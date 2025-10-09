Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy cipőtrend, ami ketté osztja majd a divatvilágot: itt a jazz cipő

Getty Images Europe - Edward Berthelot
divattrend stílus cipő
Elegancia, visszafogottság, minimalizmus egy cipőben! A jazz vagy más néven oxford cipő újra trendingelni fog, de most egy klasszikusabb, finomabb formában, mint eddig hordtuk.

A divattrendek állandóan változnak és alakulnak, ez a késő nyári, kora őszi divattal sem lesz másképp. Most egy régi klasszikus, de hihetetlenül megosztó cipő tér vissza a köztudatba, ami nem más, mint a jazz cipő. A jazz cipőt gyakran oxford cipőnek is nevezik, bár az elmúlt évek oxford cipői nem is állhatnának távolabb a mostani trendtől. Neked mi a véleményed erről a divat-előrejelzésről? 

oxford cipő
Jazz cipő lesz mindenki lábán, vagy ez egy eleve hamvába holt kísérlet? 
Forrás: Getty Images North America

2025-ben voltak már meglepő és bizarr trendek, például a halászszandál. Bár az év felén már jóval túl vagyunk, még mindig izgatottan várjuk, mivel rukkolnak elő a divat szálait mozgató tervezők, influenszerek és szakmabeliek. 

Az oxford cipő új arca: jazz cipő

A tánchoz köthető vintage, de modern csavarral rendelkező cipők már az elmúlt évben uralkodtak az egyedi cipők között. Minden a balerinacipők térnyerésével kezdődött, ami később fűzőt kapott és sneakerinas divattrend néven nőtte ki magát. Most az egyedi cipőtrendek új formájaként a jazz cipők ütötték fel a fejüket a kifutókon, és mint azt tudjuk, ami egyszer a kifutón megjelenik, az hamarosan minden divatőrült gardróbjában is megtalálható lesz.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 26: Eva Chen of Instagram wears a Marissa Webb light pink sleeveless vest dress, Karen Walker sunglasses, a Valentino clutch, and pink Banana Republic oxford shoes during the Milan Fashion Week Spring/Summer 16 on September 26, 2015 in Milan, Italy. (Photo by Melodie Jeng/Getty Images)
Jazz cipő outfit
Forrás: Getty Images Europe

Mitől más a jazz cipő?

A jazz cipő tulajdonképpen az oxford cipők egy platform nélküli, minimalistább és nőiesebb verziója. Enyhén hegyes orra és világos színei tökéletesen passzolnak a grandma core- vagy eclectic grandma-stílushoz. Bármilyen outfit, stílus uralja a ruhatáradat, talán te is észrevetted, hogy 2025 divattrendjei a klasszikus, szofisztikált esztétikát akarják visszahozni, amelyben felelevenedik a vintage hatás. A női cipők trendjei között láttunk már idén telitalpú szandálokat, sneakereket, gumipapucsokat és magassarkú tangapapucsokat is. 

cipő
Neked hogy tetszik a jazz cipő?
Forrás: Getty Images Europe

Stílustippek a jazz cipőhöz

  • válassz bőrből készült darabot, mert az hosszú évekig hű társad lesz
  • maradj a finom színeknél, előnyben a krém és vajszínek, de a lágy rózsaszín is
  • viseld monokróm outfitekkel 
  • ügyelj arra, hogy teljesen lapos, letisztult oxford cipőt válassz

