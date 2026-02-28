Beatrix hercegnő összeomlott az apja, András herceg letartóztatása után

A legsötétebb napjait éli a királyi család, mióta Károly király öccsét, András herceget letartóztatta a rendőrség múlt hét csütörtökön. Bár a jogfosztott herceg azóta újra szabadlábon van, az uralkodóház tagjai nehezen tudják feldolgozni a történteket. András herceg lányai, Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő például napok óta bujkálnak a nyilvánosság elől és a szakértők szerint rendkívül megviseli őket az a példátlan gyűlöletcunami, ami mostanában a családjukat éri.

Beatrix hercegnő nagyon rosszul viseli az édesapja körüli botrányokat

Forrás: Getty Images

Beatrix és Eugénia összeomlottak apjuk letartóztatása után.

A nyomozás katasztrofális hatással van rájuk és Sarah Fergusonra.

Andrew Mountbatten-Windsort csütörtök este, körülbelül 11 órával az őrizetbe vétele után szabadon engedték.

Beatrix és Eugénia a társasági élet számkivetettjévé válhatnak.

A hercegnők továbbra sem kommentálták az ügyet, azonban több olyan fotó is készült róluk, amelyeken úgy néznek ki, mint akik éveket öregedtek az elmúlt napokban.

Egy testbeszéd-szakértő elemezte Beatrix hercegnő nonverbális kommunikációját

Beatrix most először hagyta el az otthonát a rendőrségi akció óta és egy testbeszéd-szakértő szerint egyértelmű jeleit mutatja annak, hogy mélyen megérintette őt a rendőrségi botrányt. A 35 éves, kétgyermekes édesanya a férjével, Edoardo Mapelli Mozzival és néhány ismerősével sétált London utcáin, amikor lefotózták őt. Judi James testbeszéd-szakértő a Mirrornak arról beszélt, hogy a hercegnő feszültnek és űzöttnek tűnt a fotókon.

„Az ajkait összezárva tartotta, a tekintete végig komoly volt, ezek nem jellemzőek egy olyan hercegnőre, akit a hatalmas szemeiről és mosolyáról ismerünk. Gyanakvó arckifejezés ült az arcán, próbált csevegni a társaságával, de közben az arcizmai arról árulkodtak, hogy korántsem érzi jól magát a nyílt utcán. Próbált gyorsan sétálni és közben úgy itta a kávéját, hogy folyamatosan takarta a fél arcát. Védőpajzsként tartotta maga előtt a bögréjét. Amikor észrevette a kamerát, a kávéja fölé hajolt és bezárkózott, a testvel a kávé fölé görnyedt, mintha elbújna legszívesebben. A testbeszéde azt árulta el, hogy nagy terheket cipel a vállán és legszívesebben elbújna a világ elől" - zárta sorait a szakértő.