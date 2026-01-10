Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tetoválás 2026: ezek lesznek idén a nők legnagyobb kedvencei

Getty Images North America - Jeremy Moeller
trend 2026 trend tetoválás
Kapaszkodjatok meg, csajok, megérkeztek a legújabb tetoválásminták! Mutatjuk, milyen dizájnok, stílusok és elképzelések fogják uralniaz idei évet. Tetoválások 2026-os inspirációkkal a trendteremtőknek.

Te is tű alá feküdnél az új évben? Mutatjuk a legegyedibb és legizgalmasabb tetoválási stílusokat, amelyek elképesztően népszerűek lesznek. A tetoválás 2026-os trendjei kicsit megváltoztatják az eddigi divatot, más minták és stílusok jönnek be, míg másoktól végleg elköszönünk. Mindegy, hogy a finom női tetoválásokat vagy a patchwork stílust kedveled, ezek a dizájnok téged is elcsábítanak majd!

tetoválás 2026
Tetoválás 2026: ezek a minták fogják uralni az évet.
Forrás: Getty Images North America

Tetoválás 2026: íme a legnépszerűbb dizájnok

  • A finom női tetoválások mellett a patchwork tattoo trend továbbra is népszerű marad.
  • Az év legnagyobb kedvence a microrealizmus lesz.
  • Mutatjuk a legegyedibb dizájnokat és stílusokat, amelyeket már most nagyon sokan választanak. 

A tetoválásokban az a legszebb, hogy rengeteg stílus, irányzat és elgondolás létezik. Így nagyon könnyen megtalálhatod a saját stílusodat ebben a világban is. Akárcsak az öltözködés a tetoválás is egy önkifejezési forma. 2026-ban egyes trendek felemelkednek, míg mások a háttérbe szorulnak. A következőkben összegyűjtöttük azokat a dizájnokat és stílusokat, amelyek majd teljesen átformálják az újévet. 

Inspirálódj a legjobb képekből és tervezésekből!

Vintage képesmedál a kedvenceddel

Az első trend, ami már most elképesztően népszerű, egy konkrét tetoválásötlet. Az elképzelés a régi vintage medálokat veszi alapul, amelyekbe nagyanyáink kedveseik fényképét tették. A tetoválási trend azonban a kis kedvenceket helyezi ebbe a romantikus keretbe. Ez az elgondolás szívszorító és bájos. Ideális, ha kedveled a patchwork elhelyezéseket. 

tetoválás trend
Ezt a kis kedvences tetkóötletet neked is látnod kell.
Forrás: Instagram / @soff_carrillo / @kimi.pokes

Microrealizmus

A microrelizmus lényege, hogy egy kisebb tetoválást (kb 5-15cm) nagyon részletesen, szinte élethűen készítenek el. Ez a stílus elképesztően lenyűgöző, hiszen megköveteli a profizmust a tetoválótól. Lehet színes és fekete-fehér is, remek választás, ha kisebb tervezéseket szeretnél. Ezek a tetoválási minták lesznek az év legegyedibb elképzelései. 

Patchwork stílus

Ez a tetoválási stílus határozta meg az elmúlt 5 évet. Az irányzat továbbra is népszerű marad, és a legtöbben évek óta gyűjtögetik a kis dizájnjaikat. Ezzel a stílussal rengeteg apró tetkóval díszítheted a testedet, ami több lehetőséget ad a személyes tervezéseknek. A patchwork tattoo trend a TikTok egyik legtöbbet keresett tetoválási trendje. 

Ornamental dizájnok

Az ornamental dizájnok egyre népszerűbbek. A vonalakból, pontokból és indákból összeálló stílus ideális egy teljes gerinctetoválásnak, vagy törzstetoválásnak is. Gondolkozz nagyobb felületekben, kisebb tintával. Ez a stílus hihetetlenül nőies és sikkes, és a saját tested formájára alakíthatod a vonalak futását. Ezek a tetoválásminták mindenkinek jól állnak, és könnyen párosíthatóak más stílusokkal is. 

Tekintsd meg további tetoválással foglalkozó cikkeinket is:

Még a sztárok is imádják: ezek a leginspirálóbb anya-lánya tetoválások – Fotók

Szeretnéd megörökíteni, hogy milyen erős a kapcsolatotok, és valami igazán személyes és örök emlékre vágysz? Egy közös anya-lánya tetoválás lehet a legszebb közös titkotok.

Tetoválástrendek: milyen minták és stílusok hódítanak idén?

Új tetoválást szeretnél, de nincs még konkrét terved? A 2024-es tetoválástrendek között megtalálod az év legnépszerűbb irányzatait és motívumait, nézd meg, ha egy kis inspirációra vágysz.

Új tetoválástrend terjed - A fiatalok egyre extrémebb helyre kérik a mintákat

Utánuk mernéd csinálni? A fiatalok már nem a bőrüket tetováltatják, egy sokkal izgalmasabb, és adott esetben látványosabb helyet találtak a testükön.

 

