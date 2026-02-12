Trend and beauty: a nemzetközi szépségmárka és a magyar divattervező együttműködése a Budapest Central European Fashion Weeken debütál

Egy nemzetközi szépségmárka és egy magyar divattervező együttműködése ritka és fontos pillanat. Nem gyakori, hogy egy globális beauty brand ilyen módon kapcsolódik a hazai divatszcénához, és éppen ezért különös jelentősége van. A divat és a szépség ebben a kollaborációban természetes módon egészítik ki egymást.

Az Estée Lauder a megújult Double Wear Stay-in-Place alapozó bevezetését a TOMCSANYI márkával közösen ünnepli.

Forrás: Estée Lauder x TOMCSANYI

A Double Wear új generációja

A kollaboráció apropója az ikonikus Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place alapozó 27 év után megújult formulája, ami újrahódítja azokat, akik eddig is szívesen viselték, és meghódítja azokat, akik valamiért még többre vágytak. A fejlesztés során a márka a felhasználói visszajelzésekre épített. Az eredmény egy kifinomultabb formula: 36 órás színtartás, építhető fedés, könnyedebb, természetesebb matt hatás. A bőrápoló összetevők és a beépített fényvédelem nemcsak esztétikai, hanem funkcionális szinten is emelik a terméket. A cél nem pusztán látványos újítás volt, hanem a még pontosabb és megbízhatóbb teljesítmény: szélesebb árnyalatválaszték, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább passzolót, és egy még minden korábbinál könnyebben kezelhető textúra, a megbízható teljesítményért. Made for More - és ez most tényleg nem túlzás.

Az Estée Lauder az idei divathét kizárólagos sminktámogatója.

Forrás: Estée Lauder x TOMCSANYI

Ahol minden összeér

Az együttműködés a Budapest Central European Fashion Week keretében debütált. Az Estée Lauder az idei divathét kizárólagos sminktámogatója, így a modellek a TOMCSANYI bemutatón is a megújult Double Wear alapozót viselik. A megújult Double Wear ebben a környezetben bizonyítja azt, amit évtizedek óta képvisel: megbízhatóságot. Az egyedi és limitált szériás neszesszer 38 000 forint feletti vásárlás esetén – legalább egy teljes méretű Estée Lauder Double Wear alapozóval – február 28-ig érhető el, a készlet erejéig az Estée Lauder üzletekben.