Itt a combcsizmaszezon: ezek a cipők lesznek a gardróbod legdögösebb darabjai

Az őszi divatban a cipők kiemelt helyet kapnak, hiszen az embert próbáló átmeneti időjáráshoz nem minden típus alkalmas. A lábvillantós combcsizma az évszak egyik kedvence, azonban ha nem hordják helyesen, könnyen közönséges hatást kelthet. Összegyűjtöttük a legjobb inspirációs öltözködési képeket, amelyekkel a combcsizma elegánsan és szexin mutat majd rajtad!

Így lehet szexin elegáns a combcsizma.

Forrás: Getty Images Europe

Combcsizma stílustippek

A térd főlé vagy térdig érő csizmák az őszi utcai divat alapdarabjai. A hűvös, esős évszak egyik elengedhetetlen cipője a combcsizma, amit ma már rengeteg stílusban és szabásban megtalálsz. Mindegy, hogy sportos, elegáns, vagány vagy gótikus a személyes öltözködési stílusod, mert a sokoldalú ruhadarab minden szettet divatdiktátor szintre emel. Hogy könnyebb legyen párosítanod ezt az extrém cipőt, összegyűjtöttük a legújabb outfiteket és öltözködési ötleteket hozzá.

Monokróm outfit

Forrás: Getty Images Europe

A legegyszerűbb stílustipp, ahhoz, hogy sikkes legyen minden outfited a monokróm összeállításban rejlik. Itt a homok és bézs árnyalatok lettek kiválasztva, amit mélybarna kiegészítőkkel hangsúlyoztak ki. A csizma sajátos szabása a western stílust keveri a tűsarkú cipővel. Az ilyen széles hajlattal végződő csizma tökéletesen formálja optikailag a combokat.

Állatmintás csizma

Forrás: Getty Images Europe

Érdemes állatmintákban is gondolkoznod, hiszen a földszínekben játszó egyedi minta minden alapszettet egyedivé varázsol. Idén ősszel továbbra is divat marad a leopárd és ocelot, de ha valami különlegesebbre vágysz, akkor válassz egy tehén vagy őz motívumos darabot.

Hosszított gumicsizma

Forrás: Getty Images Europe

A párizsi divathéten megtudhattuk, hogy a hosszabbított gumicsizma is lehet stílusos, ha megfelelő darabokkal párosítod. A farmer rövidnadrág sportos lazaságot, míg a kosztümre hasonlító földig érő kabát eleganciát kölcsönöz a megjelenésnek.

Hasított bőr combcsizma

Forrás: Getty Images Europe

Az őszi cipődivatban a barna hasított bőr combcsizmák a legnépszerűbbek, hiszen a meleg árnyalat, és a különleges anyag tükrözi az évszak táját. Ez a stílus tökéletes lehet azoknak, akik szeretik a cottegecore, darkacademia és western stílusjegyeket.

A laposs arok is lehet elegáns

Forrás: Getty Images Europe

Ne csak magas sarkúban gondolkozz! Idén ősszel népszerűek lesznek a lapos vagy enyhén platformos fazonok is. Ennél az összeállításnál láthatjuk, hogy a kiskosztümöt lehet vagány bőrcsizmával is hordani, és ez a kontraszt teszi igazán divatossá a megjelenést.