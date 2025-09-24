Vége az indián nyárnak: a következő napok időjárásának senki sem örül majd

Bár kedden még nyárias meleg volt, mára megérkezett az ősz: borús, esős az időjárás. Lesz, ahol már 20 fok alá hűl a levegő, a déli tájakon több napsütés várható.
Szerdán és csütörtökön borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között lesz. Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől - írja a Köpönyeg. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható, és a hétvége időjárása is az előtte napokéhoz hasonlóan alakul majd.
Október és november eleje még hozhat néhány kifejezetten kellemes, 15 fok körüli napot, de nem ez lesz a jellemző. Ősz végén már télies lesz az időjárás, mindössze 5-6 fok körül alakulhatnak a nappali csúcsértékek, így érdemes előkészíteni a vastag kabátokat és a sálakat már november közepén. Az első hó sem várat magára sokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.