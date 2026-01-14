Nem csupán Timothée és Kylie pusztított: sztárpárok, akik összeöltöztek, de minek?!

A következőkben felsorolt sztárpárok minden bizonnyal az év ötletének gondolták, hogy összeillő szettekben jelennek meg, de lássuk be: nyomós oka van annak, hogy csak a kiskorú ikreknek és a pompomlányoknak állnak igazán jól a matchy-matchy szettek.

Timotheé Chalamet és Kylie Jenner egy olyan sztárpár, akik nem félnek összeöltözni!

Forrás: Variety

Sztárpárok, akik az összeöltözés mellett döntöttek

Pár napja mindenki lesokkolódott Timothée Chalamet és Kylie Jenner narancssárga szettjén.

Nem ők voltak az egyetlenek azonban, akik összeöltöztek egy vörös szőnyeges eseményre.

Többek között Britney Spears és Justin Timberlake, de Victoria és David Beckham is megkísérelt már hasonlót.

4 sztárpáros, akik passzoló outfitekben jelentek meg

Kylie Jenner és Timothée Chalamet nemrég valósággal felrobbantotta az internetet: a sztárpáros ugyanis matchy-matchy szettben jelent meg a Marty Supreme premierén, ami nem csupán egy ikonikus divatpillanat volt, hanem egy kinyilatkoztatás is, hogy a kapcsolatukban bizony minden a legnagyobb rendben. Nem ők voltak azonban az egyetlenek, akik ilyen módon jelentek meg a nyilvánosság előtt: lássuk a legemlékezetesebb összeöltözéseket!

1. Britney Spears és Justin Timberlake

A 2000-es évek elején a mostanában aggasztóan viselkedő Britney Spears még aranykorát élte és valóságos álompárt alkotott az akkor még fiúbandatag Justin Timberlake-kel. Ennek megfelelően pedig az évtized egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor összeillő farmerszettekben jelentek meg az American Music Awards díjátadón, ami mai szemmel már inkább nevetségesnek tűnik, de akkor és ott elképesztően nagyot szólt. A sors fintora, hogy sztárpáros aztán elég csúnyán intett búcsút egymásnak, amiért Justin utólag bocsánatot is kért az énekesnőtől.

Ma már hihetetlen, de Britney-ék nagyon trendinek számítottak ebben a szettben.

Forrás: Getty Images

2. Victoria és David Beckham

A mostanában családi zűrökkel küzdő Beckhamék talpig bőrben jelentek meg egy 1999-es Versacé partin, ami láttán csak arra tudunk gondolni, hogy mennyire szórakoztató lehetett, ahogy a házaspár próbálta egymást belepasszírozni ezekben a borzalmas, jelmezszerű műbőr förmedvényekbe. Bármennyi időt is vett ez igénybe, az biztos, hogy nem érte meg, de talán ez tette olyan stabillá a kapcsolatukat!