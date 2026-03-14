Világsztárok Magyarországon: ezek a hírességek érkeznek hazánkba a közeljövőben

Az elmúlt időszakban egymást érik a hollywoodi produkciók hazánkban, és ezzel együtt egyre több híresség tűnik fel Budapest utcáin. A hírességek Magyarországon nemcsak forgatnak, hanem gyakran felfedezik a fővárost is: kávézókban, éttermekben vagy éppen sétálva is összefuthatnak velük a rajongók.

Forrás: shutterstock

Hírességek Magyarországon – Velük találkozhatsz a közeljövőben!

Úgy tűnik, Budapest továbbra is a nemzetközi filmipar egyik kedvenc forgatási helyszíne.

Chris Pine

Hollywood egyik legsármosabb sztárja, Chris Pine egy titokzatos akció-film miatt érkezett Magyarországra, és március elején többször is lencsevégre kapták Budapesten. A producerek szerint a forgatás kulcsjeleneteit a belvárosban veszik fel, a környékbeliek pedig megosztották a közösségi médiában, hogy Pine néhány jelenet után kedvesen integetett a rajongóknak.

Anne Hathaway

Anne Hathaway Magyarországon - Az ördög Padát visel sztárja is nálunk forgat és szabadon sétálgat Budapest utcáin a szünetekben.

Forrás: Chris Jackson Collection

Budapest utcáin látták Anne Hathaway-t, aki épp Ron Howard új háborús drámáján dolgozik, amelyben a 2002-es afgán eseményeket dolgozzák fel. A színésznőt legutóbb a főváros VII. kerületében látták sétálni, mialatt a stábtagok a helyszínen dolgoztak. A külső helyszíneken rögzített jelenetek mellett, stúdióban is forgat.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds szereti a fővárost.

Forrás: WireImage

A világ egyik legnépszerűbb filmcsillaga, Ryan Reynolds tavaly Magyarországon forgatta új akciófilmjét és a producerek szerint a „Mayday” nevű produkció idén is a magyar fővárosi helyszíneket használja a kulcsfontosságú jelenetekhez. Reynolds korábban elmondta, hogy imádja Budapestet, és Instagram-posztjaiban is dicsérte a várost, míg itt tartózkodott.

Adam Driver

Adam Driver forgatási szünetekben turistaként fedezi fel a főváros nevezetességeit.

Forrás: WireImage

Az Oscar‑jelölt színész, Adam Driver is Budapesten dolgozik. A színész már hónapok óta fel- feltűnik Budapest belvárosában; a forgatási szünetekben felfedezi a várost, és egy klasszikus zenei koncertre is ellátogatott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Driver lesz a főszereplője egy nagyszabású háborús filmnek, amelynek bemutató időpontja egyelőre nem ismert.

