Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Sikkesen sokoldalú: így viseld az öltönynadrágot idén ősszel

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divat nadrág stílus
Ismerkedj meg az őszi divat alapdarabjával. Az öltönynadrág az egyik legsokoldalúbb ruhadarab, amit a divatguruk már viselnek. Nézd meg, hogy kombinálhatod!

Az őszi divat alapdarabjai a motoros bőrkabát, a szürke, gombos kardigán és a rakott, csinos öltönynadrág. Ez az elegáns, széles szárú ruhadarab, a női divat egyik legsokoldalúbb fazonja. Nézd meg, mennyire sokféleképpen viselheted!

öltönynadrág, divat, stílus
Így viseld az öltönynadrágot
Forrás: Getty Images Europe

Stílustippek az öltönynadrághoz

Az öltönynadrág egy elegáns szabású, gyakran a derék vonalán rakott szabásvonallal rendelkező, széles szárú női nadrág. Ideális azoknak, akik nem kedvelik a farmert, és egyszerre vágynak kényelemre és stílusosságra az őszi divatban

Klasszikus stílus

A lábszárnál szűkített, szinte szivarnadrágra hasonlító öltönynadrág tökéletes választás lehet, ha kedveled a laza és örök darabokat. Ebben a szettben a klasszikus elegancia irányzata érvényesül. A monokróm összeállítás tökéletes lehet az irodai divatban is. Egy bőr öv, egy színben passzoló felső és egy mokaszin kell csak hozzá.

BERLIN, GERMANY - APRIL 02: Leo Eberlin seen wearing Yves Saint Laurent oversized black sunglasses, Leo Mathild diamond jewelry, Arket fitted, ribbed knit long-sleeved classic crew neckline sweater in a warm taupe tone, high-waisted, Arket dark olive green long tailored slightly loose trousers creating a sophisticated silhouette, Yves Saint Laurent burgundy leather belt, Audemars Piguet yellow gold watch, Hermès dark brown Birkin handbag with gold hardware with elephant yellow metal cadena and Chanel black leather loafers with a polished finish, on April 02, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
Szűkített öltönynadrág
Forrás: Getty Images Europe

A '90-es évek divatja

Ez az összeállítás modern, mai divatba illő outfit. Az alacsony derék, a vintage hatású szürke kardigán és a platformos loafer a '90-es évek divatját idézi meg, modern csavarral. A széles szárú fazon esése megfűszerezi a szettet.

öltöny nadrág, divat, stílus
Modern öltönynadrág
Forrás: Getty Images Europe

Sportos stílus

Az öltönynadrágot, nemcsak az elegáns, utcai divatban, de a szabadidős és sportos stílusban is rendszeresen viselik. Egy kapucnis pulcsival, sneakerrel és egy napszemüveggel lazán sportos hatást kelthetsz. Ehhez a stílushoz választhatsz fekete, szürke vagy fehér nadrágot is.

öltöny nadrág, divat, stílus
Sportosan laza outfit
Forrás: Getty Images Europe

Csendes luxus és laza elegancia

Ha a csendes luxus divatirányzata érdekel, akkor válassz egy piros vagy mély burgundi nadrágot, hozzá illő blézerrel és toppal. Ez az outfit laza sikket sugároz.. Viselheted magassarkúval, papuccsal vagy körömcipővel is.

 

DUESSELDORF, GERMANY - JULY 19: Nazan Eckes is seen a red bodysuit, wide-leg red pleated pants, a beige leather bag, and pointed pink heeled sandals, while holding a red knit cardigan, during the RIANI CRUISE 4.0. Dreamland at RSR Steiger Düsseldorf 1 on July 19, 2025 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images for RIANI)
Laza elegancia és csendes luxus
Forrás: Getty Images Europe

Office siren divatirányzat

Ha egy enyhén szexibb stílusra vágysz, akkor viseld a klasszikus szürke öltönynadrágot, csipkés vagy átlátszó felsővel. Ez az összeállítás tökéletesen bele illik az office siren divatirányzatba

öltöny nadrág, divat, stílus
Öltönynadrág outfit szexi stílusban
Forrás: Getty Images North America

Állatmintás nadrág

Ne riadj meg az állatmintáktól sem! Ez a klasszikus szabás már elérhető mintás verziókban is, amelyek minden alapdarabot divatdiktátor szintre emelnek. Ha sok basic ruhadarabod van, érdemes egy extrémebb nadrágot keresned. 

állatmintás nadrág
Állatmintás öltönynadrág
Forrás: Getty Images Europe

Elegáns stílus

A gyűrött anyagú öltönynadrág egy áttetsző fehér, fodros blúzzal igazi jolly joker a gardróbodban. Ez egy tökéletes párosítás lehet a hétköznapokra. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 15: Greta Louise Tomé wears long wavy blonde hair with a center part, gold hoop earrings, a white structured top-handle bag, a sheer white ruffled blouse with gathered panels and a center-front zip, dark brown crinkled high-waist trousers, snake-print pointed-toe pumps shoes, outside Tory Burch, during New York Fashion Week, on September 15, 2025 in New York, New York (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Öltönynadrág és blúz
Forrás: Getty Images North America

 

Jobb, ha elfordítod a fejed, mert a 2000-es évek magas sarkú sportcipője visszatérőben van

Még a divatheteken is ezt hordják. Nézd meg, hogyan viselik ma ezt a furcsa női cipőt.

Palvin Barbi és Lindsay Lohan is tündököltek a US Openen: így vonultak a sztárok a tenisztornán

Ilyen volt a 2025 US Open divat szempontból!

A nagymamadzsekik visszatértek: így viseld idén ősszel a patchwork kabátot - GALÉRIA

Megérkezett az ősz retró divatja! A mamának megint igaza lett, hiszen a patchwork kabát, vagyis a nagyon mintás dzsekik visszatértek a divatba, és egyszerűen imádni valóak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu