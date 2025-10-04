Marics Petivel flörtölt a Megasztár énekesnője: eláruljuk, mi történt a színfalak mögött

Kurucz Andrea Marics Petivel és Szépréthy Rolanddal is évődött a Megasztár színfalai mögött és a színpadon is. Andi sem a bókokat, sem a csipkelődő megjegyzéseit sem fogta vissza - ahogy láthatják majd a nézők a tehetségkutató szombati válogatójában.

A Megasztár énekesnője igazi flörtkirálynő

Forrás: TV2

A Megasztár énekesnője szerint Peti szexi

„15 éve élek szingliként, éppen korszakváltásban vagyok, olyan dolgokat próbálok újra csinálni, amiket 20 éves koromban. Jövök-megyek, ott keresem az igazit, ahol éppen tudom. A férfiak közül sokan szeretnének a közelemben lenni, bár nagyon nehéz esetnek tartanak, nagyon kemény vagyok. Szerintem Marics Peti külsőre jól néz ki és szexi. Egyébként az ideális férfi számomra magas, jóvágású, nem túlságosan izmos, ne legyen sok tetkója, de legyen karizmatikus” − mondta Kurucz Andrea, aki egyébként a váróban is megszólított férfi versenyzőket, hogy feleségül vennék-e.

Marics Petivel konkrétan a kamerák előtt flörtöltek, majd Rolit is helyretette a színfalak mögött: „Azért mert kidolgoztad itt ezt a mellizmot, azt tudni is kell használni”- szúrta oda a műsorvezetőnek. A pikáns stílus és a vonzó külső azonban nem elegendő a továbbjutáshoz, szombat este kiderül, hogy Andrea énektudása is ennyire lehengerlő-e.