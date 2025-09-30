Őszi kiegészítők, amelyek nélkül a francia nők nem tudnak élni

A minimalista francia elegancia örökre divat marad. Ezt a hangulatot szinte minden nő újra akarja alkotni, ám a lényeg a részletekben rejlik. A ballonkabátok és csíkos felső mellett a kiegészítők harmóniája teremti meg az európai stílust. Nézd meg, melyek azok a kiegészítők, amelyeket a francia nők sosem hagynak otthon!

Így használják a kiegészítőket a francia nők

Forrás: Getty Images Europe

Kiegészítők, amelyekre esküsznek a francia nők

Női karóra

A női karóra egy kissé elfeledett, háttérbe szorult kiegészítő, pedig egy sikkes arany vagy bőr óra öltöztet. Ha egy összeállítást érettebb, komolyabb szintre szeretnél vinni, viselj hozzá egy stílusos, klasszikus karórát.

Divat a klasszikus női karóra

Forrás: Getty Images North America

Balerina cipő

A balerina cipő az év egyik legnagyobb trendje, létezik már sneakerina és magas sarkú változatban is. Azonban a francia nők a klasszikus, lapos balerina cipőt favorizálják. Ez a minimalista, letisztult cipő szinte minden modern szettel viselhető, és még kényelmes is.

A balerina cipő a francia divat alapja

Forrás: Getty Images North America

Velúr- vagy hasítottbőr-táska

A bőrtáskáknak igazi kultusza van Franciaországban, ezek közül az egyik legkedveltebb típus a hasított bőr válltáska. Ez a kissé retró darab minden összeállításhoz textúrát és izgalmat ad.

Hasított bőr válltáska

Forrás: Getty Images North America

Színes, mintás harisnyák

A klasszikus fekete harisnya mellett a francia nők imádják a bordó és piros csipkés harisnyákat. Ez az elsőre furcsának tűnő kiegészítő az egyszerű kis fekete ruhádban is divatdiktátor szintre emelhet. 2025 őszi divatjában próbáld ki te is a különleges harisnyákat.

Barna-harisnyás outfit

Forrás: Getty Images North America

Fejkendők

A fejkendők tökéletes társai lehetnek az ősznek. Válassz egy mintás selyem vagy szatén kendőt, és viseld a mintához passzoló ruhadarabokkal. Ez a kiegészítő minden outfitedet megfűszerezi.

A fejkendők mint sikkes kiegészítők

Forrás: Getty Images Europe

Fekete cicás napszemüveg

A francia nők imádják a fekete cicás napszemüvegeket, szinten minden szetthez felveszik. A szemüvegforma finoman íveli az arcot, és nőies, szexi megjelenést kölcsönöz.