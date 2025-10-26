Sikkesen sokoldalú: így viseld az öltönynadrágot idén ősszel

Az őszi divat alapdarabjai a motoros bőrkabát, a szürke, gombos kardigán és a rakott, csinos öltönynadrág. Ez az elegáns, széles szárú ruhadarab, a női divat egyik legsokoldalúbb fazonja. Nézd meg, mennyire sokféleképpen viselheted!

Így viseld az öltönynadrágot

Forrás: Getty Images Europe

Stílustippek az öltönynadrághoz

Az öltönynadrág egy elegáns szabású, gyakran a derék vonalán rakott szabásvonallal rendelkező, széles szárú női nadrág. Ideális azoknak, akik nem kedvelik a farmert, és egyszerre vágynak kényelemre és stílusosságra az őszi divatban.

Klasszikus stílus

A lábszárnál szűkített, szinte szivarnadrágra hasonlító öltönynadrág tökéletes választás lehet, ha kedveled a laza és örök darabokat. Ebben a szettben a klasszikus elegancia irányzata érvényesül. A monokróm összeállítás tökéletes lehet az irodai divatban is. Egy bőr öv, egy színben passzoló felső és egy mokaszin kell csak hozzá.

Szűkített öltönynadrág

Forrás: Getty Images Europe

A '90-es évek divatja

Ez az összeállítás modern, mai divatba illő outfit. Az alacsony derék, a vintage hatású szürke kardigán és a platformos loafer a '90-es évek divatját idézi meg, modern csavarral. A széles szárú fazon esése megfűszerezi a szettet.

Modern öltönynadrág

Forrás: Getty Images Europe

Sportos stílus

Az öltönynadrágot, nemcsak az elegáns, utcai divatban, de a szabadidős és sportos stílusban is rendszeresen viselik. Egy kapucnis pulcsival, sneakerrel és egy napszemüveggel lazán sportos hatást kelthetsz. Ehhez a stílushoz választhatsz fekete, szürke vagy fehér nadrágot is.

Sportosan laza outfit

Forrás: Getty Images Europe

Csendes luxus és laza elegancia

Ha a csendes luxus divatirányzata érdekel, akkor válassz egy piros vagy mély burgundi nadrágot, hozzá illő blézerrel és toppal. Ez az outfit laza sikket sugároz.. Viselheted magassarkúval, papuccsal vagy körömcipővel is.

Laza elegancia és csendes luxus

Forrás: Getty Images Europe

Office siren divatirányzat

Ha egy enyhén szexibb stílusra vágysz, akkor viseld a klasszikus szürke öltönynadrágot, csipkés vagy átlátszó felsővel. Ez az összeállítás tökéletesen bele illik az office siren divatirányzatba.

Öltönynadrág outfit szexi stílusban

Forrás: Getty Images North America

Állatmintás nadrág

Ne riadj meg az állatmintáktól sem! Ez a klasszikus szabás már elérhető mintás verziókban is, amelyek minden alapdarabot divatdiktátor szintre emelnek. Ha sok basic ruhadarabod van, érdemes egy extrémebb nadrágot keresned.