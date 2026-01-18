Már most hódít a javasasszony divattrend: nem kell varázsgömb hogy tudjuk, te is imádni fogod

Még ha nem is vagy a tél és a hideg elkötelezett híve, akkor is be kell ismerned, hogy van ennek az évszaknak egy misztikus, kifinomult hangulata, ami most a javasasszony divattrendben koncentrálódik, ami talán a te gardróbodat is meghódítja majd!

Jenna Ortega természetesen minden új divattrendet kipróbált már legalább egyszer.

Forrás: Getty Images

Hódít az új divattrend A javasasszony divattrend egyszerre gótikus és misztikus.

Bársonyos textúrák, különleges színpaletták és eklektikus kiegészítők jellemzik ezt a stílust.

A trend korai követői közé sorolhatjuk Jenna Ortegát és az Olsen ikreket.

Felforrósítja a telet az új javasasszony divattrend

Talán amiatt, mert sötétben kelünk és sötétben indulunk haza a munkából, vagy amiatt, mert megcsömörlöttünk Mariah Carey-től és a karácsonyi giccstől, de egyre inkább vonzódni kezdünk a gótikus sikkhez, ami idén télen a javasasszony divattrendben csúcsosodik ki.

Jól hallottad, most már nem orosz cárnőnek, stílusos nagypapának vagy egy bohém partikirálynőnek akarunk tűnni, hanem Wednesday Addams és az Olsen ikrek szerelemgyerekének.

Ez a stílus sokkal kifinomultabb, mint a gótikus trend, ugyanakkor sok hasonlóságot is mutat vele: sötét színek, gazdag textúrák és izgalmas részletek a legfőbb jellemzőik, de itt kevesebb szegecset, bársonyt és bőrt láthatunk majd.

Az Olsen ikrek évek óta lubickolnak ebben a trendben.

Forrás: Getty Images North America

Ez az a trend, amit az egyre furábban kinéző Olsen ikrek már évek óta követnek, mi pedig egészen idáig értetlenül álltunk a bő, csipkés ruhák, a rengeteg ékszer és a sötét sminkek előtt, de 2026-ban hirtelen minden értelmet nyer!

Ahhoz, hogy te is magadra öltsd ezt a stílust, nem kell más, mint pár különleges smaragdzöld, bordó, vagy fekete ruhadarab (plusz pont, ha bársony), egy kis finoman megjelenő csipke és rengeteg ékszer!

FKA Twigs is a stílus kedvelője.

Forrás: ImaZinS Editorial

Ha a sminkedben is követnéd a trendet, akkor gondolj a drágakövek színeire: a smaragd, a rubin, a zafír és az ametiszt színei ragyogjanak az arcodon!

Ha érdekelnek az új trendek, ezek a cikkek is tetszeni fognak: