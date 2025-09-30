Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őszi kiegészítők, amelyek nélkül a francia nők nem tudnak élni

Getty Images Europe - Edward Berthelot
divat kiegészítő stílus
Imádod a francia divatot? Nézd meg milyen divat kiegészítőkre esküsznek a francia nők, és hogyan hordják azokat. Ezekért a darabokért a te ruhatárad is könyörögni fog!

A minimalista francia elegancia örökre divat marad. Ezt a hangulatot szinte minden nő újra akarja alkotni, ám a lényeg a részletekben rejlik. A ballonkabátok és csíkos felső mellett a kiegészítők harmóniája teremti meg az európai stílust. Nézd meg, melyek azok a kiegészítők, amelyeket a francia nők sosem hagynak otthon!

kiegészítők és a francia nők
Így használják a kiegészítőket a francia nők
Forrás: Getty Images Europe

Kiegészítők, amelyekre esküsznek a francia nők

Női karóra

A női karóra egy kissé elfeledett, háttérbe szorult kiegészítő, pedig egy sikkes arany vagy bőr óra öltöztet. Ha egy összeállítást érettebb, komolyabb szintre szeretnél vinni, viselj hozzá egy stílusos, klasszikus karórát. 

női karóra, francia nő kiegészítője
Divat a klasszikus női karóra
Forrás: Getty Images North America

Balerina cipő

A balerina cipő az év egyik legnagyobb trendje, létezik már sneakerina és magas sarkú változatban is. Azonban a francia nők a klasszikus, lapos balerina cipőt favorizálják. Ez a minimalista, letisztult cipő szinte minden modern szettel viselhető, és még kényelmes is. 

balerina cipő, a francia nők kedvence
A balerina cipő a francia divat alapja
Forrás: Getty Images North America

Velúr- vagy hasítottbőr-táska

A bőrtáskáknak igazi kultusza van Franciaországban, ezek közül az egyik legkedveltebb típus a hasított bőr válltáska. Ez a kissé retró darab minden összeállításhoz textúrát és izgalmat ad. 

hasított bőr táska
Hasított bőr válltáska
Forrás: Getty Images North America

Színes, mintás harisnyák

A klasszikus fekete harisnya mellett a francia nők imádják a bordó és piros csipkés harisnyákat. Ez az elsőre furcsának tűnő kiegészítő az egyszerű kis fekete ruhádban is divatdiktátor szintre emelhet. 2025 őszi divatjában próbáld ki te is a különleges harisnyákat.

harisnya divat
Barna-harisnyás outfit
Forrás: Getty Images North America

Fejkendők

A fejkendők tökéletes társai lehetnek az ősznek. Válassz egy mintás selyem vagy szatén kendőt, és viseld a mintához passzoló ruhadarabokkal. Ez a kiegészítő minden outfitedet megfűszerezi. 

fejkendő
A fejkendők mint sikkes kiegészítők
Forrás: Getty Images Europe

Fekete cicás napszemüveg

A francia nők imádják a fekete cicás napszemüvegeket, szinten minden szetthez felveszik. A szemüvegforma finoman íveli az arcot, és nőies, szexi megjelenést kölcsönöz. 

cicás napszemüveg
Fekete cicás napszemüvegek a francia nők kedvenci
Forrás: Getty Images North America

