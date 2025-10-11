Őszi divatbiblia: 3 darab, amire soha nem költenénk, és 3 amire bármikor

Ha bizonytalan vagy abban, mik azok az őszi divatdarabok, amikbe érdemes befektetni, és mik azok, amikre nem érdemes költeni, akkor segítünk!

Megmutatjuk az őszi divat ikonikus darabjait.

Forrás: Getty Images Europe

Az őszi divat alapdarabjai

Ha a divatról van szó, jó ha tudod, hogy mikor kell okosan befektetni és mikor kell inkább spórolni – feltéve, ha nem szeretnéd az éves fizetésedet a szekrényedben találni.

Vannak ugyanis olyan darabok, amik úgyis hamar elhasználódnak és ezért teljesen rendben van, ha az olcsóbb verziókat veszed meg belőlük.

Ezzel szemben azonban vannak olyan időtálló holmik, amik sosem mennek ki a divatból és amikből érdemes minőségi darabokra beruházni, mivel bármilyen outfit méltó díszét képezik. Lássuk először az utóbbiakat!

Ruhadarabok, amikre érdemes költeni

1. Csizma

Elengedhetetlen ősszel a hosszú csizma.

Forrás: Getty Images Europe

Egy igazán jó, klasszikus csizma mindig jó befektetés: legyen szó valódi bőr, vagy műbőr verzióról, jobb, ha minőségi darabot veszel belőle, ami évekig hű társad lesz.

2. Bőrdzseki

Egy vagány bőrdzseki minden szettet feldob.

Forrás: Getty Images Europe

Évtizedek óta a ruhatárunk elengedhetetlen darabja a bőrdzseki, így akár az elegánsabb, akár az oversized dzsekiket kedveled, egy igényes bőrkabáttal nem lőhetsz mellé.

3. Blézer

A klasszikus blézer mintapéldája.

Forrás: Getty Images Europe

Legyen szó állásinterjúról, vagy egy buliról, a blézer olyan megbízható ruhadarab, ami minden alkalomra tökéletesen illik, így elengedhetetlen belőle egy minőségi darab.

Őszi ruhadarabok, amikre nem érdemes sokat költeni

1. Fehér póló

Fehér pólóra nem érdemes sokat költeni.

Forrás: Getty Images Europe

A fehér póló legalább annyira elengedhetetlen eleme a gardróbunknak, mint egy jó farmer, viszont extra gyorsan elhasználódik: foltos lesz, beszürkül, vagy csak eldeformálódik a mosásban, úgyhogy simán jó szolgálatot tehetnek a kedvezményesebb verziók is.

2. Kötött pulóver

A pulcsik sajnos nem túl hosszú életűek.

Forrás: Getty Images Europe

Imádunk ősszel meleg holmikba bújni, de lássuk be, a pulcsi minden, csak nem időtálló darab: kibolyhosodik, kinyúlik vagy éppen összemegy, úgyhogy jobb, ha ezeket inkább sűrűn cserélgeted.

3. Velúr táska

A velúr táskák hamar tönkremennek.

Forrás: Getty Images Europe

A velúr visszatért és menőbb, mint valaha, de óva intenénk attól, hogy komolyabban költs rá: borzasztóan hamar elhasználódik, így inkább kopott, mint igényes hatást kelt.