A 2025-ös őszi divat kedvenc színkombinációja: a csokibarna és a rágógumi-rózsaszín

Getty Images Europe - Edward Berthelot
stílus trend divat szín outfit
A téli és az őszi divatban rengeteg mély és misztikus színnel találkozhatunk, de a legtrendibb mind közül a barna és a világos rózsaszín párosítása. Nézd meg, hogyan viselik a világ divatgurui 2025 divatos színkombinációt!

Az őszi divatban az olyan mélyebb és érzékibb színek, mint a bordó, a burgundi és a karamell kerülnek előtérbe. Idén nagy kedvenc lett a csokibarna minden árnyalata és mélysége, de a legtrendibb csajok még ezt is meg tudták csavarni. A világ divatikonjai a csokibarna sötétségét, a világos rózsaszín lágyságával helyezik kontrasztba, amit egyszerűen imádunk. Nézd meg, hogyan viselheted a szezon kedvenc színkombinációját!

porondon 2025 divatszínei
A 2025-ös őszi divat legjobb színkombinációja a csokibarna és a világos rózsaszín
Forrás: Image credit: @emilisindlev

2025 divatjának kedvenc kombinációja a csokibarna és a rágógumi-rózsaszín

A két szín azért lett nagyon népszerű, mert a sötét és a világos árnyalat tökéletesen ellenhangsúlyozzák egymást. Mind a két színben találhatsz hideg és meleg árnyalatot, így bármilyen is az alaptónusod, könnyedén viselheted ezt a divattrendet

stílus, öltözködés csokibarnában
Hideg, fakó rózsaszín és melegbarna
Forrás: Image credit: @monikh

Itt láthatod, hogy a keverék tónusok is jól mutatnak egymással. A hideg, fakó rózsaszín nadrág és a melegbarna kabát érdekes párosítást ad. Nemcsak a színeket, de az anyagokat is érdemes keverned, a finom len, csipke és szatén anyagokat párosítsd kordbársonnyal, bőrrel vagy farmer anyagokkal. Ezek a kontrasztok minden outfitet izgalmasabbá és stílusosabbá tesznek. 

csokibarna csizma 2025 trendje
Csokibarna kiegészítők
Forrás: Getty Images Europe

Ha számodra túl sok a két színes ruhadarab, kezdd a kiegészítőkkel. Egy teljesen pink outfithez párosíts barna táskát vagy csizmát, és ugyanezt megpróbálhatod fordított színösszeállításban is. A kiegészítők éppen olyan, ha nem fontosabb elemei a szettjeidnek, így érdemes ezekkel kreatívan játszanod.

csokibarna harisnya
A csokibarna harisnya is divat 2025-ben
Forrás: Getty Images North America

2025 divatjában a színes harisnyák különösen népszerűek. Itt láthatod, hogy egy barna harisnya mennyire jól kiegészíti a babarózsaszín ruhát. Párosíthatod burgundi vagy bordó színekkel is.

hétköznapi női divatszínek 2025-ben
A barna és a rózsaszín hétköznapi viseletben
Forrás: Getty Images Europe

Itt egy hétköznapibb öltözetet láthatsz, ahol a kabát barna árnyalata visszaköszön a nadrág virágos mintájában és a csizmában is. Próbálj ki te is virágmintákat, csíkokat vagy akár állatmintákat ebben a színkombinációban

outfit, öltözködés csokibarna és rágógumi rózsaszín hangsúllyal
Kevert stílusú outfit
Forrás: Getty Images Europe

Keverd a stílusokat! Itt láthatod, hogy a vagány bőrkabát, a laza kapucnis pulóver, az extravagáns szoknya és az elegáns magassarkú harmonikusan izgalmas összképet ad. Próbáld ki magad a női divat ellentétes stílusaiban és játssz a ruhadarabokkal. 

Cool Girl-kardigánok: így viseld idén ősszel a 90-es évek kedvencét

A '90-es évek pihe-puha kedvence ismét divat! Nézd meg, hogyan viselik a kardigánt az őszi divatban, és inspirálódj!

A nagymamadzsekik visszatértek: így viseld idén ősszel a patchwork kabátot - GALÉRIA

Megérkezett az ősz retró divatja! A mamának megint igaza lett, hiszen a patchwork kabát, vagyis a nagyon mintás dzsekik visszatértek a divatba, és egyszerűen imádni valóak.

Ez lesz az őszi divat kedvenc ruhadarabja és a te gardróbod is könyörögni fog érte

Divatelőrejelzés: szerezd be most, és igazi trendteremtő leszel!

 

