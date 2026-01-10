Tetoválás 2026: ezek lesznek idén a nők legnagyobb kedvencei

Te is tű alá feküdnél az új évben? Mutatjuk a legegyedibb és legizgalmasabb tetoválási stílusokat, amelyek elképesztően népszerűek lesznek. A tetoválás 2026-os trendjei kicsit megváltoztatják az eddigi divatot, más minták és stílusok jönnek be, míg másoktól végleg elköszönünk. Mindegy, hogy a finom női tetoválásokat vagy a patchwork stílust kedveled, ezek a dizájnok téged is elcsábítanak majd!

Tetoválás 2026: ezek a minták fogják uralni az évet.

Tetoválás 2026: íme a legnépszerűbb dizájnok A finom női tetoválások mellett a patchwork tattoo trend továbbra is népszerű marad.

Az év legnagyobb kedvence a microrealizmus lesz.

Mutatjuk a legegyedibb dizájnokat és stílusokat, amelyeket már most nagyon sokan választanak.

A tetoválásokban az a legszebb, hogy rengeteg stílus, irányzat és elgondolás létezik. Így nagyon könnyen megtalálhatod a saját stílusodat ebben a világban is. Akárcsak az öltözködés a tetoválás is egy önkifejezési forma. 2026-ban egyes trendek felemelkednek, míg mások a háttérbe szorulnak. A következőkben összegyűjtöttük azokat a dizájnokat és stílusokat, amelyek majd teljesen átformálják az újévet.

Vintage képesmedál a kedvenceddel

Az első trend, ami már most elképesztően népszerű, egy konkrét tetoválásötlet. Az elképzelés a régi vintage medálokat veszi alapul, amelyekbe nagyanyáink kedveseik fényképét tették. A tetoválási trend azonban a kis kedvenceket helyezi ebbe a romantikus keretbe. Ez az elgondolás szívszorító és bájos. Ideális, ha kedveled a patchwork elhelyezéseket.

Ezt a kis kedvences tetkóötletet neked is látnod kell.

Microrealizmus

A microrelizmus lényege, hogy egy kisebb tetoválást (kb 5-15cm) nagyon részletesen, szinte élethűen készítenek el. Ez a stílus elképesztően lenyűgöző, hiszen megköveteli a profizmust a tetoválótól. Lehet színes és fekete-fehér is, remek választás, ha kisebb tervezéseket szeretnél. Ezek a tetoválási minták lesznek az év legegyedibb elképzelései.

Patchwork stílus

Ez a tetoválási stílus határozta meg az elmúlt 5 évet. Az irányzat továbbra is népszerű marad, és a legtöbben évek óta gyűjtögetik a kis dizájnjaikat. Ezzel a stílussal rengeteg apró tetkóval díszítheted a testedet, ami több lehetőséget ad a személyes tervezéseknek. A patchwork tattoo trend a TikTok egyik legtöbbet keresett tetoválási trendje.