Egy cipőtrend, ami ketté osztja majd a divatvilágot: itt a jazz cipő

A divattrendek állandóan változnak és alakulnak, ez a késő nyári, kora őszi divattal sem lesz másképp. Most egy régi klasszikus, de hihetetlenül megosztó cipő tér vissza a köztudatba, ami nem más, mint a jazz cipő. A jazz cipőt gyakran oxford cipőnek is nevezik, bár az elmúlt évek oxford cipői nem is állhatnának távolabb a mostani trendtől. Neked mi a véleményed erről a divat-előrejelzésről?
2025-ben voltak már meglepő és bizarr trendek, például a halászszandál. Bár az év felén már jóval túl vagyunk, még mindig izgatottan várjuk, mivel rukkolnak elő a divat szálait mozgató tervezők, influenszerek és szakmabeliek.
A tánchoz köthető vintage, de modern csavarral rendelkező cipők már az elmúlt évben uralkodtak az egyedi cipők között. Minden a balerinacipők térnyerésével kezdődött, ami később fűzőt kapott és sneakerinas divattrend néven nőtte ki magát. Most az egyedi cipőtrendek új formájaként a jazz cipők ütötték fel a fejüket a kifutókon, és mint azt tudjuk, ami egyszer a kifutón megjelenik, az hamarosan minden divatőrült gardróbjában is megtalálható lesz.
A jazz cipő tulajdonképpen az oxford cipők egy platform nélküli, minimalistább és nőiesebb verziója. Enyhén hegyes orra és világos színei tökéletesen passzolnak a grandma core- vagy eclectic grandma-stílushoz. Bármilyen outfit, stílus uralja a ruhatáradat, talán te is észrevetted, hogy 2025 divattrendjei a klasszikus, szofisztikált esztétikát akarják visszahozni, amelyben felelevenedik a vintage hatás. A női cipők trendjei között láttunk már idén telitalpú szandálokat, sneakereket, gumipapucsokat és magassarkú tangapapucsokat is.
