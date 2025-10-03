Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek

Őszi elegancia: itt vannak a szezon legszebb szövetkabátjai

Őszi elegancia: legszebb szövetkabátok
Shutterstock - Victoria Fox
trend 2025 divat klasszikus elegáns szövet kabát ősz
Kővári F. Luca
2025.10.03.
Azért, hogy neked már ne kelljen keresgélni, összeállítottuk a legszebb és legmelegebb kabátokat, amelyeket egész ősszel boldogan viselhetsz majd! Ideje beszerezned 2025 legelegánsabb szövetkabátjait!

Beköszöntött az ősz, és reggelente már 10 fok alá süllyed a hőmérséklet, úgyhogy ideje átrendezni a gardróbot és beszerezni a legszebb kabátokat. Azért, hogy neked már ne kelljen sokat keresgélned, összeállítottunk egy listát a legszebb szövetkabátokból. Íme, a lista!

Ezekben a divatos őszi szövetkabátokban nem fogsz fázni a hidegben.
Ezekben a divatos őszi szövetkabátokban nem fogsz fázni a hidegben
Forrás: Shutterstock

2025 legszebb és legmelegebb őszi szövetkabátjai

Ha valami klasszikusat, időtlent és mégis meleget keresel, akkor a neked szól ez a válogatás az idei, kedvenc őszi szövetkabátjainkból. Nézzük a legtrendibb, legcsinosabb kabátokat, amik az őszi kapszulagardrób alapdarabjai!

Kétsoros kabát

Ki mondta, hogy a hidegebb időben csak sötét árnyalatokat lehet hordani? Ez a kabát, a világos színével az örök eleganciát tükrözi és előkelő tartást kölcsönöz a viselőjének. Kombinálhatod más világos tónusokkal, de egy lazább szettet is összeállíthatsz, ha farmerrel viseled.

Kétsoros kabát 17 995 Ft
Kétsoros kabát 17 995 Ft
Forrás: Mohito 

Next klasszikus kabát

Fekete-fehér mintás szövetkabát, amely egyszerre játékos és sikkes. Egy ilyen kabátot szinte bármivel viselhetsz, vadító lesz az outfited. Ha szeretnéd extrázni vagy nem tetszik ez a színkombináció, akkor megtalálod narancssárga kockás verzióban is. 

Next Klasszikus kabát: Zalando, 32 920 Ft
Next klasszikus kabát 32 920 Ft
Forrás: zalando 

Kabát megkötős övvel

Ez egy olyan kabát, amit bármilyen alkalomra viselhetsz, tökéletesen mutatsz majd benne! Késésben vagytok a gyerekekkel a suliból? Csak kapd magadra ezt az extra kabátot, meg sem kell kötnöd, mert szuper melegen tart majd, miközben bombanőként kísérheted a lurkókat. Az esti partira is megfelelő lesz, főleg a fekete változata.

Kabát megkötős övvel: H&M, 19 995 Ft
Kabát megkötős övvel 19 995 Ft
Forrás: H&M

Hosszú kabát

Ennek a kabátnak az egyszerűségében van a szépsége. Egy klasszikus darab, amibe, ha most befektetsz, akkor jó eséllyel egész életedben örömmel viselheted. Variálhatod rövid csőszoknyával és magassarkú csizmával, de egy mokaszin-farmernadrág kombinációval is szuperül néz majd ki.
 

Hosszú kabát: GAP, 63 990 Ft
Hosszú kabát 63 990 Ft
Forrás: GAP 

Klasszikus hosszú kabát

Szeretnél ősszel is vidám, csajos színeket viselni, amelyekben valódi hercegnőnek érezheted magad? Ezt az olyan nőciknek ajánljuk, akik imádják a Dr. Szöszit, és a konyhájuktól a fürdőszobájukon át, mindenük bájos rózsaszín, mert nem félnek egy kis játékosságot vinni az életükbe. 
 

Klasszikus hosszú kabát: MOHITO, 22 995 Ft
Klasszikus hosszú kabát 22 995 Ft
Forrás: MOHITO 

Klasszikus hosszú szövetkabát

Idén ősszel az egyik divatszín a szilvalila, úgyhogy, ha szereted követni a trendeket, akkor válaszd ezt a kabátot. Elegáns árnyalatával kitűnhetsz a tömegből, miközben mégsem túl harsány és feltűnő. Ez a szín azért is lesz jó befektetés, mert sok másik tónussal variálhatod.

PULL&BEAR LONG SOFT − Klasszikus kabát: Zalando, 20 995 Ft
PULL&BEAR LONG SOFT klasszikus kabát 20 995 Ft
Forrás: zalando

Klasszikus kabát

A barna szín a szilvalila mellett a másik divatszín idén ősszel, ezért ez is egy trendi darabja az idei szezonnak. Mivel a barna az új fekete, ezért teljesen fekete outfitek helyett, készíts ezzel a kabáttal tiszta barna szetteket, és hidd el, vadítóan fogsz kinézni. 

Bershka Klasszikus kabát: Zalando, 12 995 Ft
Bershka mottled dark brown 12 995 Ft
Forrás: zalando 

Kézzel készített gyapjúkeverék kabát

Szinén egy divatos, csokibarna színű darab, csak ez nem gombos, hanem megkötős fazonú. Kicsit borsosabb árát az 51 százalékos gyapjútartalmának köszönheti, valamint annak, hogy kézzel készítették. Mutatós szabásával még évek múlva is ízléses megjelenést kölcsönöz a viselőjének. 

Kézzel készített gyapjúkeverék kabát: H&M, 69 995 Ft
Kézzel készített gyapjúkeverék kabát 69 995 Ft
Forrás: H&M

Kabát megkötős övvel

Egy újabb megköthető öves kabát azoknak, akik kora ősszel a ballonkabátra esküsznek, hidegebb időben pedig egy fokkal sötétebb árnyalatú, melegebb darabot választanának. Ezt a világosbarna szövetkabátot jól variálhatod majd az idei divatszínnel, a barnával.

Kabát megkötős övvel: Reserved, 27 995 Ft
Kabát megkötős övvel 27 995 Ft
Forrás: RESERVED 

Gyapjúszálas kabát

Ejtett vállú, klasszikus hajtókás kabát, ami azonnal hivatalossá és megfontolttá teszi a viselőjét. Ha szeretnél a hétköznapokon is valami extrát hordani a megszokott szettjeid fölé, akkor dönts emellett a kabát mellett. Kétféle bézs árnyalatban és sötétkék színben is kapható, és 50 százalék gyapjút tartalmaz, úgyhogy fázni biztosan nem fogsz benne. 
 

Gyapjúszálas kabát: Reserved, 49 995 Ft
Gyapjúszálas kabát 49 995 Ft
Forrás: RESERVED 

