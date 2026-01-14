Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 14., szerda

Nem csupán Timothée és Kylie pusztított: sztárpárok, akik összeöltöztek, de minek?!

WireImage - Kevin.Mazur
divat sztárpár összeöltözés
Nagy Kata
2026.01.14.
Az évek során rengeteg híresség döntött már úgy, hogy szerelmük jeleként összeöltöznek egy-egy eseményre. Lássuk, kik azok a sztárpárok, akik jobban jártak volna, ha az önálló szetteknél maradnak!

A következőkben felsorolt sztárpárok minden bizonnyal az év ötletének gondolták, hogy összeillő szettekben jelennek meg, de lássuk be: nyomós oka van annak, hogy csak a kiskorú ikreknek és a pompomlányoknak állnak igazán jól a matchy-matchy szettek.

Timotheé Chalamet és Kylie Jenner sztárpárosa összeillő szettekben
Timotheé Chalamet és Kylie Jenner egy olyan sztárpár, akik nem félnek összeöltözni!
Forrás: Variety

Sztárpárok, akik az összeöltözés mellett döntöttek

  • Pár napja mindenki lesokkolódott Timothée Chalamet és Kylie Jenner narancssárga szettjén. 
  • Nem ők voltak az egyetlenek azonban, akik összeöltöztek egy vörös szőnyeges eseményre. 
  • Többek között Britney Spears és Justin Timberlake, de Victoria és David Beckham is megkísérelt már hasonlót. 

4 sztárpáros, akik passzoló outfitekben jelentek meg

Kylie Jenner és Timothée Chalamet nemrég valósággal felrobbantotta az internetet: a sztárpáros ugyanis matchy-matchy szettben jelent meg a Marty Supreme premierén, ami nem csupán egy ikonikus divatpillanat volt, hanem egy kinyilatkoztatás is, hogy a kapcsolatukban bizony minden a legnagyobb rendben. Nem ők voltak azonban az egyetlenek, akik ilyen módon jelentek meg a nyilvánosság előtt: lássuk a legemlékezetesebb összeöltözéseket!

1.  Britney Spears és Justin Timberlake

 A 2000-es évek elején a mostanában aggasztóan viselkedő Britney Spears még aranykorát élte és valóságos álompárt alkotott az akkor még fiúbandatag Justin Timberlake-kel. Ennek megfelelően pedig az évtized egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor összeillő farmerszettekben jelentek meg az American Music Awards díjátadón, ami mai szemmel már inkább nevetségesnek tűnik, de akkor és ott elképesztően nagyot szólt. A sors fintora, hogy  sztárpáros aztán elég csúnyán intett búcsút egymásnak, amiért Justin utólag bocsánatot is kért az énekesnőtől. 

Britney Spears and Justin Timberlake, arriving at the 28th annual American Music Awards, held at the Shrine Auditorium. (Photo by Frank Trapper/Corbis via Getty Images)
Ma már hihetetlen, de Britney-ék nagyon trendinek számítottak ebben a szettben. 
Forrás: Getty Images

2. Victoria és David Beckham

A mostanában családi zűrökkel küzdő Beckhamék talpig bőrben jelentek meg egy 1999-es Versacé partin, ami láttán csak arra tudunk gondolni, hogy mennyire szórakoztató lehetett, ahogy a házaspár próbálta egymást belepasszírozni ezekben a borzalmas, jelmezszerű műbőr förmedvényekbe. Bármennyi időt is vett ez igénybe, az biztos, hogy nem érte meg, de talán ez tette olyan stabillá a kapcsolatukat!

David & Victoria Beckham Attend The 'Versace Club' Gala Party In London. (Photo by Justin Goff Photos\Getty Images)
Beckhaméknek izzasztó estéjük lehetett! 
Forrás: Getty Images

3. Kourtney Kardashian és Travis Barker

A vaginanyalóka feltalálója, Kourtney Kardashian mindig is imádott az aktuális pasijai ízlésének megfelelően öltözködni, így egyáltalán nem meglepő, hogy keményebb stílusra váltott a Blink 182 dobosa kedvéért. Az már más kérdés, hogy mindketten hajlamosak úgy kinézni, mintha a közhelyszótár rocker bekezdésének illusztrációi lennének. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 13: Kourtney Kardashian and Travis Barker are seen arriving to the Boohoo X Kourtney Kardashian fashion show during New York Fashion Week on the High Line on September 13, 2022 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)
Kourntey és Travis úgy néz ki, mintha elfelejtettek volna felöltözni. 
Forrás: GC Images

4. Brad Pitt és Gwyneth Paltrow

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Brad és Gwyneth egy időben egy párt alkottak és ezt az 1997-es képet elnézve élünk a gyanúperrel, hogy Paltrow valójában Brad Pitt szeretett volna lenni, nem pedig a barátnője – más magyarázatot legalábbis nem találunk a frizurára és az outfitre. 

Brad Pitt and Gwyneth Paltrow during "The Devil's Own" Premiere at Cinema One in New York City, New York, United States. (Photo by Ke.Mazur/WireImage)
Gwyneth inspirációs forrása Brad volt ebben az időben. 
Forrás: WireImage

