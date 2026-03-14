2026. márc. 14., szombat

Világsztárok Magyarországon: ezek a hírességek érkeznek hazánkba a közeljövőben

2026.03.14.
Idén is érdemes nyitott szemmel sétálni, mert főleg Budapesten, de akár vidéken is bármikor szembejöhet velünk egy itt forgató világsztár. Hírességek Magyarországon, akikről nem érdemes lemaradni.

Az elmúlt időszakban egymást érik a hollywoodi produkciók hazánkban, és ezzel együtt egyre több híresség tűnik fel Budapest utcáin. A hírességek Magyarországon nemcsak forgatnak, hanem gyakran felfedezik a fővárost is: kávézókban, éttermekben vagy éppen sétálva is összefuthatnak velük a rajongók. 

Úgy tűnik, Budapest továbbra is a nemzetközi filmipar egyik kedvenc forgatási helyszíne.

Chris Pine

Hollywood egyik legsármosabb sztárja, Chris Pine egy titokzatos akció-film miatt érkezett Magyarországra, és március elején többször is lencsevégre kapták Budapesten. A producerek szerint a forgatás kulcsjeleneteit a belvárosban veszik fel, a környékbeliek pedig megosztották a közösségi médiában, hogy Pine néhány jelenet után kedvesen integetett a rajongóknak.

Anne Hathaway

Anne Hathaway Magyarországon - Az ördög Padát visel sztárja is nálunk forgat és szabadon sétálgat Budapest utcáin a szünetekben.
Budapest utcáin látták Anne Hathaway-t, aki épp Ron Howard új háborús drámáján dolgozik, amelyben a 2002-es afgán eseményeket dolgozzák fel. A színésznőt legutóbb a főváros VII. kerületében látták sétálni, mialatt a stábtagok a helyszínen dolgoztak. A külső helyszíneken rögzített jelenetek mellett, stúdióban is forgat.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds szereti a fővárost.
A világ egyik legnépszerűbb filmcsillaga, Ryan Reynolds tavaly Magyarországon forgatta új akciófilmjét és a producerek szerint a „Mayday” nevű produkció idén is a magyar fővárosi helyszíneket használja a kulcsfontosságú jelenetekhez. Reynolds korábban elmondta, hogy imádja Budapestet, és Instagram-posztjaiban is dicsérte a várost, míg itt tartózkodott.

Adam Driver

Adam Driver forgatási szünetekben turistaként fedezi fel a főváros nevezetességeit.
Az Oscar‑jelölt színész, Adam Driver is Budapesten dolgozik. A színész már hónapok óta fel- feltűnik Budapest belvárosában; a forgatási szünetekben felfedezi a várost, és egy klasszikus zenei koncertre is ellátogatott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Driver lesz a főszereplője egy nagyszabású háborús filmnek, amelynek bemutató időpontja egyelőre nem ismert.

