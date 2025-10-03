Őszi elegancia: itt vannak a szezon legszebb szövetkabátjai

Beköszöntött az ősz, és reggelente már 10 fok alá süllyed a hőmérséklet, úgyhogy ideje átrendezni a gardróbot és beszerezni a legszebb kabátokat. Azért, hogy neked már ne kelljen sokat keresgélned, összeállítottunk egy listát a legszebb szövetkabátokból. Íme, a lista!

Ezekben a divatos őszi szövetkabátokban nem fogsz fázni a hidegben

Forrás: Shutterstock

2025 legszebb és legmelegebb őszi szövetkabátjai

Ha valami klasszikusat, időtlent és mégis meleget keresel, akkor a neked szól ez a válogatás az idei, kedvenc őszi szövetkabátjainkból. Nézzük a legtrendibb, legcsinosabb kabátokat, amik az őszi kapszulagardrób alapdarabjai!

Kétsoros kabát

Ki mondta, hogy a hidegebb időben csak sötét árnyalatokat lehet hordani? Ez a kabát, a világos színével az örök eleganciát tükrözi és előkelő tartást kölcsönöz a viselőjének. Kombinálhatod más világos tónusokkal, de egy lazább szettet is összeállíthatsz, ha farmerrel viseled.

Kétsoros kabát 17 995 Ft

Forrás: Mohito

Next klasszikus kabát

Fekete-fehér mintás szövetkabát, amely egyszerre játékos és sikkes. Egy ilyen kabátot szinte bármivel viselhetsz, vadító lesz az outfited. Ha szeretnéd extrázni vagy nem tetszik ez a színkombináció, akkor megtalálod narancssárga kockás verzióban is.

Next klasszikus kabát 32 920 Ft

Forrás: zalando

Kabát megkötős övvel

Ez egy olyan kabát, amit bármilyen alkalomra viselhetsz, tökéletesen mutatsz majd benne! Késésben vagytok a gyerekekkel a suliból? Csak kapd magadra ezt az extra kabátot, meg sem kell kötnöd, mert szuper melegen tart majd, miközben bombanőként kísérheted a lurkókat. Az esti partira is megfelelő lesz, főleg a fekete változata.

Kabát megkötős övvel 19 995 Ft

Forrás: H&M

Hosszú kabát

Ennek a kabátnak az egyszerűségében van a szépsége. Egy klasszikus darab, amibe, ha most befektetsz, akkor jó eséllyel egész életedben örömmel viselheted. Variálhatod rövid csőszoknyával és magassarkú csizmával, de egy mokaszin-farmernadrág kombinációval is szuperül néz majd ki.



Hosszú kabát 63 990 Ft

Forrás: GAP

Klasszikus hosszú kabát

Szeretnél ősszel is vidám, csajos színeket viselni, amelyekben valódi hercegnőnek érezheted magad? Ezt az olyan nőciknek ajánljuk, akik imádják a Dr. Szöszit, és a konyhájuktól a fürdőszobájukon át, mindenük bájos rózsaszín, mert nem félnek egy kis játékosságot vinni az életükbe.

