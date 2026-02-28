Egy friss kutatás igazolta: minden mérgező ember 9 hónappal rövidíti meg az életed

Felejtsd el a drága ránctalanító krémeket, ha közben egy energiavámpírral kávézgatsz, mert a legújabb kutatások szerint a toxikus kapcsolatok szó szerint felgyorsítják a biológiai öregedésedet. Egy friss tanulmány kimutatta, hogy a stresszes környezet és a szemétkedő ismerősök miatt hónapokkal lehet idősebb a szervezeted a valódi korodnál. Vajon megéri bajlódni azokkal, akik toxikus tulajdonságokkal rendelkeznek?
Hogyan rántanak a sírba a toxikus kapcsolatok?
- A krónikus stressz gyulladást okoz a szervezetben.
- A test biológiai órája gyorsabban ketyeg miattuk.
- A kutatásban résztvevők 28 százaléka küzd mérgező ismerősökkel.
- A mérgező rokonok károsabbak az egészségre, mint egy rossz házastárs.
- Minden egyes negatív személy 9 hónappal rövidíti meg az életed.
A korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a támogató baráti és családi közegnek számtalan pozitív hatása van az egészségünkre és a mentális jóllétünkre. A New York Egyetem tudósai most azt vizsgálták, hogy milyen negatív hatásokkal jár, ha toxikus emberek vesznek minket körül. Byungkyu Lee vezetésével, több mint 2300 Indiana állambeli önkéntes adatait elemezte ki. A módszerük alapját az úgynevezett biológiai órák adták: nyálmintákból kinyert DNS-vizsgálatok segítségével derült ki, ki hány évvel idősebb a valós korához képest.
Hogyan zajlott a kutatás?
Egy friss kutatás, amely a Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America című tudományos folyóiratban jelent meg, arra kereste a választ, hogyan hatnak ránk a mérgező emberi kapcsolatok. A New York University kutatója, Byungkyu Lee által vezetett csapat egy korszerű biológiai eljárást, a DNS-metiláción alapuló „biológiai órát” alkalmazta, amellyel meg tudták becsülni a résztvevők valódi, sejtszintű életkorát. A vizsgálathoz nyálmintákat gyűjtöttek, majd kérdőívek segítségével térképezték fel az önkéntesek fizikai és mentális állapotát is.
A kutatásban résztvevők szociális hálójának 8,1 százalékát tették ki a kifejezetten toxikus alakok. Ez azt jelenti, hogy tízből majdnem három embernek van legalább egy olyan barátja vagy rokona, aki extrém stresszt okoz számára. Minden egyes ilyen személy jelenléte 1,5 százalékkal gyorsítja a biológiai öregedést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes toxikus ember 9 hónappal rövidíti meg az életüket.
A barátok és a rokonok a legveszélyesebbek
A 2026-ban publikált tanulmány egyik legmeglepőbb felfedezése, hogy a toxikus barátságok és rokoni kapcsolatok sokkal jobban öregítenek, mint egy zűrös házastárs. Ez valószínűleg azért van így, mert a házasságban a feszültség mellett az emberek még mindig inkább biztonságban érzik magukat és kevésbé magányosak, mint egy toxikus barát vagy szülő mellett. Épp ezért a legveszélyesebbek a baráti körben előforduló energiavámpírok. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a nők sokkal kitettebbek ennek a biológiai pusztításnak. Különösen azok, akik hagyják, hogy mások érzelmileg függjenek tőlük, így mágnesként vonzzák a problémás figurákat.
A mérgező emberek tényleg mérgeznek
A kutatók arra jöttek rá, hogy a toxikus kapcsolatok könnyen okoznak dominóhatást. A rossz hangulat stresszhez vezet, a stressz pedig gyulladáshoz, a gyulladás pedig ráncokhoz és betegséghez vezet. Szóval ha nem akarsz idő előtt öreg és beteg lenni, jobb, ha mielőbb barátság auditot tartasz és csökkented az érintkezést azokkal, akik nincsenek jó hatással rád.
