Már most hódít a javasasszony divattrend: nem kell varázsgömb hogy tudjuk, te is imádni fogod

Getty Images North America - Kevin Mazur/MG19
Nagy Kata
2026.01.18.
Az új javasasszony divattrend egyszerre misztikus, nőies és erőt sugárzó: a sötét tónusok és a részletgazdag anyagok új értelmezést kapnak, és visszahozzák az igazi drámát a ruhásszekrényedbe!

Még ha nem is vagy a tél és a hideg elkötelezett híve, akkor is be kell ismerned, hogy van ennek az évszaknak egy misztikus, kifinomult hangulata, ami most a javasasszony divattrendben koncentrálódik, ami talán a te gardróbodat is meghódítja majd! 

Jenna Ortega az új javasasszony divattrendnek megfelelő szettben
Jenna Ortega természetesen minden új divattrendet kipróbált már legalább egyszer. 
Forrás:  Getty Images

Hódít az új divattrend

  • A javasasszony divattrend egyszerre gótikus és misztikus. 
  • Bársonyos textúrák, különleges színpaletták és eklektikus kiegészítők jellemzik ezt a stílust. 
  • A trend korai követői közé sorolhatjuk Jenna Ortegát és az Olsen ikreket. 

Felforrósítja a telet az új javasasszony divattrend 

Talán amiatt, mert sötétben kelünk és sötétben indulunk haza a munkából, vagy amiatt, mert megcsömörlöttünk Mariah Carey-től és a karácsonyi giccstől, de egyre inkább vonzódni kezdünk a gótikus sikkhez, ami idén télen a javasasszony divattrendben csúcsosodik ki. 

Jól hallottad, most már nem orosz cárnőnek, stílusos nagypapának vagy egy bohém partikirálynőnek akarunk tűnni, hanem Wednesday Addams és az Olsen ikrek szerelemgyerekének.

Ez a stílus sokkal kifinomultabb, mint a gótikus trend, ugyanakkor sok hasonlóságot is mutat vele: sötét színek, gazdag textúrák és izgalmas részletek a legfőbb jellemzőik, de itt kevesebb szegecset, bársonyt és bőrt láthatunk majd. 

NEW YORK, NY - MAY 07: Ashley Olsen (L) and Mary-Kate Olsen attend the Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 7, 2018 in New York City. (Photo by George Pimentel/Getty Images)
Az Olsen ikrek évek óta lubickolnak ebben a trendben. 
Forrás: Getty Images North America

Ez az a trend, amit az egyre furábban kinéző Olsen ikrek már évek óta követnek, mi pedig egészen idáig értetlenül álltunk a bő, csipkés ruhák, a rengeteg ékszer és a sötét sminkek előtt, de 2026-ban hirtelen minden értelmet nyer! 

Ahhoz, hogy te is magadra öltsd ezt a stílust, nem kell más, mint pár különleges smaragdzöld, bordó, vagy fekete ruhadarab (plusz pont, ha bársony), egy kis finoman megjelenő csipke és rengeteg ékszer!

SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 03: FKA twigs attends 'House Nowhere Seoul' pre-opening photo wall event at IICOMBINED in Seongdong-gu on September 03, 2025 in Seoul, South Korea. (Photo by iMBC/Imazins via Getty Images)
FKA Twigs is a stílus kedvelője. 
Forrás: ImaZinS Editorial

 Ha a sminkedben is követnéd a trendet, akkor gondolj a drágakövek színeire: a smaragd, a rubin, a zafír és az ametiszt színei ragyogjanak az arcodon! 

Ha érdekelnek az új trendek, ezek a cikkek is tetszeni fognak: 

A téli szezon kedvenc trendje a masnis köröm lett– Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket

A karácsonyi és téli időszakban szuper népszerűek lesznek a csajos manikűrök. Most a masnis köröm lesz a legtrendibb, és a következő inspirációs képekbe te is bele fogsz szeretni!

Itt az idei tél körömtrendje: hódít a karamellmanikűr

A barna bizonyos árnyalata tökéletes választás lehet az ünnepekre is.

Visszatér a 2000-es évek egyik legikonikusabb trendje: ezeket az ékszereket te is imádni fogod

Már csak azért is imádtuk a 2000-es éveket, mert nem kellett túlgondolnunk a bulis szetteket: elég volt egy fekete cicanadrág, egy (vagy kettő) fehér trikó, egy ikonikus ékszer és máris mi voltunk a legmenőbb csajok a helyi poharazóban!

 

 

