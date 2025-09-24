Vége az indián nyárnak: a következő napok időjárásának senki sem örül majd

Bár kedden még nyárias meleg volt, mára megérkezett az ősz: borús, esős az időjárás. Lesz, ahol már 20 fok alá hűl a levegő, a déli tájakon több napsütés várható.

Esős időjárással köszönt be az igazi ősz

Forrás: Shutterstock

Borongós időjárás: itt van az ősz

Szerdán és csütörtökön borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között lesz. Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől - írja a Köpönyeg. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható, és a hétvége időjárása is az előtte napokéhoz hasonlóan alakul majd.