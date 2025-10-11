Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őszi divatbiblia: 3 darab, amire soha nem költenénk, és 3 amire bármikor

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
outfit trend őszi divat
Nagy Kata
2025.10.11.
Ahogy a pókerben a kártyalapoknál, az őszi divat esetében is tudnod kell, hogy mikor kell elengedni valamit és mikor kell ragaszkodni hozzá.

Ha bizonytalan vagy abban, mik azok az őszi divatdarabok, amikbe érdemes befektetni, és mik azok, amikre nem érdemes költeni, akkor segítünk! 

őszi divatfotó lányokkal
Megmutatjuk az őszi divat ikonikus darabjait. 
Forrás: Getty Images Europe

Az őszi divat alapdarabjai 

Ha a divatról van szó, jó ha tudod, hogy mikor kell okosan befektetni és mikor kell inkább spórolni – feltéve, ha nem szeretnéd az éves fizetésedet a szekrényedben találni. 

Vannak ugyanis olyan darabok, amik úgyis hamar elhasználódnak és ezért teljesen rendben van, ha az olcsóbb verziókat veszed meg belőlük. 

Ezzel szemben azonban vannak olyan időtálló holmik, amik sosem mennek ki a divatból és amikből érdemes minőségi darabokra beruházni, mivel bármilyen outfit méltó díszét képezik. Lássuk először az utóbbiakat! 

Ruhadarabok, amikre érdemes költeni

1. Csizma

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Giulia Maenza wears a loose low ponytail, shoulder-length light brown hair with a center part, a black rectangular sunglasses, a brown monogram print pattern in coated canvas clutch bag from Louis Vuitton with a gold chain and gold hardware, a navy blue hooded zip-front dress with white contrast topstitching, long balloon sleeves with ribbed cuffs, a flared mini skirt and a visible silver zipper pull, a black leather waist belt with silver buckle, black leather knee-high boots shoes with a low stacked heel, outside Louis Vuitton, during Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2026, on September 30, 2025 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Elengedhetetlen ősszel a hosszú csizma. 
Forrás: Getty Images Europe

Egy igazán jó, klasszikus csizma mindig jó befektetés: legyen szó valódi bőr, vagy műbőr verzióról, jobb, ha minőségi darabot veszel belőle, ami évekig hű társad lesz. 

2. Bőrdzseki

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 06: Cristina Huda wears black leather jacket, black skirt, white blouse, Verafied NY Eclair bag outside MKDT Studio during Copenhagen Fashion Week day three on August 06, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Egy vagány bőrdzseki minden szettet feldob. 
Forrás: Getty Images Europe

Évtizedek óta a ruhatárunk elengedhetetlen darabja a bőrdzseki, így akár az elegánsabb, akár az oversized dzsekiket kedveled, egy igényes bőrkabáttal nem lőhetsz mellé. 

3. Blézer

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: A guest wears navy blazer, tie, mini skirt, shirt, tights outside J.Simone during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
A klasszikus blézer mintapéldája. 
Forrás: Getty Images Europe

Legyen szó állásinterjúról, vagy egy buliról, a blézer olyan megbízható ruhadarab, ami minden alkalomra tökéletesen illik, így elengedhetetlen belőle egy minőségi darab. 

Őszi ruhadarabok, amikre nem érdemes sokat költeni

1. Fehér póló

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Sarah Lahbati is seen wearing a white top, black sheer skirt over black pants and black heels outside Zomer during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on September 30, 2025 in Paris, France. (Photo by 305pics/Getty Images)
Fehér pólóra nem érdemes sokat költeni. 
Forrás: Getty Images Europe

A fehér póló legalább annyira elengedhetetlen eleme a gardróbunknak, mint egy jó farmer, viszont extra gyorsan elhasználódik: foltos lesz, beszürkül, vagy csak eldeformálódik a mosásban, úgyhogy simán jó szolgálatot tehetnek a kedvezményesebb verziók is. 

2. Kötött pulóver

BERLIN, GERMANY - APRIL 02: Leo Eberlin seen wearing Yves Saint Laurent oversized black sunglasses, Leo Mathild diamond jewelry, Arket fitted, ribbed knit long-sleeved classic crew neckline sweater in a warm taupe tone, Arket dark olive green long high-waisted tailored slightly loose trousers creating a sophisticated silhouette, Yves Saint Laurent burgundy leather belt, Audemars Piguet yellow gold watch and Hermès dark brown Birkin handbag with gold hardware with elephant yellow metal cadena, on April 02, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
A pulcsik sajnos nem túl hosszú életűek. 
Forrás: Getty Images Europe

Imádunk ősszel meleg holmikba bújni, de lássuk be, a pulcsi minden, csak nem időtálló darab: kibolyhosodik, kinyúlik vagy éppen összemegy, úgyhogy jobb, ha ezeket inkább sűrűn cserélgeted. 

3. Velúr táska

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 27: A guest wears long brown hair worn straight with a center part, brown-tinted aviator sunglasses, small gold hoop earrings, grey suede tote bag, brown spotted leather zip-front jacket with a pointed collar, black tailored cuffed trousers, black textured open-toe mule shoes with a low heel, outside Ferragamo, during Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026, on September 27, 2025 in Milan, Italy (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A velúr táskák hamar tönkremennek. 
Forrás: Getty Images Europe

A velúr visszatért és menőbb, mint valaha, de óva intenénk attól, hogy komolyabban költs rá: borzasztóan hamar elhasználódik, így inkább kopott, mint igényes hatást kelt. 

