Brooklyn Beckham botránykönyvet ír a családjáról − Videó

Úgy tudni, nem csak pletyka volt, hogy Brooklyn Beckham botránykönyvet akar kiadatni a szüleiről és a háttérben folyó családi drámáról. A könyv szerzői számos embert kerestek fel azzal, hogy szólaljanak meg a kötetben.

Brooklyn Beckham úgy döntött, hogy botránykönyvet ír a szüleivel való balhés kapcsolatáról.

Brooklyn Beckhamnek esze ágában sincs békülni

Lapinformációk szerint a legbalhésabb Beckham azt tervezi, hogy beviszi a végső kegyelemdöfést szüleinek és könyvben tálal ki a családi viszonyokról. A tékozló fiúcska Harry herceg példáját könyvben segítségével teregetné ki a családi szennyest. A jelek szerint már el is kezdődtek a tárgyalások Brooklyn és Harry herceg könyvének kiadója között. Már azt is tudni lehet, hogy számtalan embert felkerestek a könyv írói, többek között Brooklyn exét, Hana Crosst is, de a modell nem volt hajlandó semmi terhelőt mondani David és Victoria Beckhammel kapcsolatban. Legalábbis egyelőre. Mindenesetre az már biztos, hogy a botránykönyv így vagy úgy, de készülőben és nem úgy tűnik, hogy a Beckham család egyhamar újra együtt teázik majd délutánonként.

