, FRANCE - MARCH 11: A guest wears black sunglasses, black pattern buttoned blazer jacket, black pattern/print Chanel mini skirt, light green leather bag, shiny black pointed toe thigh high heeled boots leather shoes, outside Chanel, during the Paris Fashion week Women's Fall/Winter 2025-2026 on March 11, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A laposs arok is lehet elegáns
Forrás: Getty Images Europe

Ne csak magas sarkúban gondolkozz! Idén ősszel népszerűek lesznek a lapos vagy enyhén platformos fazonok is. Ennél az összeállításnál láthatjuk, hogy a kiskosztümöt lehet vagány bőrcsizmával is hordani, és ez a kontraszt teszi igazán divatossá a megjelenést. 

Vitorlát kiengedni, mert az őszi divat kedvence a szexi kalóz lesz

Közeleg az új évszak, és vele együtt jönnek a friss trendek. Az őszi divat egyik meghatározó irányzata a szexi kalóz stílus lesz.

Hódítanak a csatakanca cipők: így lett trendi a tabi

Egy megosztó cipő, ami a divatőrültek és a világsztárok kedvence lett.

Szezonváltó női cipők: ezek a papucsok tökéletesek lesznek őszre is

Így tökéletesítsd az öltözködésed at átmeneti időjáráshoz.

 

