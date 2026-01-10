Tetoválás 2026: ezek lesznek idén a nők legnagyobb kedvencei

Te is tű alá feküdnél az új évben? Mutatjuk a legegyedibb és legizgalmasabb tetoválási stílusokat, amelyek elképesztően népszerűek lesznek. A tetoválás 2026-os trendjei kicsit megváltoztatják az eddigi divatot, más minták és stílusok jönnek be, míg másoktól végleg elköszönünk. Mindegy, hogy a finom női tetoválásokat vagy a patchwork stílust kedveled, ezek a dizájnok téged is elcsábítanak majd!
Tetoválás 2026: íme a legnépszerűbb dizájnok
- A finom női tetoválások mellett a patchwork tattoo trend továbbra is népszerű marad.
- Az év legnagyobb kedvence a microrealizmus lesz.
- Mutatjuk a legegyedibb dizájnokat és stílusokat, amelyeket már most nagyon sokan választanak.
A tetoválásokban az a legszebb, hogy rengeteg stílus, irányzat és elgondolás létezik. Így nagyon könnyen megtalálhatod a saját stílusodat ebben a világban is. Akárcsak az öltözködés a tetoválás is egy önkifejezési forma. 2026-ban egyes trendek felemelkednek, míg mások a háttérbe szorulnak. A következőkben összegyűjtöttük azokat a dizájnokat és stílusokat, amelyek majd teljesen átformálják az újévet.
Inspirálódj a legjobb képekből és tervezésekből!
Vintage képesmedál a kedvenceddel
Az első trend, ami már most elképesztően népszerű, egy konkrét tetoválásötlet. Az elképzelés a régi vintage medálokat veszi alapul, amelyekbe nagyanyáink kedveseik fényképét tették. A tetoválási trend azonban a kis kedvenceket helyezi ebbe a romantikus keretbe. Ez az elgondolás szívszorító és bájos. Ideális, ha kedveled a patchwork elhelyezéseket.
Microrealizmus
A microrelizmus lényege, hogy egy kisebb tetoválást (kb 5-15cm) nagyon részletesen, szinte élethűen készítenek el. Ez a stílus elképesztően lenyűgöző, hiszen megköveteli a profizmust a tetoválótól. Lehet színes és fekete-fehér is, remek választás, ha kisebb tervezéseket szeretnél. Ezek a tetoválási minták lesznek az év legegyedibb elképzelései.
Patchwork stílus
Ez a tetoválási stílus határozta meg az elmúlt 5 évet. Az irányzat továbbra is népszerű marad, és a legtöbben évek óta gyűjtögetik a kis dizájnjaikat. Ezzel a stílussal rengeteg apró tetkóval díszítheted a testedet, ami több lehetőséget ad a személyes tervezéseknek. A patchwork tattoo trend a TikTok egyik legtöbbet keresett tetoválási trendje.
Ornamental dizájnok
Az ornamental dizájnok egyre népszerűbbek. A vonalakból, pontokból és indákból összeálló stílus ideális egy teljes gerinctetoválásnak, vagy törzstetoválásnak is. Gondolkozz nagyobb felületekben, kisebb tintával. Ez a stílus hihetetlenül nőies és sikkes, és a saját tested formájára alakíthatod a vonalak futását. Ezek a tetoválásminták mindenkinek jól állnak, és könnyen párosíthatóak más stílusokkal is.
