Őszi elegancia: itt vannak a szezon legszebb szövetkabátjai

Beköszöntött az ősz, és reggelente már 10 fok alá süllyed a hőmérséklet, úgyhogy ideje átrendezni a gardróbot és beszerezni a legszebb kabátokat. Azért, hogy neked már ne kelljen sokat keresgélned, összeállítottunk egy listát a legszebb szövetkabátokból. Íme, a lista!
Ha valami klasszikusat, időtlent és mégis meleget keresel, akkor a neked szól ez a válogatás az idei, kedvenc őszi szövetkabátjainkból. Nézzük a legtrendibb, legcsinosabb kabátokat, amik az őszi kapszulagardrób alapdarabjai!
Ki mondta, hogy a hidegebb időben csak sötét árnyalatokat lehet hordani? Ez a kabát, a világos színével az örök eleganciát tükrözi és előkelő tartást kölcsönöz a viselőjének. Kombinálhatod más világos tónusokkal, de egy lazább szettet is összeállíthatsz, ha farmerrel viseled.
Fekete-fehér mintás szövetkabát, amely egyszerre játékos és sikkes. Egy ilyen kabátot szinte bármivel viselhetsz, vadító lesz az outfited. Ha szeretnéd extrázni vagy nem tetszik ez a színkombináció, akkor megtalálod narancssárga kockás verzióban is.
Ez egy olyan kabát, amit bármilyen alkalomra viselhetsz, tökéletesen mutatsz majd benne! Késésben vagytok a gyerekekkel a suliból? Csak kapd magadra ezt az extra kabátot, meg sem kell kötnöd, mert szuper melegen tart majd, miközben bombanőként kísérheted a lurkókat. Az esti partira is megfelelő lesz, főleg a fekete változata.
Ennek a kabátnak az egyszerűségében van a szépsége. Egy klasszikus darab, amibe, ha most befektetsz, akkor jó eséllyel egész életedben örömmel viselheted. Variálhatod rövid csőszoknyával és magassarkú csizmával, de egy mokaszin-farmernadrág kombinációval is szuperül néz majd ki.
Szeretnél ősszel is vidám, csajos színeket viselni, amelyekben valódi hercegnőnek érezheted magad? Ezt az olyan nőciknek ajánljuk, akik imádják a Dr. Szöszit, és a konyhájuktól a fürdőszobájukon át, mindenük bájos rózsaszín, mert nem félnek egy kis játékosságot vinni az életükbe.
Idén ősszel az egyik divatszín a szilvalila, úgyhogy, ha szereted követni a trendeket, akkor válaszd ezt a kabátot. Elegáns árnyalatával kitűnhetsz a tömegből, miközben mégsem túl harsány és feltűnő. Ez a szín azért is lesz jó befektetés, mert sok másik tónussal variálhatod.
A barna szín a szilvalila mellett a másik divatszín idén ősszel, ezért ez is egy trendi darabja az idei szezonnak. Mivel a barna az új fekete, ezért teljesen fekete outfitek helyett, készíts ezzel a kabáttal tiszta barna szetteket, és hidd el, vadítóan fogsz kinézni.
Szinén egy divatos, csokibarna színű darab, csak ez nem gombos, hanem megkötős fazonú. Kicsit borsosabb árát az 51 százalékos gyapjútartalmának köszönheti, valamint annak, hogy kézzel készítették. Mutatós szabásával még évek múlva is ízléses megjelenést kölcsönöz a viselőjének.
Egy újabb megköthető öves kabát azoknak, akik kora ősszel a ballonkabátra esküsznek, hidegebb időben pedig egy fokkal sötétebb árnyalatú, melegebb darabot választanának. Ezt a világosbarna szövetkabátot jól variálhatod majd az idei divatszínnel, a barnával.
Ejtett vállú, klasszikus hajtókás kabát, ami azonnal hivatalossá és megfontolttá teszi a viselőjét. Ha szeretnél a hétköznapokon is valami extrát hordani a megszokott szettjeid fölé, akkor dönts emellett a kabát mellett. Kétféle bézs árnyalatban és sötétkék színben is kapható, és 50 százalék gyapjút tartalmaz, úgyhogy fázni biztosan nem fogsz benne.
