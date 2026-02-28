Egy friss kutatás igazolta: minden mérgező ember 9 hónappal rövidíti meg az életed

Felejtsd el a drága ránctalanító krémeket, ha közben egy energiavámpírral kávézgatsz, mert a legújabb kutatások szerint a toxikus kapcsolatok szó szerint felgyorsítják a biológiai öregedésedet. Egy friss tanulmány kimutatta, hogy a stresszes környezet és a szemétkedő ismerősök miatt hónapokkal lehet idősebb a szervezeted a valódi korodnál. Vajon megéri bajlódni azokkal, akik toxikus tulajdonságokkal rendelkeznek?

Ha elkerülöd a toxikus kapcsolatokat, emberenként 9 hónappal lehet hosszabb az életed.

Forrás: Shutterstock

Hogyan rántanak a sírba a toxikus kapcsolatok? A krónikus stressz gyulladást okoz a szervezetben.

A test biológiai órája gyorsabban ketyeg miattuk.

A kutatásban résztvevők 28 százaléka küzd mérgező ismerősökkel.

A mérgező rokonok károsabbak az egészségre, mint egy rossz házastárs.

Minden egyes negatív személy 9 hónappal rövidíti meg az életed.

A korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a támogató baráti és családi közegnek számtalan pozitív hatása van az egészségünkre és a mentális jóllétünkre. A New York Egyetem tudósai most azt vizsgálták, hogy milyen negatív hatásokkal jár, ha toxikus emberek vesznek minket körül. Byungkyu Lee vezetésével, több mint 2300 Indiana állambeli önkéntes adatait elemezte ki. A módszerük alapját az úgynevezett biológiai órák adták: nyálmintákból kinyert DNS-vizsgálatok segítségével derült ki, ki hány évvel idősebb a valós korához képest.

Hogyan zajlott a kutatás?

Egy friss kutatás, amely a Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America című tudományos folyóiratban jelent meg, arra kereste a választ, hogyan hatnak ránk a mérgező emberi kapcsolatok. A New York University kutatója, Byungkyu Lee által vezetett csapat egy korszerű biológiai eljárást, a DNS-metiláción alapuló „biológiai órát” alkalmazta, amellyel meg tudták becsülni a résztvevők valódi, sejtszintű életkorát. A vizsgálathoz nyálmintákat gyűjtöttek, majd kérdőívek segítségével térképezték fel az önkéntesek fizikai és mentális állapotát is.

A kutatásban résztvevők szociális hálójának 8,1 százalékát tették ki a kifejezetten toxikus alakok. Ez azt jelenti, hogy tízből majdnem három embernek van legalább egy olyan barátja vagy rokona, aki extrém stresszt okoz számára. Minden egyes ilyen személy jelenléte 1,5 százalékkal gyorsítja a biológiai öregedést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes toxikus ember 9 hónappal rövidíti meg az életüket.